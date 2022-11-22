Когда закончатся боеприпасы у Украины

Взгляд
22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария

Как сфальсифицировать выборы в США

Перейти в раздел…

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром: Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ
    Цена газа выросла после заявления Газпрома о снижении транзита через Украину Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии Названы принимающие карты «Мир» страны
    Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро Госдума одобрила законопроект об увеличении прожиточного минимума Во Франции разрешили заправлять машины маслом для фритюра
    Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика В РПЦ назвали подозрения СБУ в хранении оружия в Киево-Печерской лавре абсурдными Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами Киркорова выбрали на роль Ипполита в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы!»

    транзитный дисбаланс


    Газпром заявил об оседании на Украине российского газа для Молдавии

    «Великая Венгрия»


    Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана

    чемпионат мира


    Футболисты сборной Аргентины сенсационно проиграли Саудовской Аравии

    Видео

    критика Зеленского


    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

    Запорожская АЭС


    Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

    Белгородская область


    Россия возвращается к истокам обороны южных рубежей

    катастрофическая инфляция


    Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    оптимистичные цифры


    Александр Разуваев: Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

    передел рынков


    Глеб Простаков: Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

    вызов системе


    Игорь Мальцев: Рок-музыканты не могут быть элитой

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Когда закончатся боеприпасы у Украины

    Артиллерийские боеприпасы расходуются миллионами
    		   22 ноября 2022, 17:30
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Украине стало не хватать боеприпасов – снаряды, ракеты и патроны улетают как «в топку». Производство собственных отсутствует, старые советские запасы практически израсходованы, а Запад констатирует, что США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину». Сколько нужно боеприпасов для ведения полноценных боевых действий?

    Пушки со стороны ВСУ еще стреляют, ракеты летают – в основном это снаряды натовского 155-мм калибра или ракеты типа MLR американских РСЗО HIMARS. Патроны для автоматов и пулеметов калибра 5,45-мм и 7,62-мм украинская армия расстреливает из старых запасов, с натовскими откровенный дефицит, а американская автоматическая винтовка М-16 с патронами 5,56-мм вообще не в ходу. При этом издание The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что западным странам «приходится глубже копаться в своих запасах», чтобы обеспечить боеприпасами армию Украины.

    Да и в Киеве заявляют «об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть». Как заявляется, страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы «найти остатки на складах, которые можно передать Украине».

    Один день войны, применительно к боевым действиям на Украине, съедает огромное количество боеприпасов. Магазин автомата АК-74 позволяет выпустить 30 патронов за три секунды. Скорострельность 152-мм САУ «Акация» (стоят на вооружении как ВС РФ, так частично и ВСУ) составляет три выстрела в минуту.

    А ведь на войне пушки молчат редко, соответственно им требуется регулярная подпитка снарядами. Наступательный бой «съедает» в среднем эшелон боеприпасов за один-два дня. Мало того, после нескольких сотен (иногда тысяч) выстрелов замены требуют стволы орудий, поскольку они изнашиваются, а точность ведения огня падает.

    Для стрелкового вооружения во время активных боевых действий закладывается пять-шесть БК (боевой комплект) на одного солдата в сутки. В один БК входит 450 патронов – соответственно, один военнослужащий выстреливает в среднем 2500 патронов в сутки. По нормам снабжения у каждого пехотинца под рукой должно находиться три БК и еще один в запасе – это и носимый комплект, и тот, что находится непосредственно на бронетехнике или сопровождающих автомобилях снабжения. Остальное подвозится из более глубокого тыла.

    По артиллерии на одно орудие закладывается суточный расход в три-четыре БК, где он составляет 1500 снарядов.

    О масштабах снабжения Украины вооружениями говорит и свежий отчет Госдепа. С февраля текущего года Соединенные Штаты отправили Киеву около 90 тысяч тонн оружия и боеприпасов, было совершено около девятисот рейсов военно-транспортной авиации. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона.

    Однако даже эта цифра только выглядит большой. В реальности для конфликта такой интенсивности и длительности требуется гораздо большее количество боеприпасов. Если оценивать оставшийся потенциал артиллерии ВСУ порядка в 70-80 орудий, то за один день активных боевых действий им потребуется около 400 тысяч снарядов. С учетом того, что в одном железнодорожном вагоне можно разместить порядка 300 снарядов, это более тысячи грузовых вагонов-пульманов.

    Украинская армия использует и арсеналы, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В многоэшелонированных линиях обороны вокруг Донбасса их было создано достаточно большое количество, впрочем, многие уничтожены высокоточными ударами ВКС РФ. Основной подвоз боеприпасов осуществляется с баз НАТО в Польше и Румынии. При этом используется как железнодорожный, так и автомобильный транспорт – в неприметных внешне фурах.

    «Расход боеприпасов существенно разнится от различного ведения боя – как наступательного, так и оборонительного, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв. – Расход боеприпасов на ствол рассчитывается командиром в зависимости от вида боя и наличия целей для поражения. Большое значение имеет наличие разведданных, когда огонь ведется не вслепую, что требует большего расхода боеприпасов, а по точечным целям.

    Золотое правило войны: есть снаряды – их «жгут», если дефицит боеприпасов – их экономят. Так называемый неснижаемый запас боекомплекта должен составлять 25 процентов, если меньше, то нужно экстренно затребовать их подвоз и ожидать подкрепление.

    В августе 2008 года у меня в 58-й армии было пять БК на каждый орудийный ствол, столько же у пехоты для стрелкового вооружения, что позволило обеспечить первые наступательные действия. Подвоз боеприпасов, конечно, потребовался, но уже для дальнейшего развития успеха».

    По мнению генерала, большое значение в расходе боеприпасов имеет обученность личного состава. «В снайперской подготовке, это один, максимум два патрона на поражение. В артиллерии, где закладывается 50 снарядов на уничтожение цели, профессионалы укладываются меньше, чем в шесть-восемь точных выстрелов», – говорит генерал Хрулёв.

    Конечно, это если иметь в виду традиционное ведение боевых действий в стиле, характерном для конфликтов еще недавнего прошлого. Как показала практика, сегодня эффективность огня, особенно артиллерийского, резко возрастает – в первую очередь из-за новых способов целеуказания и корректировки. Хорошо обученный расчет в связке с беспилотником-корректировщиком может уничтожить цель гораздо быстрее.

    Кроме того, всё более широкое распространение получают высокоточные артиллерийские боеприпасы – в России, например, «Краснополь». Они, конечно, крайне дороги, однако позволяют поразить цель с первого или второго раза, а не используя тысячи очень дешевых обычных снарядов.

    «Выражение «патронов не жалеть» к ведению современных войн уже давно не подходит,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – Еще с советских времен в армии пропагандировался такой лозунг, как: «Каждый выстрел – в цель». И он воплощался на практике. Скажем, на поражение цели 82-мм минометом в учебных целях отводилось семь выстрелов, в учебном центре ВДВ в Фергане, где готовили специалистов перед отправкой в Афганистан, на это отводилось пять мин. В самом Афганистане это был уже норматив в три выстрела, а во время боевых действий опытный наводчик укладывал мину в цель с первого выстрела. И здесь был нюанс не в экономии боеприпасов, а в экономии сил, ведь боеприпасы приходилось в горах носить на своих плечах».

    «Сущестует большая разница в потреблении боеприпасов во время проведения спецоперации на Украине между ВСУ и ВС РФ, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Владислав Шурыгин. – Российская армия получает их в должном количестве и регулярно. Нашему наводчику не нужно оборачиваться к подносчику с вопросом: мол, где снаряд? Украинские артиллеристы теперь понимают, что пушке нечем отбиваться. Всё, что было на позициях, они уже успешно расстреляли и теперь только ждут дополнительных поставок снарядов. И если их не будет, то и вести огонь будет нечем».
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •