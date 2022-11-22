Когда закончатся боеприпасы у Украины

Украине стало не хватать боеприпасов – снаряды, ракеты и патроны улетают как «в топку». Производство собственных отсутствует, старые советские запасы практически израсходованы, а Запад констатирует, что США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину». Сколько нужно боеприпасов для ведения полноценных боевых действий?

Пушки со стороны ВСУ еще стреляют, ракеты летают – в основном это снаряды натовского 155-мм калибра или ракеты типа MLR американских РСЗО HIMARS. Патроны для автоматов и пулеметов калибра 5,45-мм и 7,62-мм украинская армия расстреливает из старых запасов, с натовскими откровенный дефицит, а американская автоматическая винтовка М-16 с патронами 5,56-мм вообще не в ходу. При этом издание The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что западным странам «приходится глубже копаться в своих запасах», чтобы обеспечить боеприпасами армию Украины.

Да и в Киеве заявляют «об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть». Как заявляется, страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы «найти остатки на складах, которые можно передать Украине».

Один день войны, применительно к боевым действиям на Украине, съедает огромное количество боеприпасов. Магазин автомата АК-74 позволяет выпустить 30 патронов за три секунды. Скорострельность 152-мм САУ «Акация» (стоят на вооружении как ВС РФ, так частично и ВСУ) составляет три выстрела в минуту.

А ведь на войне пушки молчат редко, соответственно им требуется регулярная подпитка снарядами. Наступательный бой «съедает» в среднем эшелон боеприпасов за один-два дня. Мало того, после нескольких сотен (иногда тысяч) выстрелов замены требуют стволы орудий, поскольку они изнашиваются, а точность ведения огня падает.

Для стрелкового вооружения во время активных боевых действий закладывается пять-шесть БК (боевой комплект) на одного солдата в сутки. В один БК входит 450 патронов – соответственно, один военнослужащий выстреливает в среднем 2500 патронов в сутки. По нормам снабжения у каждого пехотинца под рукой должно находиться три БК и еще один в запасе – это и носимый комплект, и тот, что находится непосредственно на бронетехнике или сопровождающих автомобилях снабжения. Остальное подвозится из более глубокого тыла.

По артиллерии на одно орудие закладывается суточный расход в три-четыре БК, где он составляет 1500 снарядов.

О масштабах снабжения Украины вооружениями говорит и свежий отчет Госдепа. С февраля текущего года Соединенные Штаты отправили Киеву около 90 тысяч тонн оружия и боеприпасов, было совершено около девятисот рейсов военно-транспортной авиации. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона.

Однако даже эта цифра только выглядит большой. В реальности для конфликта такой интенсивности и длительности требуется гораздо большее количество боеприпасов. Если оценивать оставшийся потенциал артиллерии ВСУ порядка в 70-80 орудий, то за один день активных боевых действий им потребуется около 400 тысяч снарядов. С учетом того, что в одном железнодорожном вагоне можно разместить порядка 300 снарядов, это более тысячи грузовых вагонов-пульманов.

Украинская армия использует и арсеналы, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В многоэшелонированных линиях обороны вокруг Донбасса их было создано достаточно большое количество, впрочем, многие уничтожены высокоточными ударами ВКС РФ. Основной подвоз боеприпасов осуществляется с баз НАТО в Польше и Румынии. При этом используется как железнодорожный, так и автомобильный транспорт – в неприметных внешне фурах.

«Расход боеприпасов существенно разнится от различного ведения боя – как наступательного, так и оборонительного, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв. – Расход боеприпасов на ствол рассчитывается командиром в зависимости от вида боя и наличия целей для поражения. Большое значение имеет наличие разведданных, когда огонь ведется не вслепую, что требует большего расхода боеприпасов, а по точечным целям.

Золотое правило войны: есть снаряды – их «жгут», если дефицит боеприпасов – их экономят. Так называемый неснижаемый запас боекомплекта должен составлять 25 процентов, если меньше, то нужно экстренно затребовать их подвоз и ожидать подкрепление.

В августе 2008 года у меня в 58-й армии было пять БК на каждый орудийный ствол, столько же у пехоты для стрелкового вооружения, что позволило обеспечить первые наступательные действия. Подвоз боеприпасов, конечно, потребовался, но уже для дальнейшего развития успеха».

По мнению генерала, большое значение в расходе боеприпасов имеет обученность личного состава. «В снайперской подготовке, это один, максимум два патрона на поражение. В артиллерии, где закладывается 50 снарядов на уничтожение цели, профессионалы укладываются меньше, чем в шесть-восемь точных выстрелов», – говорит генерал Хрулёв.

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Конечно, это если иметь в виду традиционное ведение боевых действий в стиле, характерном для конфликтов еще недавнего прошлого. Как показала практика, сегодня эффективность огня, особенно артиллерийского, резко возрастает – в первую очередь из-за новых способов целеуказания и корректировки. Хорошо обученный расчет в связке с беспилотником-корректировщиком может уничтожить цель гораздо быстрее.

Кроме того, всё более широкое распространение получают высокоточные артиллерийские боеприпасы – в России, например, «Краснополь». Они, конечно, крайне дороги, однако позволяют поразить цель с первого или второго раза, а не используя тысячи очень дешевых обычных снарядов.

«Выражение «патронов не жалеть» к ведению современных войн уже давно не подходит,

– рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – Еще с советских времен в армии пропагандировался такой лозунг, как: «Каждый выстрел – в цель». И он воплощался на практике. Скажем, на поражение цели 82-мм минометом в учебных целях отводилось семь выстрелов, в учебном центре ВДВ в Фергане, где готовили специалистов перед отправкой в Афганистан, на это отводилось пять мин. В самом Афганистане это был уже норматив в три выстрела, а во время боевых действий опытный наводчик укладывал мину в цель с первого выстрела. И здесь был нюанс не в экономии боеприпасов, а в экономии сил, ведь боеприпасы приходилось в горах носить на своих плечах».

«Сущестует большая разница в потреблении боеприпасов во время проведения спецоперации на Украине между ВСУ и ВС РФ, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Владислав Шурыгин. – Российская армия получает их в должном количестве и регулярно. Нашему наводчику не нужно оборачиваться к подносчику с вопросом: мол, где снаряд? Украинские артиллеристы теперь понимают, что пушке нечем отбиваться. Всё, что было на позициях, они уже успешно расстреляли и теперь только ждут дополнительных поставок снарядов. И если их не будет, то и вести огонь будет нечем».