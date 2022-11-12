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12 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

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Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными
    		   12 ноября 2022, 19:00
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять?

    После отвода войск из Херсона у России сохраняется возможность обстреливать объекты Николаева и его окрестностей из дальнобойной артиллерии. Как заявила в субботу представитель командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, российские войска удерживают Кинбурнскую косу под Очаковом.

    Это единственный участок Николаевской области под российским контролем. Гуменюк отметила, что сейчас российская артиллерия находится всего в 50 километрах от Николаева. На такой дальности Вооруженные силы России могут также использовать для атак ракеты, барражирующие боеприпасы и беспилотники.

    Кинбурнская коса – это песчаная полоса между Днепро-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в Черном море, самая южная точка освобожденных территорий Украины. Она занимает самую западную часть Кинбурнского полуострова, являясь его естественным продолжением. Ее длина составляет около 40 километров, а ширина – около 9 километров. Это то самое легендарное Лукоморье, которое описывал в поэме «Руслан и Людмила» великий российский поэт Александр Пушкин.

    Территория полуострова контролируется российскими войсками с июня. Во время захвата косы был потоплен малый противолодочный корабль «Винница» ВМС Украины. На косе находится в том числе отряд специального назначения «Вихрь», чья задача – охота за украинскими диверсионно-разведывательными группами. Когда эту точку заняла Россия, высказывались предположения о том, что в перспективе – после того, как будет блокирован порт Очаков, запирающий выход в Днепро-Бугский лиман, коса может стать плацдармом для броска на Николаев.

    От Кинбурнской косы до Корабельного района Николаева около 50 километров. Это расстояние практически аналогично тому, с которого российская артиллерия обстреливала из Херсона позиции ВСУ в Николаеве.

    Киевские власти давно хотят вернуть косу. Такая задача ставилась перед отрядами Сил специальных операций, которые находятся в Очакове. Некоторые СМИ сообщали, что в операции ВСУ по захвату косы будут задействованы вертолеты, речные дивизионы Днепровской флотилии, ракетные катера и морские десантные средства. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант со стороны Очакова. Но атака была отражена.

    Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что косу надо удерживать, «потому что возможность вести боевые действия против Николаева с помощью дальнобойной артиллерии носит принципиальный характер». «Для нас сейчас гораздо важнее удержать запорожское, донецкое и краснолиманское направление. Если противник прорвется к Бердянску, это будет серьезной угрозой водоснабжению Крыма и в целом будет означать перспективу рассечения нашей группировки на две части», – пояснил Кнутов.

    Поводом для вывода группировки с Кинбурнской косы могут оказаться сложности с ее снабжением, подвозом боеприпасов. Но если плацдарм будет оставлен, то контроль над ним можно будет вернуть уже в следующем году. «Это будет связано с пополнением войск за счет мобилизованной части военнослужащих. Плюс к этому на фронт начнет поступать более современная техника, которая производится сейчас», – считает Кнутов.

    Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что у России есть возможность обеспечивать этот плацдарм всем необходимым, укрепить его, особенно в условиях меньшей продолжительности светового дня. «На Кинбурнской косе находятся обстрелянные бойцы, происходит ротация. Хочется верить, что наши войска оставят этот плацдарм за собой, даже с учетом того, что отведенные от Херсона подразделения частично будут переброшены на Запорожский фронт. Все зависит от планов российского командования на зимнюю кампанию, но возможности удержать косу – есть, включая все компоненты, в том числе морскую», – полагает собеседник.

    Эксперт подчеркивает, что

    Кинбурнская коса – это «очень неприятная заноза в тылу ВСУ»,

    поэтому украинцы могут попытаться взять ее под свой контроль, пока российские мобилизованные продолжают проходить военную подготовку и боевое слаживание. «Главное значение косы – близкое расположение Очакова и Николаева. Там все рядом. От Николаева до Одессы и Херсона недалеко», – пояснил собеседник.

    В Киеве могут руководствоваться соображениями успеть провести такую операцию до завершения осенней распутицы. Также приходится учитывать ощутимые потери, что снижает боеспособность.

    «У ВСУ человеческий потенциал по призыву стал гораздо хуже, потому что произошло много «утилизации». Как говорят англичане, потери ВСУ составляют около 100 тыс. человек, это были во многом профессионалы, командиры. Потери продолжаются», – указал эксперт.

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