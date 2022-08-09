Спецоперацию усиливает «снайпер тяжелого калибра»

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
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Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
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Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Спецоперацию усиливает «снайпер тяжелого калибра»

    Россия активно применяет военные новинки на Украине
    		   9 августа 2022, 19:45
    Фото: РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?

    Российские артиллерийские боеприпасы «Краснополь» модификации М2 приобрели новые качества. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Военная мысль», модернизированные управляемые снаряды получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.

    В частности, как сообщается, в ходе испытаний была проведена одновременная залповая стрельба данными управляемыми снарядами из двух орудий одновременно по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита. Каждый снаряд наводился индивидуально – и в итоге оба боеприпаса почти одновременно поразили близко стоящие цели. Таким образом, артиллерийские боеприпасы приближаются по своим возможностям к высокоточному ракетному оружию.

    Испытания данного вида оружия проходят, согласно официальным данным Минобороны, и прямо на поле боя – хотя речь идет, скорее всего, о снарядах более ранних модификаций. В частности, из того, что ранее демонстрировало Минобороны с кадрами применения снарядов «Краснополь» в ходе СВО, можно вспомнить удар по замаскированному командному пункту в Киевской области, нанесенный еще в марте. Еще на одном видео было продемонстрировано уничтожение танков ВСУ в июне, когда украинские войска собирались идти в контрнаступление. В обоих случаях работу по цели 152-мм снарядами вели расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», а огонь корректировался беспилотниками «Орион-10».

    Вероятно, что случаев боевого применения снарядов «Краснополь» было гораздо больше, ведь одной из его особенностей является то, что для стрельбы могут использоваться различные российские 152-мм артиллерийские системы. В число которых входят как буксируемые гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б», так и самоходные 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», возможно, что и «Коалиция-СВ». Все они могут использовать высокоточный боеприпас, необходим лишь дополнительный расчет лазерных наводчиков. Недавно и в Ростехе сообщили о высокой эффективности в ходе СВО управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь». Значит, случаи их применения далеко не единичны.

    Корректируемый 152-мм артиллерийский боеприпас (в экспортном варианте 155-мм) «Краснополь» является неким симбиозом снаряда и ракеты. Его не случайно сравнивают с хирургическим скальпелем, который филигранно «вскрывает» очаги сопротивления неприятеля, исключая традиционные для артиллерии недолеты и перелеты. Практически каждый выстрел попадает в цель.

    Это несет множество плюсов на поле боя как с точки зрения экономики войны, так и с точки зрения чисто боевой эффективности. Обычный расход снарядов для поражения целей артиллерией порою идет на тысячи. Корректируемый же боеприпас способен уничтожить нужный объект за несколько выстрелов. К примеру, в ходе контрбатарейной борьбы для подавления американских САУ М-109 потребуется порядка 900 обычных 152-мм снарядов. «Краснополь» справится с этой задачей с применением не более 10 боеприпасов с гарантированным уничтожением всех артустановок противника.

    Нужная точность достигается благодаря возможности коррекции аэродинамическими рулями боеприпаса на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд оснащен реактивным двигателем.

    Идеальной дистанцией для поражения малоразмерных движущихся целей, в том числе танков, считается дальность около пяти-семи километров. Применяется для поражения бронетехники противника и военных объектов. Максимальная дальность – до 25 километров, наиболее эффективен на расстоянии в 16 километров.

    В модификации «Краснополь-Д» относится к классу корректируемых боеприпасов, их траектория полета регулируется по отраженному лазерному лучу. Эффективное применение обеспечивается с использованием беспилотника или индивидуального комплекта разведки, в состав которого входит лазерный дальномер. 

    Расчет комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит», управляющего «Краснополем», состоит из трех человек, которые подсвечивают цель при помощи лазерного целеуказателя-дальномера. Каждый снаряд работает на своей частоте и не мешает управлению другими – идет по своему лучу. Скорострельность может составлять до восьми выстрелов в минуту, что позволяет обеспечить массированный огонь по выбранным целям.

    «Высокоточные снаряды появились в российской армии достаточно давно, другое дело, что применялись они ранее не часто, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армии генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – И тот же поступивший на вооружение в 1995 году «Краснополь» не использовался ни в двух чеченских кампаниях, ни во время войны с Грузией в 2008 году. Может, такие управляемые снаряды и были на складах, но как их применять, никто толком не знал.

    Кроме того, не было беспилотников, которые могли бы обнаруживать артиллерийские батареи и танки противника, а наземная разведка не имела возможности выйти на визуальный контакт с ними.

    Так что приходилось применять обычные 152-мм снаряды, используя известные методы контрбатарейной борьбы. И «Краснополь» эффективно впервые испытали уже в Сирии, причем как по неподвижным, так и подвижным объектам – снаряд там прекрасно себя зарекомендовал.

    В условиях проведения специальной военной операции на Украине «Краснополь» показал себя универсальным «взломщиком» объектов ВСУ, позволяя наносить именно точечные удары по конкретным целям. Здесь два нюанса – избежать гибель мирных жителей и единичными, но высокоточными выстрелами нейтрализовать противника. Нет необходимости стрелять по площадям, разбрасывая осколки за сотни метров. Замечу, что на вооружении российской армии это не единственный «снайпер» тяжелого калибра, есть и другие».

    Стоит отметить, что снаряды «Краснополь» не составляют весь арсенал артиллерийской батареи – используются и обычные 152-мм снаряды. Во-первых, управляемые снаряды достаточно дороги, а во-вторых, их применение зависит от характера выполняемых артиллеристами боевых задач. Соответственно, решение на использование тех или других принимается командиром, как говорят в армии – по обстановке.

    Стоимость одного боеприпаса «Краснополь», по открытым данным, сейчас составляет несколько млн рублей. Кажется, что много, но это значительно меньше цены американского аналога M712 Copperhead или американо-шведского M982 Excalibur, которые к тому же менее эффективны.

    Не случайно западные страны, участвовавшие в миссии в Афганистане, предпочитали использовать именно российский снаряд «Краснополь» для эффективного уничтожения бункеров талибов. При этом официально «Краснополь» экспортировался Россией лишь в Индию и Китай, шли переговоры об их продаже Франции.

    Возможно, что высокоточный корректируемый снаряд попал в Афганистан через Украину, где на предприятии «Прогресс» изготавливались полуактивные головки самонаведения для такого боеприпаса и даже началось серийное производство под названием «Квiтник», которое вскоре было свернуто после запрета на любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК.


     
     
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