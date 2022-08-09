Спецоперацию усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?

Российские артиллерийские боеприпасы «Краснополь» модификации М2 приобрели новые качества. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Военная мысль», модернизированные управляемые снаряды получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.

В частности, как сообщается, в ходе испытаний была проведена одновременная залповая стрельба данными управляемыми снарядами из двух орудий одновременно по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита. Каждый снаряд наводился индивидуально – и в итоге оба боеприпаса почти одновременно поразили близко стоящие цели. Таким образом, артиллерийские боеприпасы приближаются по своим возможностям к высокоточному ракетному оружию.

Испытания данного вида оружия проходят, согласно официальным данным Минобороны, и прямо на поле боя – хотя речь идет, скорее всего, о снарядах более ранних модификаций. В частности, из того, что ранее демонстрировало Минобороны с кадрами применения снарядов «Краснополь» в ходе СВО, можно вспомнить удар по замаскированному командному пункту в Киевской области, нанесенный еще в марте. Еще на одном видео было продемонстрировано уничтожение танков ВСУ в июне, когда украинские войска собирались идти в контрнаступление. В обоих случаях работу по цели 152-мм снарядами вели расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», а огонь корректировался беспилотниками «Орион-10».

Вероятно, что случаев боевого применения снарядов «Краснополь» было гораздо больше, ведь одной из его особенностей является то, что для стрельбы могут использоваться различные российские 152-мм артиллерийские системы. В число которых входят как буксируемые гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б», так и самоходные 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», возможно, что и «Коалиция-СВ». Все они могут использовать высокоточный боеприпас, необходим лишь дополнительный расчет лазерных наводчиков. Недавно и в Ростехе сообщили о высокой эффективности в ходе СВО управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь». Значит, случаи их применения далеко не единичны.

Корректируемый 152-мм артиллерийский боеприпас (в экспортном варианте 155-мм) «Краснополь» является неким симбиозом снаряда и ракеты. Его не случайно сравнивают с хирургическим скальпелем, который филигранно «вскрывает» очаги сопротивления неприятеля, исключая традиционные для артиллерии недолеты и перелеты. Практически каждый выстрел попадает в цель.

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Это несет множество плюсов на поле боя как с точки зрения экономики войны, так и с точки зрения чисто боевой эффективности. Обычный расход снарядов для поражения целей артиллерией порою идет на тысячи. Корректируемый же боеприпас способен уничтожить нужный объект за несколько выстрелов. К примеру, в ходе контрбатарейной борьбы для подавления американских САУ М-109 потребуется порядка 900 обычных 152-мм снарядов. «Краснополь» справится с этой задачей с применением не более 10 боеприпасов с гарантированным уничтожением всех артустановок противника.

Нужная точность достигается благодаря возможности коррекции аэродинамическими рулями боеприпаса на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд оснащен реактивным двигателем.

Идеальной дистанцией для поражения малоразмерных движущихся целей, в том числе танков, считается дальность около пяти-семи километров. Применяется для поражения бронетехники противника и военных объектов. Максимальная дальность – до 25 километров, наиболее эффективен на расстоянии в 16 километров.

В модификации «Краснополь-Д» относится к классу корректируемых боеприпасов, их траектория полета регулируется по отраженному лазерному лучу. Эффективное применение обеспечивается с использованием беспилотника или индивидуального комплекта разведки, в состав которого входит лазерный дальномер.

Расчет комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит», управляющего «Краснополем», состоит из трех человек, которые подсвечивают цель при помощи лазерного целеуказателя-дальномера. Каждый снаряд работает на своей частоте и не мешает управлению другими – идет по своему лучу. Скорострельность может составлять до восьми выстрелов в минуту, что позволяет обеспечить массированный огонь по выбранным целям.

«Высокоточные снаряды появились в российской армии достаточно давно, другое дело, что применялись они ранее не часто, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армии генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – И тот же поступивший на вооружение в 1995 году «Краснополь» не использовался ни в двух чеченских кампаниях, ни во время войны с Грузией в 2008 году. Может, такие управляемые снаряды и были на складах, но как их применять, никто толком не знал.

Кроме того, не было беспилотников, которые могли бы обнаруживать артиллерийские батареи и танки противника, а наземная разведка не имела возможности выйти на визуальный контакт с ними.

Так что приходилось применять обычные 152-мм снаряды, используя известные методы контрбатарейной борьбы. И «Краснополь» эффективно впервые испытали уже в Сирии, причем как по неподвижным, так и подвижным объектам – снаряд там прекрасно себя зарекомендовал.

В условиях проведения специальной военной операции на Украине «Краснополь» показал себя универсальным «взломщиком» объектов ВСУ, позволяя наносить именно точечные удары по конкретным целям. Здесь два нюанса – избежать гибель мирных жителей и единичными, но высокоточными выстрелами нейтрализовать противника. Нет необходимости стрелять по площадям, разбрасывая осколки за сотни метров. Замечу, что на вооружении российской армии это не единственный «снайпер» тяжелого калибра, есть и другие».

Стоит отметить, что снаряды «Краснополь» не составляют весь арсенал артиллерийской батареи – используются и обычные 152-мм снаряды. Во-первых, управляемые снаряды достаточно дороги, а во-вторых, их применение зависит от характера выполняемых артиллеристами боевых задач. Соответственно, решение на использование тех или других принимается командиром, как говорят в армии – по обстановке.

Стоимость одного боеприпаса «Краснополь», по открытым данным, сейчас составляет несколько млн рублей. Кажется, что много, но это значительно меньше цены американского аналога M712 Copperhead или американо-шведского M982 Excalibur, которые к тому же менее эффективны.

Не случайно западные страны, участвовавшие в миссии в Афганистане, предпочитали использовать именно российский снаряд «Краснополь» для эффективного уничтожения бункеров талибов. При этом официально «Краснополь» экспортировался Россией лишь в Индию и Китай, шли переговоры об их продаже Франции.

Возможно, что высокоточный корректируемый снаряд попал в Афганистан через Украину, где на предприятии «Прогресс» изготавливались полуактивные головки самонаведения для такого боеприпаса и даже началось серийное производство под названием «Квiтник», которое вскоре было свернуто после запрета на любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК.