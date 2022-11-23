Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит?

Газпром зафиксировал воровство российского газа Украиной из транзитной трубы. Сама компания называет это оседанием на Украине газа, который предназначен молдавским потребителям. Фиксируется воровство очень просто: объем газа, подаваемый Газпромом на границу с Украиной, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. По данным Газпрома, на территории Украины таким образом уже «осело», то есть было украдено, 52,52 млн кубометров газа.

При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Всего через Украину транзитом идет 42,9 млн кубометров российского газа в сутки. С 28 ноября речь может идти о снижении на несколько миллионов кубов в сутки.

Позиции и Украины, и Молдовы, у которой есть серьезные финансовые разногласия с Газпромом, конечно, отличаются. Они не признают воровство газа. Киев утверждает, что часть газа, идущего в Молдавию, возвращается в форме виртуального реверса. А Кишинев заявил, что осевший на Украине газ якобы является резервом Молдовы, будет храниться на Украине и будет оплачен. При этом с оплатой у Кишинева уже давно большие проблемы (не говоря о висящем на нем старом долге).

Если Украина (при поддержке Молдовы или без) продолжит воровать российский транзитный газ, то велика вероятность, что Газпром будет вынужден полностью перекрыть транзит, как это было в 2009 году.

«На самом деле, таких случаев хищения российского газа Украиной было достаточно много, в начале 2000-х годов, в 2003-м, но когда речь идет о масштабном газовом кризисе, то вспоминается, конечно, 2009 год. Тогда Газпром тоже не одномоментно остановил транзит через Украину, а в течение нескольких дней снижал объемы прокачки,

но Украина продолжала воровать из транзитной трубы, поэтому вентиль был перекрыт», – напоминает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его мнению, вероятность того, что Украина продолжит хищение российского газа очень высока, потому что от ударов могла пострадать газовая инфраструктура Украины, из строя могла выйти часть добычи на месторождениях в Харьковской и Полтавской областях. Многие угольные мощности также оказались выведены из строя. Плюс в прошлые годы Украина могла виртуальным реверсом покупать газ в Европе, однако этой зимой это «окно» закрыто. Заполненность украинских ПХГ тоже низка. У Украины, вероятно, остается единственный вариант – это воровство газа, чем она и занялась.

Это значит, что сценарий полной остановки украинского транзита может быть очень близок. Кто в этом случае пострадает? Сама Украина, Молдавия и четыре европейские страны. Но масштаб страданий у каждого будет свой.

Любопытный факт: Газпром продолжает платить Украине за весь фиксированный объем газа, хотя в реальности качает почти в три раза меньше контрактных обязательств

(15 млрд вместо 40 млрд кубов в годовом выражении). То есть Газпром выполняет контрактное условие «качай или плати». Но после полной остановки транзита через Украину по объективной причине – несанкционированный отбор газа, Украина, скорее всего, лишится этого дохода. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

Однако больше всех могут пострадать Молдавия и Приднестровье, потому что расчет на альтернативные поставки может не оправдаться. Помочь молдаванам могла бы Украина, потому что в украинских ПХГ хранится оплаченный Молдовой газ. Однако Кондратьев считает, что Украина вряд ли согласится его вернуть: энергетические власти Украины неоднократно говорили о возможной принудительной национализации запасов газа в ПХГ, которые принадлежат иностранцам, или о запрете доставать их из хранилища.

Единственный быстрый вариант у Молдавии «выжить» – это запросить аварийную помощь у Румынии. «Хотя речь идет о небольшом объеме газа – Молдова получает 5 млн кубометров в сутки, здесь встает большой вопрос: готова ли будет Румыния делиться с Молдовой дефицитным ресурсом, выдержит ли такую помощь энергобаланс самой Румынии?» – говорит Сергей Кондратьев.

«Но даже если Румыния сможет поделиться дефицитным ресурсом, вряд ли Молдова согласится на поставки газа в Приднестровье. Это может привести к остановке Приднестровской ГРЭС. Тогда Кишиневу потребуется аварийная помощь не только по газу, но и по электроэнергии. Это сценарий настоящей гуманитарной катастрофы для Молдовы.

До октября Молдова экспортировала электроэнергию с Украины, но теперь это будет невозможно», – считает собеседник.

По его словам, в перспективе есть возможность перенаправить на Молдавию часть газа через «Турецкий поток», однако для этого Газпрому надо договориться с Болгарией и Румынией, что сделать быстро в текущей политической ситуации непросто. Болгария ранее отказалась покупать российский газ за рублевые расчеты.

А вот европейские страны от полной остановки транзита газа через Украину пострадают относительно несильно. Просто потому, что объемы прокачки российского газа сохранились небольшие – это 43 млн кубов в сутки через Украину, которые перераспределяются между Германией, Австрией, Венгрией и Словакией. «Сейчас российский транзит через Украину не играет такой роли в европейской экономике, как еще несколько лет назад. Так как его объемы упали. Сейчас поставки снизились до 15 млрд кубометров в годовом выражении. Это немного меньше, чем потребляет Польша, и в семь раз меньше, чем потребляет Германия», – говорит Кондратьев. Для сравнения: еще несколько лет назад объем транзита через Украину составлял 60 млрд кубометров в год.

«Остановка транзита вряд ли окажет серьезное влияние на газовый баланс Венгрии, Германии и Австрии, хотя понятно, что им чуть сложнее станет проходить зиму, придется вводить еще большие ограничения потребления. Венгрия находится в лучшем положении, потому что основной объем газа получает по «Турецкому потоку». Германии и Австрии придется переключиться на поставки из других источников», – говорит Кондратьев. У Германии есть норвежский газ и СПГ, а у Австрии технические возможности качать газ из Германии и Италии. Другой вопрос: готовы ли будут соседние страны, например, Италия, делиться своим дефицитным товаром? «Если у итальянцев будет дефицит ресурса, то они вряд ли захотят делиться им с Австрией», – считает эксперт ИЭФ.

Однако Словакия может пострадать достаточно серьезно, потому что украинский маршрут оставался для нее основным, и ЕК придется приложить усилия, чтобы перенаправить поставки из других стран, считает эксперт.

«За последние месяцы европейцы уже достаточно серьезно сократили спрос на газ – больше, чем на 15%. Но у них еще есть возможности для закручивания вентиля еще больше. Причем не только для промышленных потребителей, но и для населения. Европейцы рассматривают возможность перехода на отопление дровами. А в Восточной Европе это становится популярным уже «здесь и сейчас». Речь идет не о стационарных печах, а об условных «буржуйках». Такой кейс, на самом деле, был достаточно распространен в Молдове и ранее из-за дороговизны газа. Если дом большой, то в нем отапливается только часть комнат. Или несколько семей съезжаются в один отапливаемый дом. Такая практика может быть распространена этой зимой и в Восточной Европе», – считает Сергей Кондратьев.

На эту тему

Если вспомнить 2009 год, тогда Украина прожила 20 дней с закрытым газовым вентилем, после чего стороны сели за стол переговоров и подписали новые договоры. Однако в этот раз такой развязки вряд ли стоит ожидать. Восстановление транзита через Украину не будет быстрым. Потому что политически ситуация сильно отличается. В 2009 году европейские партнеры Газпрома были заинтересованы в закупке российского газа через Украину, а сейчас та же Германия довольно спокойно отнеслась к подрыву «Северных потоков» и легко пошла на национализацию российских газовых активов, замечает замруководителя экономического департамента ИЭФ.

«Возврат к украинскому транзиту возможен только при выходе на переговоры по более широкому кругу проблем, в первую очередь в политической области. Договориться по ним будет достаточно сложно. Поэтому остановка транзита может продлиться несколько лет», – заключает собеседник, добавляя, что дальше прогнозировать просто невозможно.