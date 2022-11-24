Шеслер объяснила желание ВСУ массово мобилизовать русскоязычных украинцев

Юшков: Газовые махинации Кишинева с Киевом разозлят молдаван

Молдавия могла заключить с Украиной негласное соглашение и продавать им часть того газа, который шел из России. Если об этом узнают молдаване, это вызовет волну недовольства из-за внутреннего дефицита топлива в стране. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Молдавия подтвердила оседание российского газа на Украине. Киев информацию отвергает.

«Такое ощущение, что Молдавия просто перепродавала тот газ, который Газпром обозначил как «оседающий на Украине». Причем, Кишинев мог заключить непубличное соглашение с Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Дело в том, что нам ничего неизвестно о состоянии добывающей отрасли на Украине, а также об уровне потребления. До начала СВО стране было необходимо 30 млрд кубов, в то время как добыча составляла 20 млрд кубов», – напомнил собеседник.

«И если сейчас разрыв усилился, то им наиболее выгодно купить топливо у Молдавии, тем более в первом и четвертом кварталах цены привязаны к нефти, а не к спотовому рынку. И тогда стоимость составляет ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Если же Украине нужно официально что-то импортировать, то привязка будет именно к спотову рынку, а это очень дорого», – продолжил он.

«При этом я не исключаю, что у Молдавии в контракте прописан запрет на реэкспорт. Именно поэтому они скрыли свои махинации от Газпрома. Конечно, Кишинев мог просто хранить свои запасы на Украине, но тогда совершенно не понятно, зачем это делать в нынешних условиях, когда в Молдавии и так наблюдается дефицит», – рассуждает Юшков.

«Примечательно, что Молдавия уже ввела ограничения внутри страны на подачу газа. И если выяснится, что при внутренних ограничениях власти просто пытались заработать, то это вызовет бурю негодования среди населения и разозлит молдаван вплоть до протестов», – уверен эксперт.

«При таком раскладе Газпрому было бы выгодно сократить прокачку именно на Молдавию, а высвободившиеся объемы перенаправить на Австрию. Это выгодно еще и потому, что в Европе идет привязка к спотову рынку, то есть мы еще и дополнительно заработаем. Как мне кажется. «додавливать» Молдавию Газпром сейчас не будет из-за потенциальных проблем с Приднестровьем», – заключил Юшков.

Ранее Украина опровергла оседание на своей территории российского газа, предназначавшегося Молдавии. Как заявили в компании «Оператор ГТС Украины», весь объем топлива, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.

«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.

В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.

«Те объемы газа, которые Газпром называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – сообщил политик.

Он также отметил, что в Молдавии в хранилищах находится более 200 млн кубометров газа. «Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы боремся за свою энергетическую независимость», – подчеркнул Спыну.

Кроме того, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставило газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.

«Молдовагаз» не могла отдать на хранение ненужный в данный момент газ и отказаться от поставки Газпрома, так как это могло повлечь за собой дефицит газовых поставок в будущем.

Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.

При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.

В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.

Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД разъяснила, почему этими шагами Украина пытается заставить Россию перекрыть газовый вентиль.

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