|
|
Шеслер объяснила желание ВСУ массово мобилизовать русскоязычных украинцев
Шеслер: Русскоязычные украинцы имеют техническое преимущество перед галичанами
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Жители промышленных регионов юго-востока и юга Украины представляют наибольший интерес при мобилизации в силу своих развитых технических навыков и лучшей обучаемости. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины.
«Действительно, в Николаевской области, в Одессе и других русскоязычных регионах идет тотальная мобилизация. На каждом перекрестке стоят военкомы, представители полиции, раздают повестки и пытаются призвать как можно больше мужчин из данных регионов», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных русскоязычных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче дается работа с техникой и вопросы инженерного профиля», – отметила она.
«Именно из-за этого жители Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей, к сожалению, являются костяком и главной составной частью вооруженных сил Украины», – заключила Шеслер.
Накануне стало известно, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет в основном в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По словам источника в российских силовых структурах в Херсонской области, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек.
Он также отметил, что таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Напомним, на Украине захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ пишут, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию, заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
|
|
Возобновление экспорта аммиака по проводу «Тольятти – Одесса» выгодно для всех сторон без исключения. Однако строить оптимистичные планы на воплощение такого сценария в жизнь пока рано. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин допустил возможность отгрузки аммиака через порт Одессы.
«Экспорт аммиака через территорию Украины и Одесский припортовой завод прекратился еще с началом спецоперации. Главное преимущество его возобновления по прежнему маршруту заключается в том, что поставки можно начать прямо сейчас», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В противном случае аммиакопровод «Тольятти – Одесса» будет и дальше простаивать, а «Тольяттиазоту» для того, чтобы продать свою продукцию на экспорт, придется возить ее цистернами на Тамань, в Темрюк. И то после 2025 года, когда там завершится строительство порта для отгрузки аммиака», – отметил Лизан.
«В целом пока сложно сказать, будет ли реализована эта идея. Сам вопрос, по некоторым данным, был одним пунктов зерновой сделки, когда ее только заключили. Но Киев, как известно, отказывается брать на себя подобные обязательства», – отметил он.
«Схема, которая бы всех устроила, должна быть следующей: во время транзита по территории России этот аммиак является российским, на границе с Украиной переходит в собственность зарубежной компании, связанной с «Тольяттиазот». Далее она оплачивает транзит по территории Украины до Одесского припортового завода», – пояснил собеседник.
Кроме того, как отметил Лизан, «Киев неоднократно выдвигал различные дополнительные условия для запуска этого транзита». «Например, Зеленский просил выдать ему пленных боевиков из запрещенного в России «Азова» в обмен на запуск аммиакопровода», – сказал он.
«А недавно украинский президент выдвинул еще одно неадекватное условие в рамках обсуждения вопроса с транзитом аммиака – обмен пленных по схеме «всех на всех». Поэтому я не знаю, насколько с ним вообще можно о чем-то договориться, но более компетентно, наверное, должны ответить в Минобороны», – полагает экономист.
В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы.
Мазепин сообщил президенту, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки. В свою очередь российский лидер отметил, что «параметры, цифры известны, объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из Организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – подчеркнул президент.
Кроме того, Мазепин рассказал президенту России о том, что строительство порта для отгрузки аммиака в Тамани идет опережающими темпами. «Объем инвестиций будет 50 миллиардов рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены», – сказал он.
Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
По данным открытых источников, Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов от поставок аммиака через Украину на Запад. 24 февраля производящая аммиак компания «Тольяттиазот» заявила о приостановке поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» из-за событий на Украине.
Напомним, что 18 ноября зерновая сделка была продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердил российский МИД. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва подчеркивала взаимоувязанный характер договоренностей по «украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта».
Накануне продления зерновой сделки зарубежные СМИ сообщали, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Москва продлила зерновую сделку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
|
|
По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
В Киеве произошла серия взрывов
В Киеве прогремели несколько взрывов
В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.
В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.
В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
|
|
На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.
В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов. Конкретно масштабный сбой в подаче электричества произошел после нескольких взрывов во Львове.
В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями
Отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Ермак принял участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину. Он добавил, что помощь позволит стране пережить сложную зиму.
«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ермак добавил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, а именно трансформаторы, автоматические выключатели, реле и зарядники.
Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны при наличии возможности выехать с ее территории на зиму.
Также украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены в результате ракетных ударов по инфраструктуре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.
Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.
Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.
После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.
Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».
Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
|
|
Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
|
|
Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.
Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.
Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
|
|
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле выразили уверенность в успехе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают
Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС.
Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Глава МИД Турции дал прогноз по длительности конфликта на Украине
Глава МИД Турции Чавушоглу: Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия
|
|
Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, выразил мнение глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ходе выступления в одном из вузов Анкары Чавушоглу заявил, что война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Глава турецкой дипломатии напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, стороны были близки к договоренностям по прекращению огня, однако затем отдалились от диалога.
При этом он выразил мнение, что сейчас условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте, налицо новые реалии, однако сейчас ситуация более запутанная. Он также заявил, что в случае ставки на Украине на военную составляющую существует риск того, что война может затянуться на десятилетия.
Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Париже изучают пути политического решения конфликта на Украине.
В Киеве и ряде городов Украины начались перебои с водоснабжением и связью
СМИ сообщили о перебоях с водой и связью в Киеве и ряде городов Украины
В ряде украинских городов начались перебои с водой и мобильной связью, сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Вести», о проблемах уже сообщили власти и жители Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова и других городов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены.
По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.
Кроме того, без электроэнергии осталась часть Молдавии вместе с Кишиневом, а также Приднестровье. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
15 ноября сообщалось, что в части молдавских районов пропало электричество, это произошло после прекращения поступлений из Румынии.
Командир отряда «Крым» заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ
Командир отряда «Крым»: Зарплата иностранных наемников в ВСУ упала до 1 тыс. евро в день
Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в украинской армии, в последнее время упала на 200–500 евро в сутки по сравнению с периодом начала российской спецоперации и составляет теперь около 1 тыс.евро в день, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».
По его словам, если в начале боевых действий наемники в ВСУ получали до 1,5 тыс. евро в день, то сейчас лишь 1 тыс., что подтверждается данными пленных и радиоперехвата, передает РИА «Новости».
В качестве одного из примеров он привел ситуацию на Запорожском направлении, где воюют польские наемники.
Напомним, в обвинительном заключении Верховного суда ДНР указывалось, что британский наемник Эйден Эслин в 2018 году вступил в «Грузинский интернациональный легион», где получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского
Постпред России Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН в ходе выступления президента Украины Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.
Российский дипломат пришел на заседание Совета Безопасности ООН, когда Зеленский уже выступал по видеосвязи. Глава российской дипломатической миссии занялся приготовлениями к заседанию – стал доставать вещи из портфеля, передает РИА «Новости».
Свое выступление Небензя начал с того, что напомнил правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности ООН, согласно которым участие в заседании СБ всемирной организации должно быть очным. При этом он отметил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но это участие должно быть очным, передает ТАСС.
Дипломат также выразил мнение, что Зеленский, похоже, и не участвует в заседании, а члены Совета Безопасности ООН заслушали очередное видеообращение. Постпред России подчеркнул, что ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а скорее всего, ни секунды.
Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что Зеленский выступал перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными. При этом Зеленский в ходе выступления призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.
Юшков: Газовые махинации Кишинева с Киевом разозлят молдаван
|
|
Молдавия могла заключить с Украиной негласное соглашение и продавать им часть того газа, который шел из России. Если об этом узнают молдаване, это вызовет волну недовольства из-за внутреннего дефицита топлива в стране. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Молдавия подтвердила оседание российского газа на Украине. Киев информацию отвергает.
«Такое ощущение, что Молдавия просто перепродавала тот газ, который Газпром обозначил как «оседающий на Украине». Причем, Кишинев мог заключить непубличное соглашение с Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что нам ничего неизвестно о состоянии добывающей отрасли на Украине, а также об уровне потребления. До начала СВО стране было необходимо 30 млрд кубов, в то время как добыча составляла 20 млрд кубов», – напомнил собеседник.
«И если сейчас разрыв усилился, то им наиболее выгодно купить топливо у Молдавии, тем более в первом и четвертом кварталах цены привязаны к нефти, а не к спотовому рынку. И тогда стоимость составляет ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Если же Украине нужно официально что-то импортировать, то привязка будет именно к спотову рынку, а это очень дорого», – продолжил он.
«При этом я не исключаю, что у Молдавии в контракте прописан запрет на реэкспорт. Именно поэтому они скрыли свои махинации от Газпрома. Конечно, Кишинев мог просто хранить свои запасы на Украине, но тогда совершенно не понятно, зачем это делать в нынешних условиях, когда в Молдавии и так наблюдается дефицит», – рассуждает Юшков.
«Примечательно, что Молдавия уже ввела ограничения внутри страны на подачу газа. И если выяснится, что при внутренних ограничениях власти просто пытались заработать, то это вызовет бурю негодования среди населения и разозлит молдаван вплоть до протестов», – уверен эксперт.
«При таком раскладе Газпрому было бы выгодно сократить прокачку именно на Молдавию, а высвободившиеся объемы перенаправить на Австрию. Это выгодно еще и потому, что в Европе идет привязка к спотову рынку, то есть мы еще и дополнительно заработаем. Как мне кажется. «додавливать» Молдавию Газпром сейчас не будет из-за потенциальных проблем с Приднестровьем», – заключил Юшков.
Ранее Украина опровергла оседание на своей территории российского газа, предназначавшегося Молдавии. Как заявили в компании «Оператор ГТС Украины», весь объем топлива, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.
«Те объемы газа, которые Газпром называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – сообщил политик.
Он также отметил, что в Молдавии в хранилищах находится более 200 млн кубометров газа. «Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы боремся за свою энергетическую независимость», – подчеркнул Спыну.
Кроме того, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставило газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.
«Молдовагаз» не могла отдать на хранение ненужный в данный момент газ и отказаться от поставки Газпрома, так как это могло повлечь за собой дефицит газовых поставок в будущем.
Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разъяснила, почему этими шагами Украина пытается заставить Россию перекрыть газовый вентиль.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД