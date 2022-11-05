В ДНР назвали соотношение подготовленных бойцов и «пушечного мяса» в ВСУ

Подполковник Народной милиции ДНР Баевский счел только 10–20% личного состава ВСУ прошедшими «какой-то курс подготовки»

Большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

«Не могу в процентном соотношении оценить, но отдельные части также неплохо подготовлены», – сказал Баевский, который считает, что «какой-то курс боевой подготовки и слаживания» в ВСУ прошли около 10–20%.

При этом большинство, которое в украинских войсках «исполняет роль пушечного мяса», может «заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении», сказал он. По его словам, все эти украинские военные просто погибнут, когда линия фронта сдвинется, но смогут предупредить о необходимости подтянуть подготовленные резервы, передает ТАСС.

Баевский считает, что с 2014 года Украину «готовили к войне» с Россией «не для того, чтобы победить», а чтобы нанести России максимальный урон «Украиной как инструментом». В результате Украина превратилась в «гибрид, основным достоинством которого является неплохая укомплектованность в плане численности личного состава», хотя он и «лучше, чем тот, который был по состоянию на 2014 год».

Баевский также заявил, что количество вооружений, используемых украинской армией, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику и боеприпасы заменяют западными образцами. По его словам, «реально поставки» помощи на Украину «пошли в марте-апреле».

«Это именно тот момент, когда стало понятно, что мы повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти «три семерки» (гаубицы М777) и прочее. Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО «Смерч» и «Ураган» – значит, надо поставлять HIMARS. Такая ситуация по всем видам вооружения», – сказал он.

Баевский также считает, что военная авиация на Украине в обозримой перспективе работать не будет, поскольку страны НАТО не планируют вкладываться в замещение уничтоженной техники.

Напомним, на Украине захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ пишут, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию, заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс.