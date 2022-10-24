Военком Киева заявил о необходимости доукомплектования ВСУ

Военком Киева Максимов: Повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам

Украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте, сообщил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов.

Как заявил Максимов в интервью телеканалу «ТСН», ВСУ нуждаются в доукомплектовании, поскольку ведут наступательные действия, передает РИА «Новости».

По его словам, рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться любое время суток и в любом месте и коснутся всех военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. Особенно коснется нарушителей требований законодательства о военной службе и воинской обязанности, и комендантского часа.

На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий в 2022 году осенний призыв в вооруженные силы Украины (ВСУ), а также запретил военнослужащим срочной службы уходить в запас.