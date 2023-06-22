Контрактники усилили армию и экономику России

Взгляд
22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
Разделы

Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
Перейти в раздел…

Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Спустя 82 года после нападения Гитлера у Запада по-прежнему нет других причин воевать с Россией, кроме идеологических. Только победив цивилизаторский миф в головах западных европейцев, мы сможем избавить себя от нашествий. Но сначала, конечно, придется победить этот миф в самих себе. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
Перейти в раздел…

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В районе поиска пропавшего батискафа обнаружены неизвестные обломки
    ВКС нанесли удар по складу иностранного вооружения и военной техники ВСУ На Украине запретили ввоз книг из России Поиск пропавшего в Атлантике батискафа продолжат в течение дня Диетолог назвал главные преимущества шаурмы перед другим фаст-фудом
    В Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за участие в иностранной НПО Военный вертолет совершил жесткую посадку в Белоруссии Президента Польши освистали на открытии Евроигр Коммунальщиков Москвы привели в готовность из-за надвигающейся грозы
    В России произвели рекордные объемы гречки Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ ЦБ Турции резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% В ФК «Краснодар» отказались подтверждать смерть жены Галицкого

    «ВСУ уязвимы»


    Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада

    «Ахмат – сила»


    Кадырову подарили сделанный донецким кузнецом пулемет из снарядов ВСУ

    катастрофа в Алтантике


    Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»

    Видео

    ВМС США


    Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

    начало войны


    Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

    финские санкции


    Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

    задача дипломата


    Новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией

    слово президента


    Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

    Навязанные ценности


    Игорь Караулов: Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

    Химия и жизнь


    Игорь Мальцев: Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

    Государство-цивилизация


    Владимир Можегов: Русская империя возрождается

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Контрактники усилили армию и экономику России

    После начала СВО служба по контракту становится все более востребованной
    По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества
    		  
    22 июня 2023, 19:55
    Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев?

    Сергей Шойгу заявил об исключительных масштабах притока добровольцев в ВС РФ. В среднем, по словам главы Минобороны, каждые сутки на службу поступают по контракту 1336 человек. «Фактически мы каждые сутки получаем полк», – говорит Шойгу. Кроме того, каждые сутки военное ведомство получает 112 единиц техники – включая новую и модернизированную. «Мы набрали серьезные темпы», заявил Шойгу.

    По поводу поступления техники его слова не выглядят совсем уж неожиданными – ранее уже заявлялось о том, что фактически ВПК России перешел на военные рельсы. Так, в марте замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал производство 1500 танков в текущем году. Однако в экспертной среде нередко можно было встретить мнение, что необходимый для победы в СВО личный состав можно собрать только в условиях массовой (не частичной) мобилизации. Заявления главы военного ведомства полностью это опровергают.

    Впрочем, о том же не так давно говорил и глава российского государства во время встречи с военкорами: «Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. <...> Это зависит от цели». Но в настоящий момент, по словам президента, поскольку тысячи людей подписывают контракты на прохождение военной службы, «Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет».

    Мобилизация – это действительно весьма чувствительный вопрос не только с точки зрения проведения боевых действий, но и в целом для государства. Любой мобилизованный – это человек, которого Родина в целях обороны вырвала из его привычной среды, работы, семьи. Мобилизация укрепляет Вооруженные силы, однако наносит урон экономике. Мобилизованный сражается, но не может стоять у станка, производить, зарабатывать, создавать, быть активным с экономической точки зрения.

    Однако Россия в условиях СВО, как неоднократно отмечалось, демонстрирует завидную экономическую стабильность. «Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли»,  –говорил по этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин. И эта устойчивость в значительной мере была обеспечена тем, что экономика не лишилась главного – рабочих рук. Мобилизация оказалась действительно частичной, выборочной, Вооруженные силы получили необходимых специалистов, с одной стороны, но российская экономика в целом, с другой, сохранила кадровый потенциал. Трудовой фронт не менее важен фронта чисто военного.

    Еще в конце прошлого года Сергей Шойгу заявлял, что необходимо довести численность ВС РФ до полутора млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников – «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации». Прошло полгода – и судя по всему, темпы набора контрактников набраны высочайшие, и поставленная несколько месяцев назад задача успешно выполняется. Российская армия пополняется добровольцами, которые самостоятельно приняли решение связать свою судьбу – хотя бы на какой-то срок – со службой в армии. Это значит, что приход этих людей в ВС РФ не нанесет существенного вреда экономике.

    Кроме того – и это не менее важно – добровольцы, контрактники имеют повышенную мотивацию, чтобы сражаться и рисковать жизнью для защиты Отечества. «Собирая кадры со всех городов и весей мы увидели, что Родина далеко не истощена добровольцами, и всеобщей мобилизации есть альтернатива, – не так давно писал об этом замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. – Мы ввели в состав Росгвардии первую партию подобранных кандидатов, и еще раз убедились, насколько люди, принимающие свои решения осознанно при правильном для них стечении обстоятельств, эффективнее тех, кого вызвали по повестке».

    Таким образом, расчет российского военно-политического руководства оказался верным. Набор контрактников стал более правильным решением и для армии, и для экономики, нежели условная «вторая волна мобилизации», которую пророчили некоторые военные эксперты.

    «Москва и Подмосковье стали примером для других регионов по набору на службу по контракту. И сейчас мы видим, что люди сознательно принимают решение пополнить ряды Вооруженных сил. По большей части из них будет формироваться резервная армия, армейский корпус и полки, о которых говорил министр обороны», – отмечает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

    По его словам, те, кто выбирает службу по контракту – это «объективно лучшая часть нашего общества». «Человек понимает, на что идет. Он рискует жизнью ради Отечества. Нам нужно не просто количество, нам нужны качественные бойцы: танкисты, артиллеристы, саперы, операторы беспилотников. То, что происходит – это позитивный момент. Человек, который приходит сам, принесет гораздо больше пользы», – пояснил собеседник.

    Дандыкин подчеркнул, что у контрактников особая мотивация для участия в боевых действиях, в итоге российская армия «почувствовала свою силу, получила боевой опыт, научилась сражаться по новым принципам». Материальный фактор тоже имеет значение, но «он второстепенный, главный – это судьба страны, где живешь».

    «Мир тесен. При общении с теми, кто уже был в зоне СВО, люди узнают о зверствах ВСУ. Кто-то возвращается из плена, после ранения или уходит в отпуск. У кого-то ушли родные или погибли родственники. Все это резко меняет мнение людей, которые, по большому счету, идут защищать свой дом. Беспилотники подбираются не только к Донецку и новым регионам, но уже долетают до Подмосковья, бьют по южным регионам. Люди понимают, что эту беду надо гасить, необходимо обязательно побеждать», – указал эксперт.

    В том, что пополнение рядов Вооруженных сил России происходит за счет мотивированных контрактников и добровольцев, также уверен политолог Александр Асафов. «Мы видим, что по готовности и по процессам, связанным с заключением контрактов с Минобороны, у нас есть преимущество над противником. Хотя, как сказал президент, ресурсы Украины еще не исчерпаны и при планировании СВО нужно исходить из реалий», – сказал Асафов. По его словам,

    «с тотальной поддержкой Украины Западом не все однозначно».

    «Президент Украины Зеленский болезненно реагирует на то, что в обмен на поставки оружия от него требуют бросать в «мясорубку» все больше и больше людей, которые заканчиваются. А у России ситуация с резервами и воспроизводимостью техники, пополнением боекомплектов значительно превосходит возможности Запада», – считает Асафов.

    По мнению Дандыкина, любой военный конфликт всегда «бьет по экономике», особенно при объявлении всеобщей мобилизации. Но России удалось ответить и на этот вызов, не используя крайние меры. «У нас все свое. СВО не сказалась на экономике и уровне жизни людей... Президент США Байден говорил, что российская экономика превратится в труху, но все получилось ровно по-другому», – подчеркивает собеседник.

    Дандыкин также привел в пример Украины, где всеобщая мобилизация вылилась в насильственный произвол властей, чьи представители на местах «отлавливают людей на улицах и отправляют их на фронт». «Всеобщая мобилизация приводит к истощению людских ресурсов. Если сейчас идет речь о сдаче в плен целых взводов противника, то при таком подходе украинские солдаты начнут сдаваться более крупными подразделениями», – отметил капитан I ранга.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •