Эксперт: ВСУ превратились в туземный корпус колониальных войск Запада для борьбы с Россией

Политолог Асафов: Россия в ходе СВО разрушила миф о превосходстве западного оружия

В ходе СВО России приходится отвечать на новые вызовы. Противник испытывает нехватку всех видов вооружений и вынужден бросать в «мясорубку» больше и больше людей, ВСУ превратились в туземный корпус колониальных войск Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В четверг тема украинского наступления стала ключевой на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

«Наш противник, несмотря на поддержку Запада, явно испытывает нехватку старых и новых видов вооружений, боеприпасов. А наши предприятия ВПК перешли на работу в несколько смен и закрывают основные потребности армии», – считает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты России.

Он напомнил, что если после начала СВО запрос с линии боевого соприкосновения был максимально широкий, включая некоторые позиции в том числе по обмундированию, «то сейчас это какие-то эксклюзивные и экзотические вещи типа антидронового ружья». «Из этого я делаю вывод, что основные потребности во многом закрыты. У нас хватает техники, оружия и организационных ресурсов, идет формирование резервной армии. В целом ситуация для нас выглядит позитивно. А наш противник, как сказал недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полностью зависит от западных поставок», – добавляет собеседник.

Асафов отметил пополнение рядов Вооруженных сил России за счет контрактников и мотивированных добровольцев. «Мы видим, что по готовности и по процессам, связанным с заключением контрактов с Минобороны, у нас есть преимущество над противником. Хотя, как сказал президент, ресурсы Украины еще не исчерпаны и при планировании СВО нужно исходить из реалий», – указал политолог.

По его словам, с «тотальной поддержкой Украины Западом не все однозначно». «Президент Украины Зеленский болезненно реагирует на то, что в обмен на поставки оружия от него требуют бросать в «мясорубку» все больше и больше людей, которые заканчиваются. А у России ситуация с резервами и воспроизводимостью техники, пополнением боекомплектов значительно превосходит возможности Запада», – считает Асафов.

По оценке эксперта, после начала СВО Россия столкнулась с вызовами, которые было сложно предположить, но «наша оборонка справляется достаточно оперативно». «В истории мировых военных конфликтов открыта новая страница. Кто бы мог предположить такое широкое применение дронов или тепловизоров? Нам приходится отвечать на новые вызовы. Но в целом выводы были сделаны. Специальная военная операция началась, чтобы не повторить тяжелых исторических событий времен Великой Отечественной войны», – подчеркивает эксперт.

Эксперт также рассказал о разрушении мифа о превосходстве западного оружия. «Покупатели вне блока НАТО делают выводы по поводу будущих контрактов. Безусловно, это приведет к падению продаж. Но в целом стоит понимать, что для западного ВПК Украина – тестовый полигон, на котором испытываются различные виды вооружений, чтобы потом дорабатывать их с учетом полученного боевого опыта», – считает собеседник.

Асафов назвал ВСУ «туземным корпусом для колониальных войск». «Как сегодня было замечено на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России, Запад готов сохранять давление на Россию, им не жалко ни жизни украинцев, которых гонят просто на убой, ни наемников из разных стран, отправляемых на Украину под видом условных инструкторов», – подчеркивает политолог.

В четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин заявил, что потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. С 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.