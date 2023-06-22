Патрушев озвучил потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления

Патрушев: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 13 тыс. военных

ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава, об этом президенту Владимиру Путину доложил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Он пояснил, что речь идет об обобщенных данных, эта информация поступила от ведомств, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления.

Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению.