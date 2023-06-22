Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению

Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению

Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».



Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.