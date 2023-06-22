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Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
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Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.
Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники «Аллигаторами»
Уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» показало Министерство обороны России.
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронемашины ВСУ, с помощью этой техники украинские военные пытались атаковать и доставлять своих боевиков в район спешивания, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике записаны две реплики пилотов, сообщивших о прямом попадании в бронетехнику ВСУ. «Аллигаторы» в ролике уничтожили две бронемашины.
Ранее Минобороны также показывало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Минкульт Украины не увидел опасности в песнях Цоя
Минкульт Украины: Виктор Цой не являлся россиянином и не представляет угрозы
Исполнение песен лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено на Украине, заявила ио главы подведомственного Минкультуры госагентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.
Согласно сообщению ведомства, песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося российским гражданином, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины, передает ТАСС.
Также в ответе указано, что Виктор Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, 3 июня во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал его
Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.
По его словам, на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия на деле была готова к мирному решению, также к такому решению был близок и Киев, но кураторов Украины на Западе это не устроило, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Зеленский заявил о становлении Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
Президент Украины Зеленский счел вероятным становление Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».
По его словам, Украина якобы способна взять на себя роль «одного из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода» для Европы, оценивая потенциал работы этой области в 400 млрд долларов, передает ТАСС.
Также Зеленский заявил, что Украина якобы может даже стать одним из ключевых «глобальных центров зеленой металлургии благодаря природным ресурсам и промышленным традициям», отметив, что страна богата залежами критически важных для современной экономики ресурсов, в частности, лития.
Примечательно, что двумя днями ранее Украина попросила Европу увеличить поставки электричества с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт в связи с необходимостью поддерживать электросети.
Экономист Иван Лизан рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине удается переживать энергетический кризис только за счет европейских поставок электричества. По его мнению, это продлится до тех пор, пока ВКС России не ударит по Бурштынской и Добротворской ТЭС.