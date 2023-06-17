Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего?

Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские территории. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. «Они должны просто понимать, к чему это все ведет. Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности и добиваемся успехов», – добавил он.

Эту тему Путин поднимал и на встрече с военкорами в начале недели. «Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал президент.

Ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», – подчеркнул он.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов также заявил, что в «санитарной зоне» должны будут отсутствовать средства поражения, достигающие территории, «которую Россия считает своей». «Сформировать концепцию и доложить президенту» по вопросу создания такой зоны, по мнению депутата, должен Генштаб.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев еще в марте упоминал, что «санитарная полоса» на Украине не позволит ВСУ применять оружие на средних и коротких дистанциях в 70-100 км. Уже на этой неделе в своем Telegram-канале Медведев заявил, что с учетом решения Запада о поставке Киеву дальнобойных видов оружия линия демилитаризованной «санитарной зоны» должна проходить по границам Львова.

«Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», – написал он.

«Точнее он использовать термин «буферная зона». Взяв под контроль эту зону, в конечном итоге мы вряд ли отдадим ее Украине», – считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Если Украина продолжит стрелять, то процесс продвижения российских войск на запад может быть бесконечен», – добавил он.

По мнению эксперта, сейчас «санитарным кордоном» могла быть река Днепр. «Вспомните стояние на Угре в 1480 году. Это событие считается завершением свержения монголо-татарского ига на Руси. Сейчас тоже можно предположить, что произойдет освобождение южного подбрюшья в виде Одессы, Николаева – вплоть до границы с Приднестровьем», – предположил Перенджиев. Но есть и другие мнения.

«Если такая зона будет создана, то она будет проходить от Буга до Вислы, но никак не по линии Днепра, потому что в Киеве проживает много сторонников России, русских. Это традиционно наша земля, которая входила в состав Российской империи, СССР. Поэтому мы имеем полное право говорить о линии безопасности на принципиально других территориях, нежели территориях, исторически принадлежащих России. Геополитические интересы России простираются гораздо дальше днепровской линии», – считает военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

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По его словам, сегодня задача номер один – это денацификация киевского режима. Поэтому, когда произойдут кардиальные политические изменения в украинской государственности, «сам вопрос о создании буферных зон будет неактуален».

«Речь идет о том, чтобы по нашим территориям не стреляли из танков, минометов, крупнокалиберной артиллерии. У западных артсистем есть возможности поражать цели на расстоянии до 40 километров. То, что такая зона должна быть у Донецка и дальше от границы ДНР – это однозначно. А также в ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье – там, где идут бои. Разумеется, речь о Белгородской области и Брянщине, которая граничит с Сумской и Черниговской областями», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

Он напомнил, что у России уже есть опыт создания буферной зоны в Афганистане. «Когда там находилась 40-я общевойсковая армия, входившая в состав Ограниченного контингента советских войск, то «санитарную зону» обеспечивали пограничные войска СССР. У них были маневренные группы, которые на территории в десятки километров не позволяли моджахедам заходить в тыл нашей группировки», – рассказал эксперт.

По словам Дандыкина, размеры «санитарного кордона» зависят от того, какой дальности вооружения будут у противника. «Если это крылатые ракеты большой дальности, то зона в 40 километров не имеет смысла. Сейчас у Украины есть РСЗО HIMARS с ракетами дальностью полета до 80 километров. Американцы могут дать ракеты дальностью полета до 200 километров», – указал собеседник.

В ходе начавшегося контрнаступления ВСУ противник начал атаковать днем, хотя раньше практиковал в основном вылазки по ночам. «Обстрелы ведутся беспилотниками, ракетами «Гром-2», пытаются прощупать Крым и не только. Они уже стреляли британскими ракетами Storm Shadow по Луганску, который находится от линии фронта в сотнях километров. Если они действуют как завзятые террористы, то нужно создавать «санитарный кордон», – подчеркивает капитан I ранга.

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