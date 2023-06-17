Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Взгляд
17 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин предложил новую хозяйственную модель России

Владимир Путин обозначил важнейшие принципы российской экономики Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российская экономика переходит на качественно другой уровень развития – она не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что стратегия, выбранная государством после введения западных санкций, сработала, а позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты. Подробности...
Перейти в раздел…

Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
Перейти в раздел…

После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

Перейти в раздел…

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Россия готова к справедливому конструктивному диалогу с теми, кто хочет установить мир
    Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
    Байден: США не будут облегчать для Украины путь в НАТО Ирак выдал России подозреваемую в поставках оружия ИГ Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию» Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона
    В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году Названа причина, по которой из параллельного импорта могут исчезнуть смартфоны Samsung и LG Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»

    «за одну ночь»


    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России

    «81 единица»


    Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

    Контрнаступление ВСУ


    Spiegel: Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления

    Видео

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    интернирование русских


    После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    энергетический парадокс


    Киев сам добил украинскую энергетику

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

    Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ
    		  
    17 июня 2023, 19:00
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего?

    Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские территории. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. «Они должны просто понимать, к чему это все ведет. Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности и добиваемся успехов», – добавил он.

    Эту тему Путин поднимал и на встрече с военкорами в начале недели. «Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал президент.

    Ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», – подчеркнул он.

    Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов также заявил, что в «санитарной зоне» должны будут отсутствовать средства поражения, достигающие территории, «которую Россия считает своей». «Сформировать концепцию и доложить президенту» по вопросу создания такой зоны, по мнению депутата, должен Генштаб.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев еще в марте упоминал, что «санитарная полоса» на Украине не позволит ВСУ применять оружие на средних и коротких дистанциях в 70-100 км. Уже на этой неделе в своем Telegram-канале Медведев заявил, что с учетом решения Запада о поставке Киеву дальнобойных видов оружия линия демилитаризованной «санитарной зоны» должна проходить по границам Львова.

    «Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», – написал он.

    «Точнее он использовать термин «буферная зона». Взяв под контроль эту зону, в конечном итоге мы вряд ли отдадим ее Украине», – считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    «Если Украина продолжит стрелять, то процесс продвижения российских войск на запад может быть бесконечен», – добавил он.

    По мнению эксперта, сейчас «санитарным кордоном» могла быть река Днепр. «Вспомните стояние на Угре в 1480 году. Это событие считается завершением свержения монголо-татарского ига на Руси. Сейчас тоже можно предположить, что произойдет освобождение южного подбрюшья в виде Одессы, Николаева – вплоть до границы с Приднестровьем», – предположил Перенджиев. Но есть и другие мнения.

    «Если такая зона будет создана, то она будет проходить от Буга до Вислы, но никак не по линии Днепра, потому что в Киеве проживает много сторонников России, русских. Это традиционно наша земля, которая входила в состав Российской империи, СССР. Поэтому мы имеем полное право говорить о линии безопасности на принципиально других территориях, нежели территориях, исторически принадлежащих России. Геополитические интересы России простираются гораздо дальше днепровской линии», – считает военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    По его словам, сегодня задача номер один – это денацификация киевского режима. Поэтому, когда произойдут кардиальные политические изменения в украинской государственности, «сам вопрос о создании буферных зон будет неактуален».

    «Речь идет о том, чтобы по нашим территориям не стреляли из танков, минометов, крупнокалиберной артиллерии. У западных артсистем есть возможности поражать цели на расстоянии до 40 километров. То, что такая зона должна быть у Донецка и дальше от границы ДНР – это однозначно. А также в ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье – там, где идут бои. Разумеется, речь о Белгородской области и Брянщине, которая граничит с Сумской и Черниговской областями», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

    Он напомнил, что у России уже есть опыт создания буферной зоны в Афганистане. «Когда там находилась 40-я общевойсковая армия, входившая в состав Ограниченного контингента советских войск, то «санитарную зону» обеспечивали пограничные войска СССР. У них были маневренные группы, которые на территории в десятки километров не позволяли моджахедам заходить в тыл нашей группировки», – рассказал эксперт.

    По словам Дандыкина, размеры «санитарного кордона» зависят от того, какой дальности вооружения будут у противника. «Если это крылатые ракеты большой дальности, то зона в 40 километров не имеет смысла. Сейчас у Украины есть РСЗО HIMARS с ракетами дальностью полета до 80 километров. Американцы могут дать ракеты дальностью полета до 200 километров», – указал собеседник.

    В ходе начавшегося контрнаступления ВСУ противник начал атаковать днем, хотя раньше практиковал в основном вылазки по ночам. «Обстрелы ведутся беспилотниками, ракетами «Гром-2», пытаются прощупать Крым и не только. Они уже стреляли британскими ракетами Storm Shadow по Луганску, который находится от линии фронта в сотнях километров. Если они действуют как завзятые террористы, то нужно создавать «санитарный кордон», – подчеркивает капитан I ранга.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •