Эксперты раскрыли замысел противника на Южно-Донецком направлении

ВС Украины наращивают темп атакующих действий сразу на нескольких направлениях. Наиболее ожесточенные бои идут на стыке Запорожской области и ДНР. Параллельно с этим атаке подвергается север ЛНР. О чем говорит характер действий противника и какие выводы из этого следуют?

Контрнаступление ВСУ продолжается уже более недели. В настоящий момент ожесточенные бои ведутся сразу на нескольких участках фронта. Так, военная обстановка в Запорожской области и соседних с ней районах ДНР остается напряженной. Как сообщает Минобороны, в течение суток подразделения ВСУ все еще несут значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

«На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате действий группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», – говорится в докладе. «За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – добавили в Минобороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что за прошедшие девять дней атак противнику так и не удалось прорвать оборону в регионе. По его словам, у украинских военных не получилось занять ни одного стратегически важного населенного пункта. Он отмечает, что если подобные нападения продолжатся, через месяц-полтора ВС РФ удастся «переварить» силы противника.

На Донецком направлении также ведутся активные боевые действия. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления.

В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

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В пятницу Минобороны России сообщило о ходе боевых действий в районах ЛНР. В частности, на Купянском направлении ударами авиации, артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. Кроме того, в течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Параллельно с этим на Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва, а также в Серебрянском лесничестве. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, по два бронетранспортера и пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

В экспертном сообществе отмечают, что противник неспроста активизировался сразу на нескольких участках фронта. Согласно задумке командования ВСУ, такими действиями они пытаются прощупать наиболее слабый участок в обороне ВС РФ, а затем сконцентрировать там резервные силы и нанести главный удар. Однако ВС РФ к такому сценарию вполне готовы, отметили собеседники газеты ВЗГЛЯД.

Запорожское направление

«Действия ВСУ уже привели к обмелению Каховского водохранилища. Создается опасная ситуация, которая позволит украинским военным быстрее продвигаться в данном направлении. Площадь зеркала Днепра заметно сократилась. Там, где когда-то была вода, сегодня находится несколько сотен метров суши», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Хочу отметить, что на этой территории не будет болотистой местности. Южное солнце и степной ветер быстро высушивают поверхность. Фактически никаких естественных преград для противника не остается. Кроме того, раньше водный простор был достаточно хорошо заминирован, и у ВС РФ имелась четкая карта: что и где лежит», – отмечает собеседник.

«Теперь же расположение мин изменилось. Для украинского десанта открывается множество относительно безопасных участков. Это требует новых инженерных работ с нашей стороны. Риски растут: Зеленскому необходимо показать США и ЕС уверенные победы в преддверии саммита НАТО, что может вынудить его пойти в атаку на ЗАЭС», – подчеркивает эксперт.

«В целом обстановка на Запорожском направлении сложилась неспокойная. Не утихают столкновения на Времевском выступе. Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточняет Рогов.

«Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник.

«Поэтому потери со стороны Украины как в технике, так и в живой силе достаточно большие. Сражения ведутся без передышек. Фактически столкновения продолжаются на протяжении нескольких дней. Ситуация сложная, но ВС РФ продолжают держать ее под контролем», – подчеркивает Рогов.

Донецкое направление

«На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – добавляет депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает он.

«Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению.

Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует донецкий депутат.

«Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для противника сложилась куда более сложная, чем ожидало их командование. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к собственному продвижению вперед», – акцентирует Бердичевский.

Северный участок фронта

«Ситуация на участке фронта около Сватово и Кременной является стабильно напряженной. Сейчас там происходят вылазки противника или продолжаются артиллерийские дуэли. Данное направление может использоваться противником для отвлекающего удара или же служить альтернативным вариантом для главного удара», – говорит экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Однако из-за высоких потерь на юге ВСУ будут вынуждены постепенно переводить свои силы отсюда в те районы, где идут более тяжелые бои», – добавил он. «Сейчас на севере ЛНР сформировано поле мониторинга, в рамках которого армия РФ наблюдает за перемещениями противника. Любая попытка двинуться в сторону российских позиций сразу пресекается. Наши подразделения активно следят за ситуацией и готовы дать отпор, если ВСУ решат перейти в наступление на этом участке», – подчеркнул эксперт.

«Несмотря на то что подавляющая часть ЛНР уже освобождена, на северо-западе республики все еще наблюдается достаточно сложная гуманитарная ситуация. Речь идет об агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, а также линии Кременная – Сватово. В этих районах достаточно тяжело жить, так как они регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, артиллерийские удары мешают вести восстановительные работы», – отмечает собеседник.

«По другим частям ЛНР удары наносятся с помощью дальнобойного оружия. ВСУ пытаются бить по далеким армейским складам, но попадают в основном в сам Луганск, где нет никаких признаков военных сооружений. В последнее время украинские войска очень часто бьют по строительным площадкам и выводят из строя технику. Фактически они просто мешают проведению восстановительных работ в городе», – отмечает Мирошник.

Общий замысел противника

«ВСУ действуют согласно давним правилам ведения войны. Они рассредоточивают собственные силы по всей линии фронта с целью нащупать слабые места в обороне ВС РФ. Делается это для того, чтобы найти наиболее проблемные участки, по которым можно нанести решающий удар, способный снести все действующие укрепления. Они ищут направление для главного удара», – приходит к выводу военный эксперт Алексей Леонков.

«Именно поэтому противник в настоящий момент осуществляет наступление относительно малыми группами. Для ВСУ важно сохранить приличный резерв, который планируется задействовать при начале прорыва. Тем не менее в настоящий момент у них не получается найти необходимые бреши, поэтому им приходится вытягивать из тыла уже сформированные бригады», – отмечает эксперт.

«Таким образом, в настоящий момент задача России заключается в стачивании атакующих формирований противника.

Они будут идти в наступление волна за волной до тех пор, пока не сумеют достичь успеха на каком-нибудь конкретном участке фронта. Если мы не позволим их планам реализоваться, то ВС РФ удастся «сточить» до 50% резервов ВСУ», – подчеркивает собеседник.

«Большее количество резервов в бой они не введут, им американцы не позволят это сделать. Скорее всего, когда потери станут критическими, противник откажется от планов дальнейшего осуществления прорыва и перейдет к организации активной обороны. Важно помнить, что полигоны НАТО не пустуют – на них прямо сейчас тренируются новые бойцы, которые в любом случае будут участвовать в боях», – резюмирует Леонков.