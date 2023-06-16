Мирошник рассказал о ситуации на фронте около Сватово и Кременной

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ бьют по строительной технике в ЛНР

Помимо напряженной обстановки на севере ЛНР, украинская армия наносит удары как по самому Луганску, так и по другим городам республики, срывая восстановительные работы и уничтожая строительную технику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Ситуация на участке фронта около Сватово и Кременной является стабильно напряженной. Сейчас там происходят вылазки противника или продолжаются артиллерийские дуэли. Данное направление может использоваться противником для отвлекающего удара или же альтернативным вариантом для главного удара», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Однако из-за высоких потерь на юге ВСУ будут вынуждены постепенно переводить свои силы отсюда в те районы, где идут более тяжелые бои», – добавил он.

«Сейчас на севере ЛНР сформировано поле мониторинга, в рамках которого армия РФ наблюдает за перемещениями противника. Любая попытка двинуться в сторону российских позиций сразу пресекается. Наши подразделения активно следят за ситуацией и готовы дать отпор, если ВСУ решат перейти в наступление на этом участке», – подчеркнул он.

«Несмотря на то, что подавляющая часть ЛНР уже освобождена, на северо-западе республики все еще наблюдается достаточно сложная гуманитарная ситуация. Речь идет об агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, а также линии Кременная – Сватово. В этих районах достаточно тяжело жить, так как они регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, артиллерийские удары мешают производить восстановительные работы», – отмечает собеседник.

«По другим частям ЛНР удары наносятся с помощью дальнобойного оружия. ВСУ пытаются бить по далеким армейским складам, но попадают в основном в сам Луганск, где нет никаких признаков военных сооружений. В последнее время украинские войска очень часто бьют по строительным площадкам и выводят из строя технику. Фактически они просто мешают проведению восстановительных работ в городе», – резюмировал Мирошник.

В пятницу Минобороны России сообщило о ходе боевых действий в районах ЛНР. В частности, на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.

Кроме того, в течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Параллельно с этим на Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва, а также в Серебрянском лесничестве. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Что касается других участков фронта, то противник активизировал боевые действия на стыке ДНР и Запорожской области. Как рассказал газете ВЗГЛЯД лидер местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, «не утихают столкновения на Времевском выступе». «Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточнил он.

«Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник.

В то же время депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД об обострении ситуации в Марьинке и Угледаре. «Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает депутат.

«Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник.

«С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов. Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский.