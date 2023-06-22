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В Кремле назвали ложью слова Зеленского о «подготовке» Россией теракта на ЗАЭС
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что только что были контакты с МАГАТЭ на месте. «Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели – все, что хотели видеть», – сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня прибыл на территорию ЗАЭС.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
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Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.
Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы
Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов скончался в Москве, его тело нашли в квартире, сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что мужчина мог покончить с собой, передает ТАСС.
Мертвым его нашли в собственной квартире на Космодамианской набережной. Сообщается, что он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родственниками.
Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.
Российский глубоководник обсудил с режиссером Кэмероном трагедию батискафа у «Титаника»
Океанолог Сагалевич: Режиссер Кэмерон допустил гибель батискафа у «Титаника»
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Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон считает, что потерявшийся на месте гибели «Титаника» батискаф погиб, рассказал российский океанолог Анатолий Сагалевич.
Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» и был лично знаком с пилотом пропавшего батискафа «Титан» Полем Наржеоле. В среду Сагалевич провел телефонный разговор с Кэмероном, передает РИА «Новости».
«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полем Наржеоле… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», – рассказал океанолог.
По мнению Сагалевича, пилот пропавшего батискафа «Титан» Поль-Анри Наржеоле не мог зацепиться за обломки лайнера «Титаник», поскольку ообладал колоссальным опытом. Он добавил, что дружит с Наржеоле 30 лет, этот пилот порядка 35 раз погружался на «Титаник», поэтому версию про то, что батискаф зацепился с затонувшим лайнером можно исключить.
Сагалевич отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарате «Наутиле», который способен погружаться на глубину 6 тыс. метров, в то время как «Титаник» находится на глубине около 3,8 тыс. метров. Океанолог допустил, что на батискафе случилось «что-то трагическое».
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Иноагент Пономарев заявил, что задержанный за донаты ВСУ хабаровчанин сам «накосячил»
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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (является иноагентом) в своих соцсетях написал, что задержанный за донаты ВСУ с помощью криптовалюты хабаровчанин виноват сам.
Пономарев прокомментировал пост пользователя соцсети с сообщением, что ФСБ задержала хабаровчанина и возбудила против него уголовное дело по статье и госизмене за то, что обвиняемый переводил деньги на помощь ВСУ «с использованием криптовалютных инструментов». Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В комментариях к посту пользователи начали обсуждать, каким образом спецслужбам удалось узнать о переводах хабаровчанина, ведь операции в криптовалюте носят анонимный характер. Высказались предположение, что это мог быть взлом гаджета, фишинг или поступившая в правоохранительные органы информация.
«Значит, он где-то накосячил. Просто так не ловится», – написал в комментариях Пономарев, говоря о задержанном. После чего экс-депутат добавил, что «проблема не в крипте, а в доносе или в уязвимости девайса».
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре прошлого года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России. Также деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую возглавляют бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также лишенный статуса адвоката в России Марк Фейгин (все трое – иноагенты), признана в России нежелательной, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой.
По данным СМИ, бывший депутат Пономарев сейчас находится на Украине, где занимается антироссийской пропагандой, а также координирует деятельность вооруженных подразделений, сформированных из числа сбежавших на Украину россиян.
В ЕС придумали схему финансирования Украины с помощью замороженных активов РФ
Евросоюз сосредоточится на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС.
Также ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить какую-то часть Евросоюзу, позже эти средства будут направляться на «непредвиденный взнос на поддержку Украины», передает Lenta.Ru.
Кроме того, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
В пятом округе французской столицы произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов приступили к эвакуации участка около госпиталя Валь-де-Грас.
После взрыва в небе поднялся черный дым, фасады нескольких соседних домов рухнули, часть зданий загорелась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала BFMTV.
Телеканал уточнил, что здание, где произошло ЧП, полностью обрушилось, вероятно, это был взрыв газа, сообщает ТАСС.
На месте происшествия уже работают пожарные, стражи порядка проводят эвакуацию. Как минимум один человек пострадал.
Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России с требованием исключить ряд компаний из списка поддерживающих усилия РФ по преодолению санкций.