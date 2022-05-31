Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

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31 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
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В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

Наступление ВС России в районе Красного Лимана впечатлило даже киевских идеологов войны Виктор Антонюк/РИА Новости
Закрывается котел вокруг Северодонецка. Одновременно ВСУ потеряли Красный Лиман, что облегчает наступление на Славянск. Эксперты, причем и украинские тоже, отмечают, что с начала спецоперации тактика российских войск и союзников изменилась, а успешное наступление – результат этих перемен. За счет чего наступающим войскам удается вскрывать оборону ВСУ и заставлять украинскую армию отступать? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
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Нельзя торговать детьми

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом. Подробности...
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Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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В США голодают дети

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

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    Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

    Греция и Иран обменялись захватом танкеров
    		   31 мая 2022, 14:00
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России?

    Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил». «Нападения на суда представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

    Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе. Также Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.

    Отметим, что в апреле сама Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью. Решение было принято в рамках санкций, введенных Евросоюзом. На борту корабля было 19 российских моряков. Затем танкер переименовали в Lana, а 22 апреля судно отпустили.

    Позже греческая газета Kathimerini сообщала, что до середины марта танкер «фактически принадлежал» российскому Промсвязьбанку. Кредитная организация попала под санкции США, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине. 17 марта судно сменило владельца и было передано «Трансморфлоту», отмечал «Коммерсант».

    В мае, по данным греческих СМИ, Штаты направили в судебные органы Греции запрос с требованием ареста нефти с российского танкера. Вашингтон утверждает, что эта нефть – из Ирана, а компания, которая «получит выгоду от ее продажи», внесена в черный список США из-за подозрения в финансировании терроризма. Афинский суд в итоге принял решение передать США груз с танкера. По оценкам, он перевозил 115 тысяч тонн иранской нефти.

    Примечательно, что Вашингтон, осуждающий Тегеран за «нарушение международных норм», не так давно поступал аналогичным образом в отношении все того же Ирана и Венесуэлы. В частности, в 2020 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа конфисковала груз из четырех танкеров, перевозивших иранское топливо в латиноамериканскую страну.

    «Ситуация с захваченными танкерами сложная. Иран по сути заявил, что этим поступком он мстит Афинам. Но за спиной Греции стоят Соединенные Штаты. И для того, чтобы наказать Иран, они могут как-то компенсировать потерю или простой греческих танкеров», – рассказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Эта ситуация может повлиять на ход переговоров по иранской «ядерной сделке». Если три месяца назад речь шла о том, что она будет заключена со дня на день, то сейчас таких ожиданий нет. Считалось, что США заинтересованы в заключении соглашений с Ираном. Во-первых, потому что Байден отличается от Трампа. А во-вторых, для того, чтобы восполнить те объемы нефти, которые уйдут с мирового рынка на фоне блокады России», – рассказал собеседник.

    «Но сейчас, как выясняется, факторов появляется гораздо больше. Иран, скорее всего, не настроен заключать эту сделку немедленно, а США по факту требуют со стороны Ирана максимальных уступок», – добавил он.

    «Все это отразится на энергорынке, который и так переживает тяжелый кризис. Во-первых, Иран – один из крупнейших производителей нефти. Во-вторых, происходящее в нефтеносном Персидском заливе всегда прямо влияет на котировки и цены на топливо, что отчасти выгодно России ввиду растущих доходов от экспорта нефти», – отметил Ткаченко.

    С другой стороны, подобные ситуации создают угрозу и риски для всей системы международной торговли энергоресурсами. «На фоне санкций мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допускает, что в «будущем нас могут ожидать все новые задержания российских танкеров». «Чем жестче будет регулирование рынка со стороны Запада, тем больше шансов, что арестовывать будут даже корабли иностранных компаний, на борту которых находится российское сырье», – пояснил Митрахович.

    «Это приведет к нарушениям традиционных форм торговли. Более того, это может стать своего рода спусковым крючком для резкого скачка цен на топливо, что отразится на конечных покупателях», – сказал эксперт. Собеседник согласен с тем, что текущий инцидент отразится на ходе переговоров по иранской ядерной программе.   

    «С одной стороны, американцам очень выгодно заключить эту сделку – она позволит вывозить иранское сырье на мировой рынок и использовать ее в качестве компенсации выпадающих расходов от российских поставщиков. Вместе с тем Иран в последнее время ведет себя довольно смело в отношении американцев и их союзников. Поэтому вряд ли стоит ожидать скорого заключения сделки», – подытожил Митрахович.

    Между тем на Западе все больше говорят о негативном влиянии антироссийских санкций на нефтяные котировки. Так, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN заявил, что американский запрет на закупки нефти из России не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нее. По его словам, введенное США эмбарго повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти.

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