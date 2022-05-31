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31 мая, вторник | Последнее обновление — 11:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
«Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.
Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.
Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США.
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В Германии ожидают рекордное падение урожая из-за санкций против России
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Из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии немецкие фермеры ожидают падение уровня урожая на 3 млн тонн и роста цен, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур», – говорится в публикации издания, передает РИА «Новости».
Авторы статьи напомнили, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 млн тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 млн тонн.
Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 млн тонн зерна.
Ранее в бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России.
Напомним, вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.человек
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии
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Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.
По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.
«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» – передает РИА «Новости» слова Хайдена.
Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.
Напомним, депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.
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Медведев назвал последствия поставок Украине американских ракет для ударов по России
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Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории, и назвал такое решение разумным.
«Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо», – написал Медведем в своем Telegram.
В субботу СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.
Позже президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
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Эксперт объяснил отказ Вашингтона поставлять Киеву способные бить по России ракеты
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«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США пообещал не вооружать Украину ракетами, способными бить вглубь территории России.
«Если республиканцы и «ястребиное» крыло демократов в Сенате скажут, что администрация Байдена сдает Украину, то американским избирателям в своей массе это будет неинтересно. Поэтому особых рисков для Байдена такое решение не несет», – пояснил американист Малек Дудаков.
«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше. А именно – ракетных систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 500 километров, то есть бить уже вглубь российской территории, если бы украинцы на это осмелились. В итоге, как мы видим, на поставку Киеву HIMARS в Вашингтоне все же не решились», – говорит эксперт.
«Киев на это решение отреагирует резко негативно. Там сперва возмущались, что им долгое время не поставляли гаубиц. Когда поставка гаубиц все же началась, Киев стал возмущаться тем, что гаубиц всего 60–70 штук, а украинские генералы хотели бы сотню», – напомнил эксперт.
«Весь последний месяц Украина требовала от США поставок ракетных систем, но эти просьбы, как видим, оказались тщетными. Теперь Киев все более активно будет винить Запад в том, что на фронте в целом сложилась патовая ситуация, а в Донбассе ВСУ попросту отступают», – предположил Дудаков. «Но свой гнев Киев по этому поводу вынужден будет выражать в каких-то рамках, чтобы окончательно не испортить свои отношения с Западом, – сказал политолог. – Просто все чаще и чаще будет звучать этот момент: мол, «нам не поставили оружия, поэтому мы проигрываем».
При этом тема Украины сейчас уже далеко не в центре повестки дня американского общества, отмечает он. «Для американцев теперь куда более актуальны внутренние проблемы США, резюмирует эксперт.
«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – заявил в понедельник президент США Джо Байден. Обещание прозвучало на фоне слухов о предстоящей поставке Киеву американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Новый пакет военной помощи, как писали ведущие издания США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
«Разумно!» – так оценил решение Байдена зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений, – написал он в своем Telegram-канале. – Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо...»
Как напоминает РИА «Новости», 21 мая Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму до почти 40 миллиардов. Немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существует «неформальная» договоренность не поставлять Украине «некоторые системы» вооружений.
В минувшие выходные президент Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Байден: США не поставят Киеву ракеты, способные бить по России
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Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). «Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.
Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Трамп заявил об «исторических максимумах» рубля
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Российский рубль достиг «исторических максимумов», для урегулирования ситуации на Украине нефть должна резко подешеветь, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-глава американского государства заявил: «Вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего». Он поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и сказал, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.
На прошлой неделе курс доллара неожиданно опустился ниже 60 рублей. Запад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару. В пятницу курс доллара превысил 66 рублей.
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Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим против Шольца немцам
Решение властей ФРГ упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа из России, правозащитников и оппозиционеров прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, предложив подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.
«Ну что ж. Можно сделать два вывода. Первый вывод: «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», – написал Медведев в своем Telegram.
Второй вывод Медведев обозначил в виде предложения «подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против» канцлера ФРГ Олафа Шольца и подобных ему европейских деятелей.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.
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Эксперт спрогнозировал последствия разрыва Основополагающего акта Россия – НАТО
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«Кто первым нарушил условия Основополагающего акта – вопрос открытый. Но взаимодействия между НАТО и Россией нет уже много лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее зам генсека Североатлантической альянса обвинил Москву в несоблюдении Основополагающего акта Россия – НАТО.
«Обе стороны имеют претензии друг к другу. И они касаются не только текста Основополагающего акта, но и созданного на его базе Совета Россия – НАТО. Если говорить о нарушениях, то не будем забывать, что согласно акту – в спорных случаях консультации предполагались при возникновении кризисных ситуаций в Европе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, по словам собеседника, в момент острой необходимости Совет Россия – НАТО фактически был заморожен. «В 1998 году во время конфликта на Северном Кавказе НАТО в одностороннем порядке остановило работу объединения. Хотя это было действительно необходимо», – пояснил эксперт.
«Ну и говоря о взаимодействии, не стоит забывать, что с 2014 года так и не удалось восстановить полноценные контакты по линии военных. Осталось общение только на высоком уровне, да и оно стало сугубо формальным. То есть фактически Россия и НАТО давно не взаимодействуют на том уровне, который изначально планировался», – сказал Кортунов.
Эксперт также обратил внимание на возможные последствия разрыва Основополагающего акта. «У сторон больше не будет ограничений по размещению своих вооруженных сил на линии соприкосновения. Но это не означает, что НАТО сразу же разместит там бригады или дивизии. Хотя такая возможность у них теперь появится. При этом и у России также есть возможность укрепить свои позиции», – рассуждает собеседник.
В основном Москве придется усилить оборону «в районе Мурманской и Калининградской областей, а также на границах со странами Балтии», уверен Кортунов. «Но, как мне кажется, еще остается шанс вернуться к диалогу. Хотя это будет уже после принятия новой стратегии НАТО», – сказал эксперт.
«В новой стратегии Россия наверняка будет представлена как основной или один из основных вызовов. И, как мне кажется, мы увидим приблизительно те же термины, которые звучат в СМИ, а также были указаны в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Вот только формулировки будут жестче, поскольку они учтут ситуацию на Украине», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи о Китае пока сказать что-либо сложно, поскольку внутри блока есть разногласия насчет этой страны. Одни говорят, что Китай – это одна из главных стратегических угроз, другие настаивают на том, что Китай – далек от НАТО и им нужно заниматься в рамках других альянсов и объединений», – заключил Кортунов.
Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал. Об этом сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – сказал Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий. «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Россия решила поднять вопрос о биолабораториях США в СБ ООН
Российская сторона планирует поставить вопрос о военно-биологической деятельности США на Украине в СБ ООН, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер», – заявил дипломат ТАСС.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна во избежание продовольственного кризиса, сообщил Елисейский дворец.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Ранее Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей.
Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
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В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».
Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.
Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Трамп похвастался угрозами не помогать странам НАТО при конфликте с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет НАТО резко вырос после того, как он пригрозил союзникам по альянсу не приходить на помощь в случае конфликта с Россией, если они не увеличат расходы на оборону.
«Значит ли это, что если мы полностью не заплатим и на нас нападет Россия, значит ли это, что вы не будете нас защищать?» Мне пришлось дать им такой ответ, потому что иначе они бы не заплатили. «Да, мы не будем защищать вас, если вы не платите... Если такое случится, вы сами по себе», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп заявил, что «деньги полились рекой – миллиарды и миллиарды». По его словам, «набралось 430 млрд – миллиардов, не миллионов - долларов». Экс-президент назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим «самым большим фанатом».
Бывший президент США считает, что Украина сейчас «уничтожается» из-за «глупости» США. Он опасается начала Третьей мировой войны и призвал «вернуться за стол» переговоров. Трамп считает, что Китай следит за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань.
По словам Трампа, у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий: «Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: «Что, в самом деле?». Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно».
Бывший президент похвастался тем, что в XXI веке является единственным главой США, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты. Трамп подчеркнул, что при Джордже Буше-младшем «потеряли Грузию», при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене «потеряли все».
Напомним, Трамп также заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – сказал он.
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