Страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубам

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет охватит две трети поставок нефти по морю и одну треть – по трубопроводу. При этом Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти окажется под запретом. «Останется около 10% или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», – добавила глава ЕК.

Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти. На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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