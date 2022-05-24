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Премьер Венгрии отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.
«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
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Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
Эксперты оценили требование Польши к Норвегии поделиться сверхприбылью от нефти и газа
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«Это яркая демонстрация того, что западная солидарность относительно помощи Киеву носит ограниченный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее Польша призвала Норвегию делиться с Украиной сверхприбылью от продажи газа и нефти, однако в Осло отказались идти на такой шаг.
«В Европе нет единого мнения по наиболее важным вопросам. Даже антироссийские санкции согласовываются довольно долго. А если уж попытаться заставить все страны просто отдавать деньги Украине, то это обернется разбродом и шатаниями в евроатлантических структурах», – уверен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.
«Этот спор иллюстрирует тот факт, что западная солидарность относительно помощи Украине носит ограниченный характер. Не стоит даже предполагать, что страны согласятся на постоянной основе отдавать Киеву свои доходы, не получая ничего взамен», – подчеркнул Митрахович.
В свою очередь эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что заявления польского премьера носят спекулятивный характер.
«Сложилось впечатление, что Моравецкий попытался поиграть в коммунизм, когда все «лишнее» отдается нуждающимся. Хотя сейчас в Европе модно обсуждать помощь Украине», – сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Понятно, почему целью Польши стала именно Норвегия. Осло – ключевой игрок на рынке нефти и газа ЕС. Опять же, в качестве аргумента Моравецкого прозвучало утверждение о том, что Норвегия – маленькая страна. Вообще, сложилось впечатление, что Польша, зависящая от импорта, просто завидует Норвегии», – заключил Пасечник.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
«Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В ответ государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины. Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад. Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
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В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Кириенко: Запад не учел большого значения справедливости для россиян
Вводя различные санкции против России, Запад не учел менталитет россиян, культурные фундаменты и основы нашей страны, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. Для людей, живущих в России, особенно важна истинная справедливость, подчеркнул он.
«В своих решениях по отношению к России Соединенные Штаты Америки, западные страны, НАТО многое не учли. Я об этом немало думал и готов поделиться своими размышлениями. Прежде всего, они посчитали, что мы такие же, как они. Строили прогнозы на примере потенциального поведения своих стран, сочтя, что российское общество будет вести себя так же. К примеру, первое, на что они надавили, – это материальные блага, экономические составляющие. Ввели санкции, и теперь у нас нет каких-то товаров. Плохо это? Ну конечно, плохо, ведь если мы привыкли покупать какие-то импортные товары, которых теперь нет, это доставляет некоторые неудобства», – сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».
«Или, к примеру, ввели санкции против разного рода руководителей, но те осознанно восприняли это как часть своей работы. Для руководства это абсолютно нормальная история: они понимают, что работают на государственной службе, участвуют в принятии важных для страны решений. Далее. Информационная война. Оказывает давление на общество? Разумеется, оказывает. Или начались массовые отчисления из иностранных вузов и школ русских школьников и студентов, которые честно сдавали экзамены, оплачивали свое обучение. И вот это уже совсем несправедливая история», – отметил председатель набсовета российского общества «Знание».
При этом, по словам Кириенко, коллективный Запад не учел «русский дух, наш менталитет». «Я бы сказал, культурные фундаменты и основы для России. Их ошибка заключалась в том, что они сделали ставку на материальное. Но благодаря силе наших моральных, нравственных ценностей, духовных ценностей, произошел ровно обратный эффект, чем ожидали западные страны», – подчеркнул он.
«Для нас есть вещи гораздо более значимые, чем возможность просто приобрести тот или иной товар в магазине. Для нас, для людей, живущих в России, имеет значение право самостоятельного выбора, какие книги читать, какую музыку слушать, для нас особенно важна истинная справедливость», – заключил первый замглавы администрации президента.
Кроме того, Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни, а также дал определение истинной элиты страны.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»
Около 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3 тыс. фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% – пропускают прием пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Инфляционное давление, заявляли в Банке Англии, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%. Местные СМИ писали, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцев призывали готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
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Желтую букву «M» решили не сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's
Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России, название «Mc» не рассматривается, вывески с логотипом будут демонтированы, заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.
«Желтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. <…> Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», – цитирует ТАСС Пароева.
Он добавил, что «новое предприятие не может работать под старым брендом», поэтому вывески демонтируют.
Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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Премьер Польши призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти
Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.
Моравецкий заявил, что Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине. «Они должны этим поделиться», – сказал Моравецкий, призвав молодых людей писать об этом своим друзьям в Норвегии, сообщает ТАСС.
«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», – добавил польский премьер.
Агентство Bloomberg передает слова Моравецкого так: «Норвегия должна поделиться своей гигантской прибылью от высоких цен на нефть и газ особенно с Украиной». «Почему мы должны платить Норвегии за газ в пять раз больше, чем год назад? Это нездоровая ситуация. Это косвенное хищничество на войне, развязанной Путиным», - заявил польский премьер.
Слова польского премьера в воскресенье спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Польши и Норвегии.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Матеуша Моравецкого, заметила, что «доходы Киева - это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы».
Ранее во Франции заявили, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут заменить поставки природного газа из России в Европу в долгосрочной перспективе.
Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
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Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.
В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. «Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.
При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. «Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.
В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.
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Курс евро опустился ниже 59 рублей
Евро на валютных торгах Московской биржи в понедельник опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:22 мск, курс евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 рубля, передает ТАСС.
К 16:25 мск курс евро ускорил снижение до 58,77 рубля (-6,45%). В то же время курс доллара снижался до 57,47 рубля (-4,59%).
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ России на вторник, снизился на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля, курс евро – на 51,02 копейки, до 60,3851 рубля, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу доллар на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года.
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Литва прекратила импорт российской электроэнергии
Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу министерством энергетики балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.
«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – прим. ВЗГЛЯД), прекращается», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.
Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от России сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о дефиците электричества в Евросоюзе.
Цены на нефть выросли на повышении спроса
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.20 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,57% – до 110,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,47%, до 110,8 доллара.
В США начинается пик автомобильного сезона, что традиционно повышает спрос на топливо.
«Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить неутолимую жажду американских водителей», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
Кроме того, на нефтяные цены позитивно влияет ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 102,72 пункта. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.
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Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля
Рубль укрепляется бешеными темпами на фоне хороших результатов экономик России и Белоруссии, но нужно «не переборщить», заявил белорусский президент Александр Лукашенко перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе (Союзном государстве – прим. ВЗГЛЯД) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, <…> падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами – чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
Перед американцами извинились за дефицит детских смесей
Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями.
«Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали [продукцию]», – написал Форд в комментарии для газеты Washington Post.
Компания считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей, передает РИА «Новости».
Напомним, США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки. Президента США Джо Байдена критиковали за то, что он медленно реагирует на эту проблему. Кроме того, в США на разных уровнях выражали возмущение тем, что на фоне нехватки детского питания Байден поддерживает выделение Украине 40 млрд долларов. Несмотря на критику в свой адрес и имеющиеся проблемы внутри страны, в субботу американский президент подписал закон о выделении Киеву военной помощи.
В МИДе назвали условие урегулирования кризиса с продовольствием в мире
Урегулирование мирового продовольственного кризиса возможно после снятия санкций с российского экспорта, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, с доступом российских кораблей в европейские порты и другие. Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно», – цитирует ТАСС Руденко.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Газета ВЗГЛЯД писала, кому на самом деле угрожает голод и каковы реальные причины продовольственного ажиотажа.
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