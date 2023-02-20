Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

Французское общество крайне обеспокоено украинским конфликтом и особенно его экономическими последствиями. Это прямо следует из соответствующих опросов. Казалось бы, президент Франции должен прислушиваться к своим избирателям, способствовать скорейшему заключению мирного соглашения, однако на самом деле Макрон ведет себя и двусмысленно, и агрессивно.

К годовщине наиболее горячей стадии конфликта на Украине французский портал Le Parisien провел опрос об отношении соотечественников к происходящему. Результаты его можно назвать чрезвычайно интересными со всех точек зрения.

77% опрошенных французов боятся, что по итогам текущих международных событий может разразиться третья мировая война. 79% опасаются того, что конфликт может распространиться за пределы украинских границ.

Экономических последствий конфликта опасаются 89% опрошенных. Финансовых последствий «для себя лично и для семейного очага» опасается 80%. И только 34% готовы пойти на материальные жертвы, включая риск галопирующей инфляции, подорожание энергоносителей и так далее, в случае если конфликт чересчур затянется.

62% французов считают, что конфликт на Украине завершится переговорами. 21% ставит на победу украинской армии, 15% – на победу Российской армии.

Вряд ли надо что-то добавлять к этим цифрам. Как видим, едва речь заходит об экономике – а точнее, о собственном кошельке, – французы демонстрируют редкое здравомыслие и сплоченность. Также они трезво оценивают перспективу разрастания конфликта. Как пишет Le Parisien, «в обществе присутствует страх перед третьей мировой войной и применением ядерного оружия».

А теперь посмотрим, что говорит французский лидер Эммануэль Макрон. Может быть, он призывает к миру и к тому, чтобы стороны сели за стол переговоров?

Как бы не так! «Я хочу, чтобы Россия на Украине потерпела поражение». «Россия не может и не должна выиграть эту войну».

А в своей недавней мюнхенской речи французский президент заявил, что «мы готовы к длительному конфликту» с Россией. Впрочем, по своей привычке в интервью Journal de Dimanche он вставил нечто вроде намека на возможную нормализацию отношений: «Я не придерживаюсь точки зрения некоторых, что надо нанести России полное поражение, атаковать ее на ее территории. Эти люди хотят прежде всего раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет ее позицией».

Погодите-ка, значит, двести с лишним лет назад пылкий корсиканец и по совместительству французский император Наполеон притащился к нам со всеми своими солдатами, генералами и маршалами исключительно ради дружбы? Надо же, какая дорогостоящая экскурсия – должно быть, все ради того, чтобы на Кремль посмотреть.

А французские войска в Крымской войне, французские интервенты во время гражданской войны, французские союзники Гитлера (хватит кормить нас сказками про Сопротивление, французы отлично ужились с Гитлером, и французская дивизия СС «Шарлемань» до последнего защищала Берлин, когда его брала Красная армия) – что, это все было не против нас, не пыталось раздавить Россию? Почему-то президент Макрон считает, что никто не помнит историю, а значит, врать – назовем вещи своими именами – можно что угодно, никто и не заметит.

«Сегодня требуется, чтобы Украина провела массивное наступление, которое проломит русский фронт, чтобы можно было вернуться к переговорам... Ни одна из сторон не может полностью выиграть в этом конфликте – ни Украина, ни Россия», – добавил французский президент.

А чтобы Россия не выиграла, правительство Макрона помогает ее противникам не только словом, но и делом. Так, Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции, сообщил в интервью, что танки AMX-10, которые Франция пообещала предоставить Украине, начнут прибывать в пункты назначения уже в конце текущей недели. При этом министр отказался назвать точное количество танков, «чтобы не предоставлять России стратегическую информацию».

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От поставок тяжелых танков «Леклерк» Франция, однако, пока воздерживается под тем предлогом, что их физически нельзя поставлять в большом количестве, в отличие от немецких «Леопардов».

На вопрос о возможных поставках военных самолетов министр предпочел ответить уклончиво. Мол, не поставляем, но можем, все в наших руках. «Никакого табу на этот счет не существует», – заявил мсье Лекорню и добавил, что «мы ничего не исключаем», упомянув о возможном обучении украинских пилотов во Франции.

Отдельно министр сделал упор на то, что поставки оружия Украине не делают Францию стороной конфликта, чего так опасаются внутри страны. «Защита законными средствами прописана в международном праве. Нет никакой эскалации в том, чтобы защищаться», – добавил он.

И как верный соратник Макрона, не упустил повода проехаться по политическим противникам. «Недавние заявления Марин Ле Пен о риске третьей мировой войны, который возрастает из-за нашей помощи Украине, продиктованы Кремлем».

Впрочем, гораздо любопытнее заявления министра по поводу расширения производственной базы военно-промышленного комплекса. «Промышленная и технологическая база нашего оборонного комплекса должна трансформироваться, чтобы производить быстрее, больше и по адекватной стоимости». Министр сослался на то, что в связи с военной помощью Украине запасы вооружений «во всем мире» прямо-таки тают на глазах.

В связи с этим, например, фирма «Некстер», изготовитель гаубиц «Цезарь», перестраивает свое производство таким образом, чтобы удвоить количество производимого оружия. Каждый месяц «Некстер» выпускал по четыре гаубицы, но к следующему году уже нужно выпускать по восемь. Также «время, затрачиваемое на полный цикл производства одной гаубицы, должно уменьшиться с 30 месяцев до 12... Это позволит нам быстрее заменить те гаубицы, которые мы уже предоставили украинской армии».

А так-то, конечно, Франция не хочет с Россией воевать. Настолько не хочет, что на самом популярном новостном канале уже всерьез обсуждает, как перехватывать российские баллистические ракеты. Очень подходящая тема для общества, которое не думает о военных действиях и всей душой стремится к миру.