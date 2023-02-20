Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев REUTERS/Gleb Garanich
Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
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Байден в Киеве: главное

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    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    Франция является одним из лидеров по поставкам оружия Украине
    		   20 февраля 2023, 19:15
    Фото: Marko Mumm/AP/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    Французское общество крайне обеспокоено украинским конфликтом и особенно его экономическими последствиями. Это прямо следует из соответствующих опросов. Казалось бы, президент Франции должен прислушиваться к своим избирателям, способствовать скорейшему заключению мирного соглашения, однако на самом деле Макрон ведет себя и двусмысленно, и агрессивно.

    К годовщине наиболее горячей стадии конфликта на Украине французский портал Le Parisien провел опрос об отношении соотечественников к происходящему. Результаты его можно назвать чрезвычайно интересными со всех точек зрения.

    77% опрошенных французов боятся, что по итогам текущих международных событий может разразиться третья мировая война. 79% опасаются того, что конфликт может распространиться за пределы украинских границ.

    Экономических последствий конфликта опасаются 89% опрошенных. Финансовых последствий «для себя лично и для семейного очага» опасается 80%. И только 34% готовы пойти на материальные жертвы, включая риск галопирующей инфляции, подорожание энергоносителей и так далее, в случае если конфликт чересчур затянется.

    62% французов считают, что конфликт на Украине завершится переговорами. 21% ставит на победу украинской армии, 15% – на победу Российской армии.

    Вряд ли надо что-то добавлять к этим цифрам. Как видим, едва речь заходит об экономике – а точнее, о собственном кошельке, – французы демонстрируют редкое здравомыслие и сплоченность. Также они трезво оценивают перспективу разрастания конфликта. Как пишет Le Parisien, «в обществе присутствует страх перед третьей мировой войной и применением ядерного оружия».

    А теперь посмотрим, что говорит французский лидер Эммануэль Макрон. Может быть, он призывает к миру и к тому, чтобы стороны сели за стол переговоров?

    Как бы не так! «Я хочу, чтобы Россия на Украине потерпела поражение». «Россия не может и не должна выиграть эту войну».

    А в своей недавней мюнхенской речи французский президент заявил, что «мы готовы к длительному конфликту» с Россией. Впрочем, по своей привычке в интервью Journal de Dimanche он вставил нечто вроде намека на возможную нормализацию отношений: «Я не придерживаюсь точки зрения некоторых, что надо нанести России полное поражение, атаковать ее на ее территории. Эти люди хотят прежде всего раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет ее позицией».

    Погодите-ка, значит, двести с лишним лет назад пылкий корсиканец и по совместительству французский император Наполеон притащился к нам со всеми своими солдатами, генералами и маршалами исключительно ради дружбы? Надо же, какая дорогостоящая экскурсия – должно быть, все ради того, чтобы на Кремль посмотреть.

    А французские войска в Крымской войне, французские интервенты во время гражданской войны, французские союзники Гитлера (хватит кормить нас сказками про Сопротивление, французы отлично ужились с Гитлером, и французская дивизия СС «Шарлемань» до последнего защищала Берлин, когда его брала Красная армия) – что, это все было не против нас, не пыталось раздавить Россию? Почему-то президент Макрон считает, что никто не помнит историю, а значит, врать – назовем вещи своими именами – можно что угодно, никто и не заметит.

    «Сегодня требуется, чтобы Украина провела массивное наступление, которое проломит русский фронт, чтобы можно было вернуться к переговорам... Ни одна из сторон не может полностью выиграть в этом конфликте – ни Украина, ни Россия», – добавил французский президент.

    А чтобы Россия не выиграла, правительство Макрона помогает ее противникам не только словом, но и делом. Так, Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции, сообщил в интервью, что танки AMX-10, которые Франция пообещала предоставить Украине, начнут прибывать в пункты назначения уже в конце текущей недели. При этом министр отказался назвать точное количество танков, «чтобы не предоставлять России стратегическую информацию».

    От поставок тяжелых танков «Леклерк» Франция, однако, пока воздерживается под тем предлогом, что их физически нельзя поставлять в большом количестве, в отличие от немецких «Леопардов».

    На вопрос о возможных поставках военных самолетов министр предпочел ответить уклончиво. Мол, не поставляем, но можем, все в наших руках. «Никакого табу на этот счет не существует», – заявил мсье Лекорню и добавил, что «мы ничего не исключаем», упомянув о возможном обучении украинских пилотов во Франции.

    Отдельно министр сделал упор на то, что поставки оружия Украине не делают Францию стороной конфликта, чего так опасаются внутри страны. «Защита законными средствами прописана в международном праве. Нет никакой эскалации в том, чтобы защищаться», – добавил он.

    И как верный соратник Макрона, не упустил повода проехаться по политическим противникам. «Недавние заявления Марин Ле Пен о риске третьей мировой войны, который возрастает из-за нашей помощи Украине, продиктованы Кремлем».

    Впрочем, гораздо любопытнее заявления министра по поводу расширения производственной базы военно-промышленного комплекса. «Промышленная и технологическая база нашего оборонного комплекса должна трансформироваться, чтобы производить быстрее, больше и по адекватной стоимости». Министр сослался на то, что в связи с военной помощью Украине запасы вооружений «во всем мире» прямо-таки тают на глазах.

    В связи с этим, например, фирма «Некстер», изготовитель гаубиц «Цезарь», перестраивает свое производство таким образом, чтобы удвоить количество производимого оружия. Каждый месяц «Некстер» выпускал по четыре гаубицы, но к следующему году уже нужно выпускать по восемь. Также «время, затрачиваемое на полный цикл производства одной гаубицы, должно уменьшиться с 30 месяцев до 12... Это позволит нам быстрее заменить те гаубицы, которые мы уже предоставили украинской армии».

    А так-то, конечно, Франция не хочет с Россией воевать. Настолько не хочет, что на самом популярном новостном канале уже всерьез обсуждает, как перехватывать российские баллистические ракеты. Очень подходящая тема для общества, которое не думает о военных действиях и всей душой стремится к миру.
     
     
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