Франция, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы России, хочет поражения Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что «Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа». «Чтобы и Франция все понимала, и Россия», – добавила она.

«Франция – член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим», – подчеркнула Захарова.

«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного – нам хотят поражения. Перехотят», – отметила она.

Захарова также прокомментировала заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о смене режима в России. «Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть», – напомнла она.

То есть, по ее словам, он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти. «Шарман, как говорится», – резюмировала Захарова.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Он также отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он «убежден, что конфликт не закончится военным путем».