Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потом что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Фракция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе сложнее даже, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...

Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Глеб Кузнецов

    Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		19 февраля 2023, 11:28

    Два дня убил на Мюнхен – решил в этот раз не читать расшифровки, а слушать синхроны. Совсем другое дело. Удивительно много смешных моментов сильно за пределами 360-ти бербоковских градусов. Но главной речью двух дней Мюнхенской конференции остается речь Макрона.

    Он действительно выглядит лидером западного мира в смысле четкости формулировок и описания будущего. Максимально честно, открыто, предметно. В отличие от людей вроде нового министра обороны ФРГ Писториуса, который за непонятным хреном начал рассказывать, что английская военная форма у людей его поколения (1960 г.р.) в ФРГ вызывала трепет и восхищение. Причем с такой ухмылкой, что видно было что сам он – пусть и не левак типа Шредера, но все-таки левый карьерный политик, прошедший антинатовские митинги 70-80-х – в собственные слова совсем не верит.

    Итак, Макрон. «Россия должна проиграть». Не Украина выиграть, а Россия проиграть. «И в Украине, и на Южном Кавказе, и на глобальном Юге и вообще везде». Ведь война в том или ином виде идет везде – от Карабаха до Мали, и везде Запад должен упорно сопротивляться росту российского влияния.

    «Для меня стала шоком, – говорит Макрон, – та скорость, с которой Запад утрачивает доверие Юга». Вообще, именно глобальный Юг для него – основная проблемная зона. Этим он радикально отличается от прочих лидеров, для которых проблема Юга – это всего лишь досадное недоразумение с тем, что Юг недостаточно активно поддерживает антироссийские санкции.

    Тем не менее готовиться к будущему миру нужно, поэтому Франция, в частности, и Европа в целом должны и будут развивать свой ядерный потенциал, а также другие виды вооружения. Ситуации как с РСМД, когда США и СССР подписали договор, затрагивающий Европу, но без ее участия, не должно повториться. То есть по смыслу свои ракеты средней и малой дальности должна заиметь и Европа.

    Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

    Откуда такая последовательная ястребиная позиция? Вот тут интересно. «Российская ментальность – не оправдание, а объяснение происходящего». События 2022 года – следствие не неких ошибок или стечения обстоятельств, а следствие российской национальной культуры, которая не смогла пережить и переварить крах своей империи. 

    Из этого масса всяких следствий. И самое главное из них – ответ на вопрос, почему мир лежит вне стратегических интересов Запада. Потому что необходимо побудить стороны продолжать воевать до полного истощения ресурсов. Только такое истощение может заставить Россию не вести «империалистическую политику». Чем бОльшие жертвы понесут стороны в процессе конфликта, тем меньшую угрозу будет представлять «российская ментальность».

    Да, поиск контуров послевоенного мира неизбежен, «Россия никуда не денется», но «мир должен быть заключен на условиях Украины». А они должны быть сформулированы как максималистские, не допускающие никаких компромиссов. Если эти условия не будут выдвинуты и приняты, если будут допущены какие бы то ни было компромиссы, такой мир не следует признавать эффективным и поддерживать.

    В новостях это вышло почему-то с заголовком «Макрон призвал к диалогу с Россией». Пожалел волк кобылу.

    Одновременно, Макрон передал привет нашим фанатам «прекрасной России будущего». Причем высказывается максимально изящно: «мне многие говорят о необходимости смены того или иного режима, но я всегда отвечаю – а с чем связана ваша уверенность, что следующий будет лучше?». И резюмирует, что весь опыт последних лет говорит о том, что следующие лучше не бывают. Будь я организатором, я бы с этой мысли начал панель Ходорковского с Каспаровым.

    Так что да. По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах, так как глобальный Юг должен вынести из происходящего важные уроки на тему возможного и допустимого.

    Российская власть вольна делать все, что считает нужным на своей суверенной территории и с подведомственными ей людьми. Тем более что люди эти изначально обладают базовым недостатком – «несут российскую ментальность», которая все «не оправдывает, но объясняет» идеальным способом. 

    Этот подход хорошо объясняет внутренние пружины «кейса Дождя» и прочие злоключения наших политических эмигрантов в Европе. «Хорошие русские» – это не ставка и тем более не партнеры. Хорошие русские – это просто не самый эффективный, но противно скандальный инструмент войны. Стоит задача загнать медведя в берлогу при полном понимании, что медведь останется медведем всегда и везде, а не дрессировать медвежат «для выпуска в дикую природу» в собственных зоопарках. 

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    Источник: Telegram-канал Глеба Кузнецова

     
     
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