Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Два дня убил на Мюнхен – решил в этот раз не читать расшифровки, а слушать синхроны. Совсем другое дело. Удивительно много смешных моментов сильно за пределами 360-ти бербоковских градусов. Но главной речью двух дней Мюнхенской конференции остается речь Макрона.

Он действительно выглядит лидером западного мира в смысле четкости формулировок и описания будущего. Максимально честно, открыто, предметно. В отличие от людей вроде нового министра обороны ФРГ Писториуса, который за непонятным хреном начал рассказывать, что английская военная форма у людей его поколения (1960 г.р.) в ФРГ вызывала трепет и восхищение. Причем с такой ухмылкой, что видно было что сам он – пусть и не левак типа Шредера, но все-таки левый карьерный политик, прошедший антинатовские митинги 70-80-х – в собственные слова совсем не верит.

Итак, Макрон. «Россия должна проиграть». Не Украина выиграть, а Россия проиграть. «И в Украине, и на Южном Кавказе, и на глобальном Юге и вообще везде». Ведь война в том или ином виде идет везде – от Карабаха до Мали, и везде Запад должен упорно сопротивляться росту российского влияния.

«Для меня стала шоком, – говорит Макрон, – та скорость, с которой Запад утрачивает доверие Юга». Вообще, именно глобальный Юг для него – основная проблемная зона. Этим он радикально отличается от прочих лидеров, для которых проблема Юга – это всего лишь досадное недоразумение с тем, что Юг недостаточно активно поддерживает антироссийские санкции.

Тем не менее готовиться к будущему миру нужно, поэтому Франция, в частности, и Европа в целом должны и будут развивать свой ядерный потенциал, а также другие виды вооружения. Ситуации как с РСМД, когда США и СССР подписали договор, затрагивающий Европу, но без ее участия, не должно повториться. То есть по смыслу свои ракеты средней и малой дальности должна заиметь и Европа.

Откуда такая последовательная ястребиная позиция? Вот тут интересно. «Российская ментальность – не оправдание, а объяснение происходящего». События 2022 года – следствие не неких ошибок или стечения обстоятельств, а следствие российской национальной культуры, которая не смогла пережить и переварить крах своей империи.

Из этого масса всяких следствий. И самое главное из них – ответ на вопрос, почему мир лежит вне стратегических интересов Запада. Потому что необходимо побудить стороны продолжать воевать до полного истощения ресурсов. Только такое истощение может заставить Россию не вести «империалистическую политику». Чем бОльшие жертвы понесут стороны в процессе конфликта, тем меньшую угрозу будет представлять «российская ментальность».

Да, поиск контуров послевоенного мира неизбежен, «Россия никуда не денется», но «мир должен быть заключен на условиях Украины». А они должны быть сформулированы как максималистские, не допускающие никаких компромиссов. Если эти условия не будут выдвинуты и приняты, если будут допущены какие бы то ни было компромиссы, такой мир не следует признавать эффективным и поддерживать.

В новостях это вышло почему-то с заголовком «Макрон призвал к диалогу с Россией». Пожалел волк кобылу.

Одновременно, Макрон передал привет нашим фанатам «прекрасной России будущего». Причем высказывается максимально изящно: «мне многие говорят о необходимости смены того или иного режима, но я всегда отвечаю – а с чем связана ваша уверенность, что следующий будет лучше?». И резюмирует, что весь опыт последних лет говорит о том, что следующие лучше не бывают. Будь я организатором, я бы с этой мысли начал панель Ходорковского с Каспаровым.

Так что да. По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах, так как глобальный Юг должен вынести из происходящего важные уроки на тему возможного и допустимого.

Российская власть вольна делать все, что считает нужным на своей суверенной территории и с подведомственными ей людьми. Тем более что люди эти изначально обладают базовым недостатком – «несут российскую ментальность», которая все «не оправдывает, но объясняет» идеальным способом.

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Этот подход хорошо объясняет внутренние пружины «кейса Дождя» и прочие злоключения наших политических эмигрантов в Европе. «Хорошие русские» – это не ставка и тем более не партнеры. Хорошие русские – это просто не самый эффективный, но противно скандальный инструмент войны. Стоит задача загнать медведя в берлогу при полном понимании, что медведь останется медведем всегда и везде, а не дрессировать медвежат «для выпуска в дикую природу» в собственных зоопарках.

Источник: Telegram-канал Глеба Кузнецова