Почему Запад играет битыми картами

Панк-группа Pussy Riot вслед за малоизвестным украинским коллективом отказалась выступать на одной сцене с Анной Нетребко на музыкальном фестивале в Висбадене (Германия). Само по себе это происшествие анекдотично со всех сторон. Тут и величины сторон этого «противостояния» несоизмеримы, и непонятно, почему украинцы и проукраинцы прицепились именно к Нетребко, которая сама имеет украинское происхождение, да и вообще давно живет за границей.

Но все-таки главный анекдот здесь в том, что Pussy Riot все еще существуют. Как же так? Ведь это была практически одноразовая шутка, придуманная больше десятилетия тому назад. Причем придуманная в рамках целого плана спецмероприятий под конкретную задачу: раскачать общество перед президентскими выборами 2012 года. Боже, как давно это было и насколько тщетны были эти попытки: и проект «Гражданин поэт», и надувание Навального через трубочку, и пляски на солее храма.

И вот оказалась, что эта «панк-группа» с неопределенным составом участниц, которые поголовно лишены каких-либо талантов, до сих пор гастролирует. Это все равно как некто бы напился и устроил дебош на чужой свадьбе, а потом нарочно повторял то же самое годами на других свадьбах, поминках и торжественных банкетах в разных городах разных стран, еще и пытаясь брать за это деньги. Невероятный был бы бизнес! Но вот «пуськам» как-то это удается, кто-то влиятельный о них не забывает и при случае вытаскивает на свет божий.

Однако этот казус говорит нам о том, что Запад в своей работе против России столкнулся с жесточайшим дефицитом креатива. Нам постоянно говорят, что мы проигрываем информационную войну. Конечно, совершенствовать наше информационное оружие необходимо, это никогда не помешает. Но как мы можем проиграть, если с нами играют практически в поддавки?

Были, как мы помним, и кроме Pussy Riot скандальные фигуры в духе «контемпорарного арта», которые пытались использовать для «шатания режима». Вот скажите мне, куда делся художник Петр Павленский? Ведь дифирамбы ему пели невероятные. А потом либо парень неверно повел себя в Париже, то ли творческие идеи у него кончились – и все, для западной пропаганды его не стало. А стало быть, не стало и для современного искусства.

Группу «Война» помните? Тоже смежный с Pussy Riot проект, молодые городские эпатажники. Даже какую-то художественную премию получили. А теперь кого-то из них уже нет на этом свете, иные уже не так молоды – и все, канули в Лету.

Галериста Марата Гельмана помните? После того как этого гения GR отсекли-таки от финансирования внутри страны, он ведь где-то столовался, не правда ли? Перед человеком стояла задача – вырастить яркую культурную альтернативу. А он что делал? Подкармливал на фестивалях в Черногории и Израиле всем надоевших пенсионеров Макаревича и Гребенщикова. Результат: полный провал.

А что молодые шакалы? Коллектив «Литл Биг» оказался скорее литл, чем биг; его лидер Илья Прусикин не придумал ничего лучше, чем кататься на доске в форме креста. Какой из него агент влияния при таком-то уровне осмысления реальности? Не говорю уже про иноагентов Моргенштерна и Некоглая, Монеточку, Даню Милохина и прочую отрыжку информационного общества. Это все история про заколачивание бабла, а не про борьбу за «прекрасную Россию будущего». Вот и приходится доставать из рукава засаленную и давно битую карту Pussy Riot.

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Но ведь и в политике та же ситуация, что и в культуре. В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Если в Висбаден зовут Pussy Riot, то в Мюнхен на конференцию по безопасности приглашают вместо представителей российской власти Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. Некоторые говорят, что из этой пары хотят сделать что-то вроде российского Гуайдо или российской Тихановской. Но это чересчур лестное сравнение. Все-таки Гуайдо, когда его вдруг решили объявить «легитимным президентом» Венесуэлы, был молодым, бойким и смазливым. Все-таки Тихановская – трогательная жертва политических перипетий, которая может вызвать хотя бы сочувствие домохозяек. Какой же политический смысл в Каспарове и Ходорковском? Это фигуры из еще более отдаленного прошлого, чем Pussy Riot. Оба приобрели известность в совершенно иных обстоятельствах.

Ходорковский ассоциируется у нас с эпохой тотального разворовывания страны как человек, оказавшийся наиболее успешным в этом деле. Каспаров когда-то был молодым амбициозным шахматистом, и многим казалось, что за такими как он – будущее. Я и сам в студенческие годы болел за Каспарова против Карпова. А как могло быть иначе? Ведь это было архетипическое противостояние: молодость против опыта, дерзость против умеренности, одиночка против системы. А что теперь? Каспаров давно отсутствует в больших шахматах и в основном гадит на свою бывшую Родину. Зато у нас есть молодой шахматный гений Сергей Карякин, и он поддерживает свою страну. И именно за ним сегодня пойдет молодежь.

Неуважаемое ЦРУ и неуважаемая МИ-6, кого вы хотите впечатлить выбором этих фигур? Кто пойдет за таким «правительством в изгнании»? Казалось бы, не должно у них все быть так плохо. Ведь из России за прошлый год уехали сотни тысяч людей. Вроде бы есть выбор, из кого вербовать шестую или седьмую колонну, кого помещать на обложку своего рекламного проспекта. Но вот не получается.

В чем же причина? Люди, олицетворяющие культурную или политическую альтернативу, должны быть выразителями определенных идей. А вот с идеями для России у Запада полный швах. Самое мягкое, что они могли бы нам предложить, – это возврат в те времена, когда Ходорковский невозбранно барыжил нефтью, выдавая ее за «скважинную жидкость», возврат к положению безвольного сырьевого придатка. Хотя на самом деле мы понимаем, что и такое предложение было бы ложью. Полное подчинение нашей страны, ее расчленение, разграбление ее природных богатств – вот чего хочет сегодня Запад. И под эти цели просто бесполезно искать таких «изгнанников», которые были бы привлекательны для российского населения. Всерьез такая задача даже не ставится. Поэтому сегодня «другую Россию» на Западе представляют старые бездарные клоуны, которые зачитывают свои заезженные тексты, а в принципе-то согласны зачитать все, что им подсунут.

Сегодня за границей нет никаких «изгнанников», эмигрантов, релокантов и т. п., которые могли бы олицетворять будущее России. От нас сбежало наше прошлое. Все будущее страны, все ее надежды, все те, кому предстоит прокладывать новые пути, остались в России и с Россией.