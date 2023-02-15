Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

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15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
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Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Металлургия была одним из столпов украинской экономики Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...

Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		15 февраля 2023, 15:55

    Слово «релоканты» стало одним из новых слов нашего времени. Многие из нас слышали или встречали в соцсетях истории тех, кто уехал из России после февраля или сентября 2022-го. Я тоже знаком с такими историями – и с теми, кто покинул страну.

    Однако обобщения порой мешают понимать то, что прямо сейчас происходит с нашими согражданами и нашей страной. Слово «релоканты» смешивает несколько совершенно разных явлений. Да, все эти люди уехали из России, но в остальном между ними много различий.

    Эти различия обязательно надо учитывать, чтобы точно знать, как к этим людям относиться и что с ними делать, в конце концов.

    Кто же все эти люди на самом деле и чем они отличаются? А делятся они на несколько групп:

    Первая группа. Те, кто покинул страну, по сути, не по своей воле. Например, по семейным обстоятельствам, вслед за любимым человеком или родителями. Или вслед за своим рабочим местом (например, работая на иностранную компанию, ушедшую из России). Многие из них, я точно это знаю, хотят вернуться на родину при первой возможности.

    Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

    Такие люди вызывают сочувствие и желание им помочь. К ним ни у российского государства, ни у общества не может быть никаких претензий. Более того, эти люди, находясь за границей, имеют все возможности помочь своей Родине, и многие из них помогают. Например, самим своим видом разоблачая мифы о «злобных русских». Получая образование, сохраняя связи России с внешним миром, от которых мы никогда не отказывались. Зачастую прямо работая на свою страну, для ее пользы и процветания, пусть и за рубежом.

    Вторая группа. Те, кто поддался эмоциям и порыву. Подчинился чьим-то неразумным призывам. Бросил Родину и срочно уехал из-за химер и фантазий на тему «все пропало» и «что будет завтра». Или «на всякий случай». Проявил, прямо скажем, минутную слабость и малодушие.

    Я лично знаю и таких людей. Многие из них мне звонили, делились переживаниями. А некоторые пришли в чувство и вернулись домой. И даже ушли в зону СВО добровольцами.

    Этим людям – тем, кто еще не вернулся – тем более необходимо помочь. Бороться за них. Показывать им настоящее положение дел в России. Разоблачать мифы о «пустых полках в магазинах» и «тоталитарном режиме». Показывать, что наша страна – лучшее место на земле для того, чтобы быть счастливым, растить детей, создавать будущее. Объяснять, за что сегодня сражается Россия, каковы цели спецоперации, чем она была вызвана – и как будет закончена.

    К двум этим первым группам, по моим наблюдениям, принадлежат 90% уехавших. Многие из них хотят, но не знают, как, или не могут решиться вернуться. Многим мешает ложная гордость и ложный стыд. Уверен, что эти наши сограждане со временем прозреют. Вернутся в Россию. Лишь бы для них самих это не было поздно.

    Но есть люди принципиально другого свойства. Их абсолютное меньшинство, но они самые громкие и потому более всех заметны. Только они заслуживают того, чтобы их называли прямо – предателями.

    Это те, кто оказался заражен вирусом русофобии. Стал ненавидеть страну, в которой родился, проклинает ее и хочет забыть о ней. Кто поливает Россию грязью в социальных сетях. Глумится над нашими военнослужащими. Клеймит сограждан как «ватников» и «агрессоров».

    На мой взгляд, такие люди не заслуживают ничего, кроме презрения. Они потеряли в себе одно из самых святых чувств – чувство Родины, чувство сопричастности к ней. Они желают Отечеству военного и политического поражения, даже распада. Чем можно оправдать такое? Да, Бог им судья, конечно, но кроме того – и Уголовный кодекс РФ с его соответствующими статьями (за дискредитацию Вооруженных сил, например).

    Помочь им может только раскаяние.  Пусть они сами подумают, как в такой ситуации могли бы искупить свою вину перед Родиной и перед нашим народом.

    Но наибольшее отвращение у меня лично вызывает самая малочисленная, четвертая группа. Это те, кто деятельно перешли на сторону противника. Не просто словом проклиная Россию, но и помогая ее врагам. Работая на врага, финансируя его, снабжая его, усиливая его. А некоторые – даже воюя на его стороне. К сожалению, есть граждане России, которые с оружием в руках вышли против российских Вооруженных сил на поле боя. Их очень мало, но они есть.

    И поскольку они целиком встали на сторону врага, то они и стали врагами. Такие заслуживают того, что заслуживает любой, кто осмелился поднять оружие против русского солдата, – уничтожения. Прямо на поле боя. Как человек военный, я не вижу других вариантов.

    Самое страшное во время любого конфликта – это внутренние склоки. Гражданский конфликт гораздо опаснее драки с внешним противником. Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Но только при том условии, что они сами способны не отказываться от нас.

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