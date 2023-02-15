Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Слово «релоканты» стало одним из новых слов нашего времени. Многие из нас слышали или встречали в соцсетях истории тех, кто уехал из России после февраля или сентября 2022-го. Я тоже знаком с такими историями – и с теми, кто покинул страну.

Однако обобщения порой мешают понимать то, что прямо сейчас происходит с нашими согражданами и нашей страной. Слово «релоканты» смешивает несколько совершенно разных явлений. Да, все эти люди уехали из России, но в остальном между ними много различий.

Эти различия обязательно надо учитывать, чтобы точно знать, как к этим людям относиться и что с ними делать, в конце концов.

Кто же все эти люди на самом деле и чем они отличаются? А делятся они на несколько групп:

Первая группа. Те, кто покинул страну, по сути, не по своей воле. Например, по семейным обстоятельствам, вслед за любимым человеком или родителями. Или вслед за своим рабочим местом (например, работая на иностранную компанию, ушедшую из России). Многие из них, я точно это знаю, хотят вернуться на родину при первой возможности.

Такие люди вызывают сочувствие и желание им помочь. К ним ни у российского государства, ни у общества не может быть никаких претензий. Более того, эти люди, находясь за границей, имеют все возможности помочь своей Родине, и многие из них помогают. Например, самим своим видом разоблачая мифы о «злобных русских». Получая образование, сохраняя связи России с внешним миром, от которых мы никогда не отказывались. Зачастую прямо работая на свою страну, для ее пользы и процветания, пусть и за рубежом.

Вторая группа. Те, кто поддался эмоциям и порыву. Подчинился чьим-то неразумным призывам. Бросил Родину и срочно уехал из-за химер и фантазий на тему «все пропало» и «что будет завтра». Или «на всякий случай». Проявил, прямо скажем, минутную слабость и малодушие.

Я лично знаю и таких людей. Многие из них мне звонили, делились переживаниями. А некоторые пришли в чувство и вернулись домой. И даже ушли в зону СВО добровольцами.

Этим людям – тем, кто еще не вернулся – тем более необходимо помочь. Бороться за них. Показывать им настоящее положение дел в России. Разоблачать мифы о «пустых полках в магазинах» и «тоталитарном режиме». Показывать, что наша страна – лучшее место на земле для того, чтобы быть счастливым, растить детей, создавать будущее. Объяснять, за что сегодня сражается Россия, каковы цели спецоперации, чем она была вызвана – и как будет закончена.

К двум этим первым группам, по моим наблюдениям, принадлежат 90% уехавших. Многие из них хотят, но не знают, как, или не могут решиться вернуться. Многим мешает ложная гордость и ложный стыд. Уверен, что эти наши сограждане со временем прозреют. Вернутся в Россию. Лишь бы для них самих это не было поздно.

Но есть люди принципиально другого свойства. Их абсолютное меньшинство, но они самые громкие и потому более всех заметны. Только они заслуживают того, чтобы их называли прямо – предателями.

Это те, кто оказался заражен вирусом русофобии. Стал ненавидеть страну, в которой родился, проклинает ее и хочет забыть о ней. Кто поливает Россию грязью в социальных сетях. Глумится над нашими военнослужащими. Клеймит сограждан как «ватников» и «агрессоров».

На мой взгляд, такие люди не заслуживают ничего, кроме презрения. Они потеряли в себе одно из самых святых чувств – чувство Родины, чувство сопричастности к ней. Они желают Отечеству военного и политического поражения, даже распада. Чем можно оправдать такое? Да, Бог им судья, конечно, но кроме того – и Уголовный кодекс РФ с его соответствующими статьями (за дискредитацию Вооруженных сил, например).

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Помочь им может только раскаяние. Пусть они сами подумают, как в такой ситуации могли бы искупить свою вину перед Родиной и перед нашим народом.

Но наибольшее отвращение у меня лично вызывает самая малочисленная, четвертая группа. Это те, кто деятельно перешли на сторону противника. Не просто словом проклиная Россию, но и помогая ее врагам. Работая на врага, финансируя его, снабжая его, усиливая его. А некоторые – даже воюя на его стороне. К сожалению, есть граждане России, которые с оружием в руках вышли против российских Вооруженных сил на поле боя. Их очень мало, но они есть.

И поскольку они целиком встали на сторону врага, то они и стали врагами. Такие заслуживают того, что заслуживает любой, кто осмелился поднять оружие против русского солдата, – уничтожения. Прямо на поле боя. Как человек военный, я не вижу других вариантов.

Самое страшное во время любого конфликта – это внутренние склоки. Гражданский конфликт гораздо опаснее драки с внешним противником. Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Но только при том условии, что они сами способны не отказываться от нас.