Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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США испытали оружие против НЛО

Америка начала активно расстреливать все неопознанные объекты в своем небе REUTERS/Randall Hill
После сбитого китайского аэростата американцы уничтожили в своем воздушном пространстве еще ряд неопознанных объектов, идентифицировать которые так и не смогли. Причем от китайского зонда эти летающие аппараты отличались и размерами, и высотой полета. В итоге отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил даже внеземного происхождения сбитых объектов. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...

Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 февраля 2023, 08:56

    На днях внимание российской общественности привлекло очередное творение украинской пропаганды. На одном из киевских ТВ-каналов прошла передача, посвященная потребительским ужасам Северного Мордора и, в частности, нарастающему продовольственному дефициту. Ведущий вскрыл кошмарный факт: оказывается, в России дошло до того, что такой базовый товар первой необходимости, как огурцы, отпускается всего по пять килограммов в одни руки.

    Передача вряд ли бы вызвала в России особый резонанс (про Украину в этом смысле давно все стало понятно), если бы обличения не поддержала ее гостья – Вероника Белоцерковская, известная многим под блогерским ником Белоника.

    Причем если раньше Белоцерковская была популярна как фуд-, то бишь кулинарный блогер (например, я искренне ей благодарна за рецепт умопомрачительно вкусных горячих бутербродов из багета, козьего сыра и инжира, которым она поделилась много лет назад), то в последнее время она переключилась на политическую стезю. И надо признать, меньше чем за год добилась немалого успеха: статуса иноагента, ареста имущества на 150 миллионов рублей и приговора суда в девять лет колонии за распространение фейков о Российской армии. Приговор заочный, поскольку сама Белоцерковская уже много лет проживает за границей.

    В общем, как уже заслуженный деятель российской оппозиции Вероника Белоцерковская поделилась с украинской аудиторией фактами, от которых волосы встают дыбом: «На полках магазинов начали появляться муляжи банок с тушенкой. Ты пришел в магазин, у тебя сто рублей. А там пустые полки, где стоит единственная настоящая банка тушенки, но стоит она тысячу рублей».

    Стоит пояснить, что тема муляжа тушенки взялась не на пустом месте. Несколько дней назад татарстанское СМИ со ссылкой на соцсети действительно сообщило как о непонятном курьезе, что в одном из магазинов Набережных Челнов на полках якобы стоят муляжи банок тушенки, а настоящие надо спрашивать на кассе.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Даже не очень умному человеку понятно, что данный эпизод не имеет никакого отношения к ситуации с продуктами и продовольственной безопасностью в России. А уж делать из этой истории выводы про пустые полки и единственную банку настоящей тушенки за тысячу рублей – просто расписаться в своей глубокой неадекватности.

    Однако произошло именно это. Достаточно известный и популярный – пусть и не в очень широких кругах – человек, пытающийся «бороться с режимом», выдал ахинею, которая заведомо оттолкнет людей, сохраняющих здравый смысл. Кстати, именно из-за подобных ситуаций столь популярны теории заговоров, обвиняющие отечественных оппозиционеров в том, что они все сплошь агенты ФСБ – просто потому, что они делают все, чтобы дискредитировать свою деятельность.

    Но все-таки вряд ли Вероника Белоцерковская завербована российскими спецслужбами. Тогда что же заставляет ее – и многих ее коллег по борьбе – нести такую чушь? Неужели за годы жизни за границей она так сильно оторвалась от российских реалий, что легко верит в любой бред о них и готова его воспроизводить?

    Видится, что дело несколько сложнее. История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России, воспроизводя при этом самые мрачные стереотипы 1990-х, а иногда даже 1980-х и 1970-х годов, а также придумывая новые, еще более устрашающие. Любая же попытка объяснить, что все это не имеет отношения к реальности, натыкается на глухую стену отрицания.

    Корни этого феномена вполне понятны. Такую позицию обычно занимают люди, для которых эмиграция не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий, как материальных, так и культурных (взрослому человеку вписаться в чужеродную среду новой страны бывает очень сложно). Однако признаться – даже самому себе – в ошибке для них невыносимо, и они посвящают свою жизнь внимательному отслеживанию новостей с покинутой родины с целью поиска подтверждений, что их решение уехать было верным. Они игнорируют любые позитивные изменения, зато концентрируются на проблемах, трудностях и негативных событиях, даже самые мелкие из них раздувая до астрономического масштаба. В конце концов транслируемый ими образ России стал настолько несоответствующим реальности, что эти люди сами превратились в объект повсеместного осмеяния.

    История про муляж тушенки – из этой же серии. Вот только есть нестыковка: Вероника Белоцерковская – состоятельная, во всех отношениях благополучно устроенная дама, давно живущая за границей, потому что ей там хорошо и комфортно. Казалось бы, у нее нет причин впадать в русофобское безумие, в котором она даже для симпатизирующих ей людей выглядит городской сумасшедшей. Тогда почему это произошло?

    Есть подозрение, что причина – в перспективе пополнить ряды «обычных» эмигрантов. Традиционно люди меняют страны в поиске лучшей жизни, начиная там почти с нуля. Но есть и иная, намного более социально узкая группа понауехавших – те, кто прибыл на новое место с существенными доходами, стабильно генерируемыми на родине, благодаря которым они сразу смогли вести приятную жизнь обеспеченных людей в стране своей мечты. Не олигархи, но весьма успешные люди. Последние десять-пятнадцать-двадцать лет у них все было хорошо – они могли позволить себе не задумываться над тем, что их благополучие напрямую зависит от России и ее граждан, воспринимая бесперебойно поступающие средства как само собой разумеющееся, да еще и испытывая по отношению к лапотной отчизне смесь неприязни и презрения.

    Но внезапно все изменилось. Финансовые потоки из России резко истощились и обещают совсем схлопнуться. Так что перспективы множества состоятельных эмигрантов из России стали довольно пасмурными. У них по-прежнему есть крупные счета в западных банках, но те грозят иссякнуть в силу оскудения поступлений и привычки их владельцев к широкой и красивой жизни. Насколько хватит имеющихся денег при сохранении привычного образа жизни – на три, пять, семь лет? А потом что?

    Нет, вовсе не нищета, а в чем-то даже худшее – вливание в местный средний класс.

    Для многих уехавших из нашей страны людей непереносима мысль, что больше нет принципиальной разницы в образе и качестве жизни среднего класса на Западе и в России – мысль эта непереносима, поскольку означает, что их усилия и мучения были, в общем-то, напрасны. Для отчаливших же из страны представителей элиты все обстоит еще хуже, поскольку они вынуждены осознавать, что в обозримом будущем их ждет нисхождение по социальной лестнице, выпадение из состоятельного класса. А возврата в Россию, где можно было бы попробовать все поправить, нет, особенно если здесь ждет девятилетний срок по уголовной статье.

    Ничего удивительного, что у некоторых представителей данной группы эмигрантов нервная система не выдерживает и они начинают нести удивительную пургу по украинскому телевидению.

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