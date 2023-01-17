Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы — сами по себе, Покровский и Монеточка — сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Истребители-бомбардировщики Tornado зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе Zuma/ТАСС
Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее. Подробности...

В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...
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Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина? Подробности...
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Национальный позор Японии

Странная отставка министра обороны ФРГ

Немецкие танки на земле Украины

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Тимур Шерзад

    Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

    Тимур Шерзад
    журналист
    		17 января 2023, 08:52

    Петр Краснов жил интересно. В конце XIX века он, как начальник конвоя, организовывал логистику и охрану русских дипломатов, направленных в Абиссинию, нынешнюю Эфиопию. Экзотическая африканская страна, только что отвоевавшая независимость у европейских колонизаторов (итальянцев) в расцвет эпохи колониализма, представляла интерес. Причем не только для Краснова, но и для восхищенных читателей его дневников, изданных по возвращении в Россию.

    Затем – командировка на Дальний Восток. Китай, Япония, потом Индия. Боксерское восстание, Русско-японская война в качестве журналиста. Все это было делом для любознательного и смелого человека. Но все меркло перед тем, какие испытания готовила Краснову развернувшаяся в 1914 году Первая мировая, а затем и Гражданская война.

    Он командовал казачьим полком, а затем и дивизией. Многократно проявлял храбрость, имел многочисленные награды. Но был, как и ожидается от казака, своеволен. Маннергейм, будущий президент Финляндии и русский офицер в годы Первой мировой, жаловался на Петра Краснова. Особенно его взбесил тот факт, что в июле 1915-го Краснов вместо того, чтобы четко выполнить приказ на атаку и поддержать свои части, проигнорировал его, чтобы уберечь от потерь личный состав. Тем самым подставив другие подразделения – но, видимо, Краснова это не смущало. Правда, хорошего о Краснове в войсках говорили больше, чем плохого. Но через несколько лет в России грянула Гражданская война. И неуживчивости нашего героя еще предстояло проявиться.

    Травма Гражданской

    Монархист Краснов с сильным неодобрением встретил Февральский переворот. Но, скрепя сердце, принял его – ведь никто не отменял войну с германцами. А вот Октябрь уже заставил с немцами примириться. И не только примириться, а стать настоящим германофилом.

    Гражданская началась для Краснова с попытки спасти правительство Керенского. Он попробовал с 700 казаками взять контролируемый большевиками Петроград, но не вышло – силы для такой задачи были явно малы. А красные, при всех их проблемах в начале войны, были не так слабы, чтобы их можно было выбить с позиций простой демонстрацией силы или даже решительным ударом. Краснов был арестован, но в итоге бежал на Дон. Но не смог наладить отношения с Деникиным и уехал на северо-запад к генералу Юденичу. Но война в итоге закончилась победой красных. Краснов уехал в эмиграцию – сначала во Францию, а в середине 1930-х, когда к власти там пришли левые силы, переехал в Германию.

    Краснов был неплохим писателем, и главный его роман – «От Двуглавого Орла к красному знамени» – наглядно показывает, насколько травматическим опытом для него стала Гражданская. В нем Краснов, можно сказать, излил душу. Он ненавидит большевиков всей душой и грустит по старой России, показывая русскую революцию и Гражданскую со всех неприглядных сторон. Книга изобилует натуралистичными сценами расправ, насилием. Очень ярко прописано все, что связано с местью. Это произведение оказалось прологом к самой постыдной и драматической главе жизни Краснова.

    Фото: общественное достояние

    Любовь и ненависть

    Как только Германия напала на Советский Союз летом 1941-го, Краснов тут же ее поддержал. Он был готов идти с кем угодно, лишь бы против большевиков. Престарелый казак играл в «самостийника», понимая, что немцы хотят разделить Россию на части. Но думал использовать их в своих целях.

    Краснов считал, что душа русского народа перенесет «все, кроме большевиков». И активно начал сотрудничать с нацистами. Преуспев настолько, что в январе 1943-го немцы поставили его во главе прогерманского казачества. Задачей Краснова было находить казаков на оккупированных территориях и вербовать их в германские войска для «войны с большевизмом». Он ненавидел конкурента Власова и потратил немало сил на подковерную борьбу и ругань с ним. Но в итоге оба закончили одинаково. Краснов успел сдаться англичанам. Но те не сочли его ценным активом и выдали советским властям менее чем через месяц после окончания войны в Европе. Полтора года шло следствие, и в итоге Краснова с подельниками повесили.

    Искренне любя Россию до своего последнего дня и лелея планы по ее возрождению вопреки всему, что он делал на пользу нацистам, Краснов так и не смог понять, что происходит в СССР. СССР стал одной из форм существования России – как Древняя Русь, Московское царство или Российская империя. При всех неоднозначностях Советского Союза это была прежде всего она – любимая Красновым Россия, хоть и в новых «одеждах».

    Не сумев этого понять и принять, он посвятил заключительную часть своей жизни деятельному участию в войне на уничтожение своей страны и своего народа. В случае успеха в которой никакой России могло бы и не стать.

    И в этом – настоящая трагедия Петра Краснова. Расплачиваться за этот выбор пришлось петлей.

     

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