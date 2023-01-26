Уехали не только предатели

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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
    Виталий Трофимов-Трофимов

    Уехали не только предатели

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		26 января 2023, 20:38

    За последний год из России выехали тысячи наших сограждан. Все они чьи-то родственники, друзья, знакомые, и нам надо понять, что это за люди, что конкретно они совершили и что нам с ними делать.

    Европейский подход к вопросу о работе с народом в середине прошлого века выразил в одноименной книге французский философ, теоретик культуры и историк Мишель Фуко – надзирать и наказывать. Для него западноевропейское государство ведет свое происхождение не от общественного договора (как в Античном мире), не от грабительских набегов (как в Средней Азии) и не от союза племен (как в России или Индии). Оно порождено тюрьмой: необходимостью контроля различных сфер человеческой жизни.

    Этот подход привлекателен и для некоторых отечественных политиков в отношении уехавших граждан. Наказания предлагаются самые изощренные: арест имущества, штрафы, блокировка счетов, запрет на выезд за границу, условные и реальные сроки заключения, выдачу статуса иноагента, поражение в правах, даже лишение гражданства. Список наказаний  не сопоставим с теми редкими предложениями, которые могли бы решить проблему.

    Надо понимать, что не все уехавшие – злодеи, желающие поражения России. Многие из них – это, в первую очередь, люди напуганные, не понявшие, что вообще происходит, и не способные просчитать последствия тех или иных событий. Не потому, что им никто ничего не объяснял. Выступлений экспертов было достаточно. Но понять можно и тех, кто гордился тем, что не смотрит ТВ и потому не смог получить убедительных разъяснений. Телевидение – удобный способ работать с массовым обществом, на власти голубого экрана был построен весь XX век. Но сейчас массовое общество распадается на замыкающиеся в самих себе группы. Телевидение специализируется на жителях малых городов, деловых кругах, рабочих, пенсионерах, детях. Многие из тех, кто подлежит мобилизации, не являются его целевой аудиторией: одни каналы чуть ли не внушают своим зрителям определенные идеи, а другие объясняют все слишком сложно и непонятно.

    Кроме этого, не стоит забывать и то, что уехавшие уехали не навсегда. Уже сейчас многие возвращаются. В поезде «Владикавказ – Москва» запросто можно встреть группы молодых людей, которые провели осень в теплых кавказских странах и теперь возвращаются домой. Закончились деньги. Это не те самые эмигранты, которые уезжают в Европу, а потом вместо того, чтобы тратить силы на натурализацию в странах приема, почему-то тратят их на оскорбление россиян в интернете. И не те, кто уезжает навсегда, выводя на западные счета деньги, переводя в чужие юрисдикции свое имущество и эвакуируя в какой-нибудь Лондон своих детей, матерей, жен и любовниц. Они в принципе патриоты. Правда, немного другие, да и изрядно дезориентированные. С ними можно разговаривать.

    Фото: Jonas Walzberg/Global Look Press

    Но даже если россияне, покинувшие страну и уехавшие в Грузию, Казахстан, Армению, Узбекистан или Турцию, и остались там, если открыли там бизнес и поправили свои финансы, это тоже хорошо.

    Сегодня есть попытки всех эмигрантов метить как предателей и злодеев. И не только сегодня. Про белую эмиграцию еще Михаил Булгаков писал: «Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров…». Но как те, так и нынешние эмигранты также являются носителями русского языка, культуры, социальных связей. Они расширяют российское культурное влияние на постсоветском пространстве, связывают наши экономики на уровне малого и среднего бизнеса, разрушают стереотипы о русских в странах, где их активно насаждали западные общественные организации и фонды. Предатели так не поступают. И чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношение нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу.

    Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды в деле продвижения китайского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайская диаспора называется хуацяо. Это организованная и сплоченная система, работающая на взаимной выгоде и интересах. По численности населения она уже почти эквивалентна 25-й по величине стране в мире. Китайские эмигранты владеют восьмым по величине объемом активов в мире. В некоторых странах Океании они контролируют до 80% национальной экономики. А это означает, что они могут оказывать такое же влияние на глобальные процессы, как и крупная экономически развитая европейская страна.

    Нам необходимо понять: есть не только русофобская, но и русофильская эмиграция. С ней надо найти общий язык и построить совместные планы на будущее.

     

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