Уехали не только предатели

За последний год из России выехали тысячи наших сограждан. Все они чьи-то родственники, друзья, знакомые, и нам надо понять, что это за люди, что конкретно они совершили и что нам с ними делать.

Европейский подход к вопросу о работе с народом в середине прошлого века выразил в одноименной книге французский философ, теоретик культуры и историк Мишель Фуко – надзирать и наказывать. Для него западноевропейское государство ведет свое происхождение не от общественного договора (как в Античном мире), не от грабительских набегов (как в Средней Азии) и не от союза племен (как в России или Индии). Оно порождено тюрьмой: необходимостью контроля различных сфер человеческой жизни.

Этот подход привлекателен и для некоторых отечественных политиков в отношении уехавших граждан. Наказания предлагаются самые изощренные: арест имущества, штрафы, блокировка счетов, запрет на выезд за границу, условные и реальные сроки заключения, выдачу статуса иноагента, поражение в правах, даже лишение гражданства. Список наказаний не сопоставим с теми редкими предложениями, которые могли бы решить проблему.

Надо понимать, что не все уехавшие – злодеи, желающие поражения России. Многие из них – это, в первую очередь, люди напуганные, не понявшие, что вообще происходит, и не способные просчитать последствия тех или иных событий. Не потому, что им никто ничего не объяснял. Выступлений экспертов было достаточно. Но понять можно и тех, кто гордился тем, что не смотрит ТВ и потому не смог получить убедительных разъяснений. Телевидение – удобный способ работать с массовым обществом, на власти голубого экрана был построен весь XX век. Но сейчас массовое общество распадается на замыкающиеся в самих себе группы. Телевидение специализируется на жителях малых городов, деловых кругах, рабочих, пенсионерах, детях. Многие из тех, кто подлежит мобилизации, не являются его целевой аудиторией: одни каналы чуть ли не внушают своим зрителям определенные идеи, а другие объясняют все слишком сложно и непонятно.

Кроме этого, не стоит забывать и то, что уехавшие уехали не навсегда. Уже сейчас многие возвращаются. В поезде «Владикавказ – Москва» запросто можно встреть группы молодых людей, которые провели осень в теплых кавказских странах и теперь возвращаются домой. Закончились деньги. Это не те самые эмигранты, которые уезжают в Европу, а потом вместо того, чтобы тратить силы на натурализацию в странах приема, почему-то тратят их на оскорбление россиян в интернете. И не те, кто уезжает навсегда, выводя на западные счета деньги, переводя в чужие юрисдикции свое имущество и эвакуируя в какой-нибудь Лондон своих детей, матерей, жен и любовниц. Они в принципе патриоты. Правда, немного другие, да и изрядно дезориентированные. С ними можно разговаривать.

Но даже если россияне, покинувшие страну и уехавшие в Грузию, Казахстан, Армению, Узбекистан или Турцию, и остались там, если открыли там бизнес и поправили свои финансы, это тоже хорошо.

Сегодня есть попытки всех эмигрантов метить как предателей и злодеев. И не только сегодня. Про белую эмиграцию еще Михаил Булгаков писал: «Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров…». Но как те, так и нынешние эмигранты также являются носителями русского языка, культуры, социальных связей. Они расширяют российское культурное влияние на постсоветском пространстве, связывают наши экономики на уровне малого и среднего бизнеса, разрушают стереотипы о русских в странах, где их активно насаждали западные общественные организации и фонды. Предатели так не поступают. И чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношение нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу.

Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды в деле продвижения китайского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайская диаспора называется хуацяо. Это организованная и сплоченная система, работающая на взаимной выгоде и интересах. По численности населения она уже почти эквивалентна 25-й по величине стране в мире. Китайские эмигранты владеют восьмым по величине объемом активов в мире. В некоторых странах Океании они контролируют до 80% национальной экономики. А это означает, что они могут оказывать такое же влияние на глобальные процессы, как и крупная экономически развитая европейская страна.

Нам необходимо понять: есть не только русофобская, но и русофильская эмиграция. С ней надо найти общий язык и построить совместные планы на будущее.