  • Новость часаВ Воронежской области объявлена авиационная опасность из-за украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    5 марта 2024, 11:50 Мнение

    На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов

    политический аналитик

    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу
    Представлен возможный сценарий нападения на Россию
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи

    Наведение порядка в любой стране, разрушенной войной – это всегда задача ее соседей. Ведь именно им придется нести бремя чужого беспорядка. Из зоны конфликта через границу приходят оружие, беженцы и экстремисты. Из этой гремучей смеси рождается бандитизм, наркоторговля и криминал. Поэтому соседям приходится следить за порядком или даже наводить его в разрушенной стране.

    США не граничат с Украиной, они никогда не будут восстанавливать ее инфраструктуру, экономику и социальную ткань. Этого не будет делать и Европа. Опыт Ирака, Ливии, Афганистана показывает, что за своими военными операциями коллективный Запад всегда проводит операции экономические – то есть возлагает на разрушенные ими общества также и тяжесть по компенсации затрат на их разрушение. Следом за Пентагоном туда приходит Госдеп США, который добивается от новой элиты того, чтобы поставить местные добывающие компании в зависимость от американских институциональных инвесторов типа Vanguard, BlackRock, State Street Corporation и Fidelity Investments. Собственно, ради этого все и затевается. На Украине десятилетиями учреждались фирмы, зарегистрированные как украинские юридические лица, но контролируемые иностранным капиталом. В мае 2022 года австралийские СМИ опубликовали исследование, по которому стало известно, что 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли принадлежит «большой тройке» американских инвесторов. И что-то восстанавливать эта тройка не планирует: на украинской земле задумывалось построить все свое, родное, американское. По своему содержанию – неоколониальное.

    Совершенно другой подход практикуют страны-соседи по континенту. Они просто не могут вести себя по отношению друг к другу как колониальные державы. Разграбление Индии никак не угрожало Великобритании, а разграбление Ирака – Штатам. Ведь индусы и иракцы не могут приплыть в Лондон или Вашингтон и спросить за всю несправедливость, какую чинит метрополия. И наоборот, в террористических очагах, возникающих в разрушенных войной странах и регионах, готовятся боевые группы, которые могут приехать по земле в континентальные города – Москву, Волгодонск – и совершать там теракты. Поэтому восстановление разрушенных стран, государств и обществ – обязательная нагрузка континентальных держав. За специальной военной операцией России необходимо будет проводить специальную социально-гуманитарную операцию по восстановлению украинского общества после его трагедии. Восстановления психологического, социального и культурного.

    России самой придется проделывать ту работу, которую проводили на Украине европейские социальные инженеры – формировать украинскую идентичность, создавать «украинство» и участвовать в формировании ее нового, на этот раз комплементарного для России, культурного кода.

    Украинцы – это не Ukrainians

    После того как Вий сдался в конце апреля 2022 года вместе с засевшими на заводе «Азовсталь», Мавка стала вдовой после того, как Лукаша денацифицировали в Бахмуте, а отряды пёсеглавцев из «Волков Да Винчи» разгромили в феврале 2023-го, глубинной коллективной мифологии современных украинцев был нанесен такой урон, что возродиться как народ они смогут только при непосредственном участии России.

    Какую форму примет это возрождение, пока не очень понятно. Но кое-какие векторы увидеть можно уже сейчас.

    Так, в своем интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин обозначил очень важную позицию, которая заключается в том, что СВО стоит воспринимать не как межгосударственную, а скорее как гражданскую войну, так как по обе стороны межгосударственной границы воюют русские: с одной стороны, украинизированные, с другой – русифицированные. В связи с этим можно также добавить, что на английский язык «украинцы» стоит переводить не как Ukrainians, а как frontiersmen – «пограничники», «пограничный народ». И самих украинцев стоит воспринимать как людей с особой пограничной ментальностью, без сомнения, отличной, но все же родственной генеральному русскому суперэтносу. Именно это отличие, возможно, уловили американцы, выбравшие эту страну в качестве анти-России, так как США имеют давнюю фронтирную традицию, укорененную в культуре.

    Украинский фронтир – это Дикое поле, регион, занимающий юго-восточную половину Украины и делящий ее по линии Винница – Сумы. В границах Дикого поля сейчас располагаются Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области, а также Приднестровская Молдавская республика. Здесь в свое время обитали скифы, хазары, печенеги, половцы и другие кочевые народы. Позже, с XVI века, их сменили донские, хоперские, запорожские казаки, сформировавшие узнаваемую полукочевую культуру.

    Этот фронтирный менталитет, связанный с фронтирным способом хозяйствования и фронтирной психологией, до сих пор не изжит индустриализацией и может стать основанием для новой украинской идентичности. Точно так же, как современное прозападное украинство строилось на основании недикопольских идентичностей и как оппозиция Дикому полю.

    Разрыв поколений – возрождение традиций

    Успех специальной гуманитарной операции на пост-Украине в первую очередь следует связывать с перспективами разрыва между поколениями. Привести статистику здесь трудно, но стоит ожидать, что украинская мобилизационная депопуляция в первую очередь ударила по среднему возрасту, и после СВО в стране будут преобладать граждане до 17 и старше 50 лет. Как бы это парадоксально ни звучало, уйдут те поколения, которые и ответственны за разрыв поколений: забывшие об уроках Великой Отечественной и развернувшие молодежь лицом к неонацизму.


    Таким образом, российские усилия по восстановлению украинского общества следует сосредотачивать на связи не между поколениями, а связи через поколение: молодежь и подростки должны органично перенять представления тех, кто застал советскую коренизацию и помнит те старые советские образцы социальной инженерии, которые укрепляли единство народов, а не разрушали их. Конечным результатом этой интеграции через поколение должна стать новая Белоруссия на территории Украины. Общество, сочетающее советские и уже постсоветские практики в политике, экономике и культуре, ориентированное на связь с землей и аграрную экономику, ядром которой станет Дикое поле.

    Чем бы ни закончилась СВО и какие границы ни приняла бы Украина, дать ей историческую цель и идентичность – полностью российская задача. Не стоит ожидать от других ее соседей ничего, кроме геополитического мародерства, так как они даже в своих самых смелых проектах не выходят своими границами к Дикому полю и глубинным ядрам украинской идентичности, в прошлом активных, а ныне спящих, заваленных западными конструктами, произведенными на Западной Украине.

    Проводить специальную гуманитарную операцию нам придется в любом случае. Но Россия никогда не пасовала перед такими задачами, и если вспомнить историю российско-украинских отношений, такие операции России практически всегда удавались.

    Другие материалы автора


    Главное
    Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
    Германия усилила меры по борьбе со шпионажем
    Судан заявил об отсутствии принципиальных возражений против базы ВМФ России
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси
    Вован и Лексус посмеялись над «игривым» премьером Ирландии
    В России установлен рекорд по средней длительности рабочего дня
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу

    Украина готова продолжать прокачивать российский газ по своей территории даже после окончания действия контракта с Газпромом. Однако Киев ставит несколько условий европейским партнерам. Как Украина хочет изменить доставку газа из России в Европу и согласятся ли на новые условия европейские компании и Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    «Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость

    Дональд Трамп одержал принципиально важную для себя победу, без которой его шансы вернуться во власть рисковали скукожиться. Интересы американской государственности и личные интересы Трампа внезапно совпали, поэтому Верховный суд США вынес вердикт в его пользу. В остальном Вашингтон доказал, что ненавидит Трампа гораздо больше, чем вся остальная Америка. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............