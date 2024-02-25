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    25 февраля 2024, 15:40 • В мире

    Госдепу США пришлось сделать комплимент России

    Эксперты оценили заявление Нуланд о несоответствии современной России образу, который хотели видеть в США

    Госдепу США пришлось сделать комплимент России
    @ Alex Brandon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Виктория Нуланд заявила о несоответствии России образу, который хотели видеть в Госдепе США. Ее высказывания совпали с требованием G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Как связаны между собой эти заявления и почему откровения Нуланд скорее позитивны для России?

    В США заявили, что Россия в ее нынешнем состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Госдепе. Об этом в эфире телеканала CNN сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон ожидал, что Москва будет «партнером, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским».

    «Однако это не то, что сделал Путин», – подчеркнула она в своем выступлении. При этом дипломат добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с целью вынудить РФ «серьезно сесть за стол» переговоров в рамках конфликта с Украиной.

    Ранее Нуланд говорила о том, что для офиса Зеленского еще не настало время к началу мирного диалога с Москвой. По ее мнению, обсуждать завершение СВО можно лишь после того, как ВСУ займут «более сильную позицию». В противном случае Россия использует паузу для «отдыха и восстановления».

    Она подчеркнула, что США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для РФ. В то же время западные страны продолжают оказывать давление на Россию, угрожая невозвращением ранее замороженных активов государства.

    Так, лидеры G7 отмечают, что деньги Москвы, хранившиеся на западных счетах, не будут возвращены стране до тех пор, пока РФ не заплатит за «ущерб, причиненный Украине». Об этом сообщается в официальном заявлении объединения. Подчеркивается, что страны G7 полностью поддерживают офис Зеленского в получении компенсации за понесенные убытки.

    В тексте документа также имеется обращение к министрам государств – участников G7 с просьбой проработать все возможные направления, по которым замороженные активы России могут быть использованы для поддержки Украины. Кроме того, в заявлении сказано, что западные страны продолжат усиливать санкционное давление не только на Москву, но и на всех, кто помогает ей обходить ограничения.

    Дополнительные меры будут приняты против компаний и частных лиц, которые способствуют приобретению РФ вооружения или материалов для его производства. Отмечается, что «Большая семерка» также намерена ужесточать ценовой потолок на российскую нефть и хочет ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее десять юристов из стран «Большой семерки» пришли к заключению, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву. Об этом писало издание Bloomberg. По их мнению, в связи с «нарушением» Москвой целого ряда важных актов, компенсация ущерба Украине может осуществляться за счет капитала РФ, находящегося за рубежом.

    С другой стороны, по данным Politico, некоторые американские союзники сочли вводимые администрацией США вторичные санкции в связи с Россией превышением своих полномочий. При этом одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной на других направлениях.

    В экспертном сообществе отмечают, что позиция G7 вместе с заявлениями Нуланд демонстрируют неспособность США в одиночку или вместе с союзниками затормозить суверенное развитие России как с политической точки зрения, так и с экономической. Более того, учитывая специализацию Нуланд и ее многолетнюю антироссийскую деятельность – ее слова следует расценивать скорее как похвалу Москве.

    «В 90-х Вашингтон, оказавшись на вершине однополярного мира, был буквально ослеплен собственной властью и могуществом. Разумеется, тогда Штатам казалось, что каждое государство не имеет другого выхода, кроме как подчиниться воле Белого дома. Однако времена меняются – и современная международная арена крайне далека от американских желаний», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В этой связи разочарование Нуланд действиями России вполне понятно. Долгое время на Западе считали, что Москва утратила способности к проведению суверенной политики. Тем не менее сегодня подобные высказывания выглядят крайне неуместно. Это не наша страна не оправдала надежд Вашингтона, а Штаты не желают признавать имеющиеся глобальные тенденции», – подчеркивает собеседник.

    «Десятки государств по всему миру хотят от США лишь одного: прекращения вмешательства в дела независимых игроков.

    Прогрессивное человечество встало на путь выстраивания многополярности. Белый дом же никак не отпустит надежд на всеобъемлющее могущество. Именно эта слабость американского руководства способна стать фатальной ошибкой для всего государства», – уточняет он.

    «На этом фоне призывы к России с требованием компенсировать ущерб Украине выглядят жалко и беспомощно. Москва – независимый актор международной политики. Мы не собираемся откликаться на выкрики наших недоброжелателей, но продолжим работать над реализацией целей СВО. Посмотрим, как изменится их мнение, когда РФ одержит победу», – акцентирует Долгов.

    Слова Нуланд можно интерпретировать как своеобразную похвалу и комплимент в сторону России, считает политолог и экономист Иван Лизан. «Фактически нас признали как важного врага, остановить которого у США не получилось. Несмотря на многочисленные попытки Вашингтона изменить Россию, сделать ее подотчетной Западу, мы сумели отстоять свой суверенитет», – уточняет он.

    «Белый дом до сих пор не теряет надежд на лишение Москвы независимой позиции на международной арене. Это хорошо заметно по многочисленным информационным атакам, которые пытаются уколоть нашу страну в самые больные места. Кроме того, именно Штаты тратят колоссальные суммы на поддержку несистемной оппозиции в РФ», – напоминает эксперт.

    «Однако руководство и население России сохраняют твердость в своем намерении не подчиняться заданному Западом курсу.

    Конечно, США и ЕС пытаются заставить Москву раскаиваться в собственных действиях. Делается это в том числе и при помощи незаконно замороженных активов, находящихся на территории иностранных держав в момент начала СВО», – подчеркивает собеседник.

    «Такое внимание к российским деньгам продиктовано в том числе и неготовностью западных стран оплачивать восстановление Украины. Вашингтон и Брюссель пытаются переложить экономическую ответственность друг на друга. Если у них появится возможность передать офису Зеленского деньги Москвы, то проблема будто бы решится сама собой», – акцентирует он.

    «Даже если у них получится обосновать выдачу капиталов РФ Украине, ничем хорошим это для Запада не закончится. Мир столкнется с прецедентом наглой кражи средств иностранного государства, тем самым убедившись в полной ненадежности финансового взаимодействия с США и ЕС», – указывает Лизан.

    Эксперты также напоминают, что последние 30-35 лет карьера Нуланд прямо или косвенно связана с Россией. В разные годы она отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина, работала над ядерным разоружением бывших советских республик, занималась вопросами «взаимодействия» с Россией и ее соседями, а также расширением НАТО на восток. При этом формальные названия ее должностей в Госдепе всегда были вторичными. Работая на позиции сотрудника посольства США в Москве, постпредом США при НАТО или же заместителем госсекретаря США, Нуланд системно занимается антироссийской деятельностью.

    Казалось, пик ее могущества пришелся на 2013-2014 годы, когда вместе с тогдашним послом США в Киеве Джеффри Пайеттом она раздавала знаменитые «печеньки» на Евромайдане и фактически была одним из ключевых архитекторов госпереворота на Украине. Однако с тех пор ее карьера лишь пошла вверх: долгие годы она была ключевым переговорщиком по Украине с представителями Москвы, а ныне «генерал» Госдепа координирует значимую часть антироссийских усилий США.

    Однако главная цель Вашингтона, судя по формулировкам Нуланд, не только не достигнута, но и не может быть достигнута.

    Поэтому негодования Нуланд по поводу несоответствия России ожиданиям Госдепа являются косвенным подтверждением суверенного пути развития нашей страны, пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Кроме того, в них читается искренняя разочарованность в том, что несмотря на все усилия Вашингтона, из Москвы не получилось создать послушного западного вассала», – сказал он.

    «Однако после распада СССР Штаты старательно работали над этим вопросом. На протяжении 30 лет американские фонды вкладывались в развитие прозападных НКО на территории России. Подавалось все это под соусом поддержки демократических изменений. Нам раз за разом повторяли, что действия США способствуют развитию плюрализма мнений в РФ», – отмечает он.

    «Тем не менее на практике эти организации пытались скорректировать развитие нашей страны в ключе, который выгоден Белому дому. Подавление предательских объединений стало частью политики суверенизации России. Причем отстаивание независимости далось Москве нелегко. Мы прошли долгий путь по национализации элит и отказа от долговых обязательств перед западными институтами», – подчеркивает собеседник.

    «Штаты пытались расшатать РФ и через постсоветское пространство.

    Их деньги буквально лились рекой на разжигание конфликтов в приграничных с Россией странах. Наши братские страны подвергались беспрецедентной атаке, осуществляемой с целью оторвать их от Москвы. К сожалению, на некоторых направлениях США удалось добиться успеха», – уточняет эксперт.

    «Так, Украина стала главной жертвой попыток Вашингтона надавить на наше руководство. Фактически Белому дому удалось превратить прекрасную страну в территорию, пропитанную ненавистью к Москве. Появилась прямая угроза для миллионов людей, считающих себя частью русской цивилизации, из-за чего СВО и стала неизбежной», – считает политолог.

    «Теперь же Штаты и ЕС всеми силами пытаются заставить Россию раскаяться. Используется откровенный шантаж с замороженными активами. Сам факт происходящего можно оценивать как пример кражи капитала в масштабах целого блока государств. Алчность Вашингтона и Брюсселя играет против них самих: суверенные страны мира видят, что Запад становится ненадежным финансовым партнером», – акцентирует он.

    «Однако история говорит о том, что требования с выплатами репараций обычно выдвигает сторона победителей. Белый дом и офис Зеленского сегодня совершенно не похожи на триумфаторов в происходящем конфликте. Россия же постепенно, шаг за шагом, идет по пути исполнения намеченных целей и выслушивать беспомощные претензии G7 мы больше не намерены», – резюмирует Данилин.

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