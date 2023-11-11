Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой
Заместитель госсекретаря США Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале
Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно?
«Наша цель – задушить его». Такими словами напомнил о себе старый враг России – Джеффри Пайетт, занимающий ныне пост заместителя госсекретаря США по вопросам энергетики. Мы остро враждуем с ним ровно десять лет (без двух недель): с тех самых пор, как в Киеве собрался Евромайдан, – и понеслась.
Пайетт ассистировал более известному нашему врагу – Виктории Нуланд – при знаменитой «раздаче печенек» на Майдане. На совести Пайетта выработка значительной части «политической линии», которую проводил тогда Вашингтон на Украине, благо служил он на должности посла США в Киеве.
Он же оказался собеседником Нуланд в ходе скандального телефонного разговора о судьбах Украины, который был слит в Сеть анонимными недоброжелателями всей этой неприятной компании. Известная своим резким характером и носорожьей настойчивостью Нуланд посылала ЕС «к черту» (а на самом деле подальше) с его (их) мнением по поводу Украины, настаивала на решительных действиях и подбирала министров в первое послемайданное правительство.
Забавно, что Пайетт тогда высказался категорически против кандидатуры будущего мэра Киева Виталия Кличко. Кличко – это было слишком даже для Пайетта.
Газета ВЗГЛЯД часто пишет об опасном непрофессионализме госдеповской команды, Но Пайетт – другой случай. Он иначе опасен, поскольку профессионал: карьерный дипломат с большим опытом и специализацией на международной политике, полученной в Йеле. Таких Госдеп десантирует на особо важных направлениях.
«Боевое крещение» Пайетт прошел в Сальвадоре, который периодически провозглашают самой опасной страной мира (за исключением воюющих) из-за рекордного уровня насильственных убийств. При этом для американцев это особо нужная и особо опасная территория – из-за той поддержки «эскадронам смерти», которую оказывали из Вашингтона в период сальвадорской гражданской войны 1979-1990 годов.
Этому посвящен фильм «Сальвадор» – один из главных в карьере режиссера Оливера Стоуна. На этой ленте закалился его творческий метод – разоблачение внешнеполитических грехов США. И следует он ему до сих пор: Стоун единственный там с кучей «Оскаров», кто регулярно высказывается в защиту России.
Пайетт, конечно, не таков. После Сальвадора он работал также в МАГАТЭ, был послом в Индии, возглавлял бюро Госдепа по делам Юго-Восточной Азии. Из Украины переместился в Грецию, где при нем сменилась власть: прежде Афины были одной из наиболее пророссийских столиц Евросоюза, а стали одной из резко антироссийских.
Вскоре после начала СВО Пайетт вернулся на родину и пошел на повышение – стал заместителем госсекретаря по вопросам энергетики. И наиболее актуальный вопрос для него теперь – «задушить» российский проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2». Заблокировать его санкциями, введенными еще 2 ноября, сделать нерентабельным, попытаться отменить его ввод в эксплуатацию при том, что открытие первой линии запланировано уже на 2023 год.
Таким образом, как враг, Пайетт последователен, как дипломат – универсален и поражен фирменным североамериканским мессианством напополам со снобизмом, за которые мы американцев и не любим.
При столь значительном географическом размахе территорий, на которых приходилось работать Пайетту, из иностранных языков он знает только испанский, который для него не совсем даже иностранный: дипломат родом из Сан-Диего – городе на границе с Мексикой, где живут сотни тысяч испаноязычных.
Но желание «задушить» российский энергетический проект просто потому, что хочется, – это более наглядная иллюстрация и снобизма, и мессианства, а также бандитского капитализма как во времена Дикого Запада: стреляю, потому что могу. Ошалевший от безнаказанности ковбой – вот кто такой Джеффри Прайетт.
Вашингтон пытается создать иллюзию, будто борьбой с российским СПГ-проектом он «приближает мир на Украине». Мол, так у России будет меньше денег на армию.
На самом деле это вульгарная и абсолютно беззаконная война с конкурентами: США принуждают мир покупать не российский, а собственный сжиженный природных газ.
Наводнение им стран ЕС – одно из последствий санкционной войны с Россией, а возможно, что и одна из первопричин противостояния вокруг Украины. Потому что «кому война, а кому мать родна»: пока европейцы подсчитывают убытки из-за подорожавших источников энергии, американцы подсчитывают сверхприбыли, в том числе за счет роста экспорта СПГ в Европу.
В таких условиях что «задушить» проект, что взорвать его – все едино, все дает нужный американцам результат. На это обратил внимание пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнивший, что сначала президент США Джо Байден заявил о стремлении уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны.
«Мировой общественности следует обратить внимание на намерение американцев уничтожить и «Арктик СПГ – 2», – подчеркнул Песков.
Таким образом, слова Пайетта разумнее воспринимать как посягательство на террористические действия, направленные против РФ, и принять соответствующие меры по линии обеспечении безопасности. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть – с такими-то ковбоями.
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Единственное, что можно сказать «в защиту» Пайетта, его не надо воспринимать как одного из главных организаторов украинской катастрофы или особо опасного врага – не его это уровень. На Украине он находился на вторых ролях, был всего лишь проводником воли Нуланд и организатором ее капризов (будучи послом, просто не мог не сопроводить прилетевшее из Вашингтона начальство на Евромайдан, если само начальство туда буквально рвалось).
Вряд ли случайно Пайетта впоследствии перевели из Киева в Афины. По сути он не был допущен в тот круг особо доверенных лиц, которые не столько даже продвигали интересы США на Украине, сколько прикрывали коррупционные «делишки» боссов Демпартии, включая и Джо Байдена. И ведь в случае Байдена прикрыть почти получилось, но подвела наркомания старшего сына Хантера – благодаря ей о части «делишек» узнал весь мир.
Вот Нуланд – это настоящий «генерал» Госдепа, выдающаяся по своим деструктивным качествам личность, женщина-танк. Формально она, как и Пайетт, заместитель госсекретаря Энтони Блинкена, но на самом деле находится в иерархии гораздо выше, и в плане влиятельности «душитель» «Арктик СПГ» – всего лишь бледная день Нуланд.