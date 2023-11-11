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    11 ноября 2023, 09:50

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно?

    «Наша цель – задушить его». Такими словами напомнил о себе старый враг России – Джеффри Пайетт, занимающий ныне пост заместителя госсекретаря США по вопросам энергетики. Мы остро враждуем с ним ровно десять лет (без двух недель): с тех самых пор, как в Киеве собрался Евромайдан, – и понеслась.

    Пайетт ассистировал более известному нашему врагу – Виктории Нуланд – при знаменитой «раздаче печенек» на Майдане. На совести Пайетта выработка значительной части «политической линии», которую проводил тогда Вашингтон на Украине, благо служил он на должности посла США в Киеве.

    Он же оказался собеседником Нуланд в ходе скандального телефонного разговора о судьбах Украины, который был слит в Сеть анонимными недоброжелателями всей этой неприятной компании. Известная своим резким характером и носорожьей настойчивостью Нуланд посылала ЕС «к черту» (а на самом деле подальше) с его (их) мнением по поводу Украины, настаивала на решительных действиях и подбирала министров в первое послемайданное правительство.

    Забавно, что Пайетт тогда высказался категорически против кандидатуры будущего мэра Киева Виталия Кличко. Кличко – это было слишком даже для Пайетта.

    Газета ВЗГЛЯД часто пишет об опасном непрофессионализме госдеповской команды, Но Пайетт – другой случай. Он иначе опасен, поскольку профессионал: карьерный дипломат с большим опытом и специализацией на международной политике, полученной в Йеле. Таких Госдеп десантирует на особо важных направлениях.

    «Боевое крещение» Пайетт прошел в Сальвадоре, который периодически провозглашают самой опасной страной мира (за исключением воюющих) из-за рекордного уровня насильственных убийств. При этом для американцев это особо нужная и особо опасная территория – из-за той поддержки «эскадронам смерти», которую оказывали из Вашингтона в период сальвадорской гражданской войны 1979-1990 годов.     

    Этому посвящен фильм «Сальвадор» – один из главных в карьере режиссера Оливера Стоуна. На этой ленте закалился его творческий метод – разоблачение внешнеполитических грехов США. И следует он ему до сих пор: Стоун единственный там с кучей «Оскаров», кто регулярно высказывается в защиту России. 

    Пайетт, конечно, не таков. После Сальвадора он работал также в МАГАТЭ, был послом в Индии, возглавлял бюро Госдепа по делам Юго-Восточной Азии. Из Украины переместился в Грецию, где при нем сменилась власть: прежде Афины были одной из наиболее пророссийских столиц Евросоюза, а стали одной из резко антироссийских.

    Вскоре после начала СВО Пайетт вернулся на родину и пошел на повышение – стал заместителем госсекретаря по вопросам энергетики. И наиболее актуальный вопрос для него теперь – «задушить» российский проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2». Заблокировать его санкциями, введенными еще 2 ноября, сделать нерентабельным, попытаться отменить его ввод в эксплуатацию при том, что открытие первой линии запланировано уже на 2023 год.

    Таким образом, как враг, Пайетт последователен, как дипломат – универсален и поражен фирменным североамериканским мессианством напополам со снобизмом, за которые мы американцев и не любим.

    При столь значительном географическом размахе территорий, на которых приходилось работать Пайетту, из иностранных языков он знает только испанский, который для него не совсем даже иностранный: дипломат родом из Сан-Диего – городе на границе с Мексикой, где живут сотни тысяч испаноязычных.   

    Но желание «задушить» российский энергетический проект просто потому, что хочется, – это более наглядная иллюстрация и снобизма, и мессианства, а также бандитского капитализма как во времена Дикого Запада: стреляю, потому что могу. Ошалевший от безнаказанности ковбой – вот кто такой Джеффри Прайетт.

    Вашингтон пытается создать иллюзию, будто борьбой с российским СПГ-проектом он «приближает мир на Украине». Мол, так у России будет меньше денег на армию.

    На самом деле это вульгарная и абсолютно беззаконная война с конкурентами: США принуждают мир покупать не российский, а собственный сжиженный природных газ. 

    Наводнение им стран ЕС – одно из последствий санкционной войны с Россией, а возможно, что и одна из первопричин противостояния вокруг Украины. Потому что «кому война, а кому мать родна»: пока европейцы подсчитывают убытки из-за подорожавших источников энергии, американцы подсчитывают сверхприбыли, в том числе за счет роста экспорта СПГ в Европу.

    В таких условиях что «задушить» проект, что взорвать его – все едино, все дает нужный американцам результат. На это обратил внимание пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнивший, что сначала президент США Джо Байден заявил о стремлении уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны.

    «Мировой общественности следует обратить внимание на намерение американцев уничтожить и «Арктик СПГ – 2», – подчеркнул Песков.

    Таким образом, слова Пайетта разумнее воспринимать как посягательство на террористические действия, направленные против РФ, и принять соответствующие меры по линии обеспечении безопасности. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть – с такими-то ковбоями.

    Единственное, что можно сказать «в защиту» Пайетта, его не надо воспринимать как одного из главных организаторов украинской катастрофы или особо опасного врага – не его это уровень. На Украине он находился на вторых ролях, был всего лишь проводником воли Нуланд и организатором ее капризов (будучи послом, просто не мог не сопроводить прилетевшее из Вашингтона начальство на Евромайдан, если само начальство туда буквально рвалось).

    Вряд ли случайно Пайетта впоследствии перевели из Киева в Афины. По сути он не был допущен в тот круг особо доверенных лиц, которые не столько даже продвигали интересы США на Украине, сколько прикрывали коррупционные «делишки» боссов Демпартии, включая и Джо Байдена. И ведь в случае Байдена прикрыть почти получилось, но подвела наркомания старшего сына Хантера – благодаря ей о части «делишек» узнал весь мир.

    Вот Нуланд – это настоящий «генерал» Госдепа, выдающаяся по своим деструктивным качествам личность, женщина-танк. Формально она, как и Пайетт, заместитель госсекретаря Энтони Блинкена, но на самом деле находится в иерархии гораздо выше, и в плане влиятельности «душитель» «Арктик СПГ» – всего лишь бледная день Нуланд.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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