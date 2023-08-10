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    10 августа 2023, 09:00

    Хватит ли у Нуланд «печенек» на Нигер

    Хватит ли у Нуланд «печенек» на Нигер
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Военная операция ЭКОВАС против организаторов переворота в Нигере может начаться уже в конце недели, но Запад и его сателлиты в Африке не хотели бы ее начинать. Для поиска других путей в Нигер отправили Викторию Нуланд. Хотя ее миссию уже охарактеризовали как «бесплодную», списывать эту даму со счетов нельзя. Она может многое.

    Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в России хорошо помнят по раздаче «печенек» на Майдане и как представителя Вашингтона на двусторонних консультациях по Украине, которые ни к чему, по сути, не привели. Во вторник она внезапно высадилась в Нигере, где ее приняло руководство местных военных, осуществивших государственный переворот.

    Очевидно, Нуланд требовала от них «остепениться» и вернуть в президентский дворец свергнутого путчистами Мухамеда Базума, в противном случае угрожая применением силы. Если бы Нуланд занималась чем-то подобным в Киеве в 2014 году, цены б ей не было. Но при Базуме Нигер стал одним из наиболее антироссийски настроенных государств Африки. Кроме того, это крайне важная страна для Франции, куда она перебазировала изгнанные из других африканских стран войска и откуда берет уран для своих АЭС. Поэтому к Базуму у Нуланд совсем другой подход, нежели к Виктору Януковичу.

    Полностью лояльный нынешним американским властям канал CNN назвал этот нигерийский вояж «бесплодным». Во вторник это получило наглядное подтверждение: нигерийские военные не пропустили в страну делегации из ООН и ЭКОВАС – местного регионального блока, который сейчас прорабатывает военную операцию против нигерийских мятежников.

    В ЭКОВАС проводить подобные операции умеют. В Гамбии, которая тоже входит в этот блок, был такой президент – полковник Яйя Джамме. Вопреки африканским традициям, он официально проиграл очередные выборы, но уходить в отставку отказался. В итоге нынешний президент и победитель тех выборов Адама Бэрроу возглавил Гамбию на штыках ЭКОВАС.

    Но Гамбия – страна маленькая, а Нигер по африканским меркам очень большая и сложносочиненная. В столице и окрестностях проживают, как считают тут, государствообразующие этносы – сонгай и джерма, в большинстве других регионов преобладают хауса, а свергнутый президент Базум вообще араб, их в Нигере лишь несколько процентов населения.

    То есть в этническом плане Базуму опереться не на кого, кроме все тех же штыков ЭКОВАС, а также французского и ограниченного американского военного контингента, которые до сих пор размещены в Нигере.

    Поэтому пробазумским сторонам конфликта (а это не только Запад, но и огромная соседняя Нигерия, которая якобы вызвалась предоставить половину войск для вторжения в Нигер) можно верить, когда они говорят, что хотели бы решить дело миром. Нигер такое место, ввязываться в разборки в котором попросту страшно – велик риск увязнуть.

    Срок первого ультиматума, который выдвинули путчистам в ЭКОВАС (конкретно – из главного штаба организации, расположенного в столице Нигерии Абудже), благополучно истек в понедельник – ничего не изменилось. Срок второго истекает в четверг – не исключено, что с таким же нулевым результатом.

    Разнообразные «источники», опрашиваемые СМИ Британии, США и Франции, дают разнонаправленные показания: то ли в ЭКОВАС правда готовы воевать с нигерийскими путчистами, то ли только запугивают. В Мали, Буркина-Фасо и Гвинее не так давно тоже прошли военные перевороты: из ЭКОВАС их временно исключили, но посылать туда войска все-таки не стали.

    Теперь Мали и Буркина-Фасо поддерживают нигерийских путчистов и угрожают ЭКОВАС, но свободных войск у местных правительств нет, поэтому контругрозы являются скорее частью игры на нервах, чем реальной предпосылкой такой войны, которая затронет сразу несколько стран Западной Африки. То же можно сказать о заявлениях из Нигера, будто французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Пока все хотят договориться, но на своих условиях. А Нуланд – это тяжелая дипломатическая артиллерия. С ней, в отличие от посланников ООН и ЭКОВАС, мятежники встретиться согласились. Переговоры вышли, по ее собственной оценке, «сложными, но откровенными», но то, что они еще и бесплодные, как утверждает CNN, к сожалению, не факт. Может, нигерийские военные отказались от ее «печенек» лишь потому, что рассчитывают на большее.

    Эти пресловутые «печеньки», преследующие образ Нуланд, не должны отвлекать от того простого факта, что речь идет об опытном, жестком и опасном функционере, который не просто принадлежит к команде Байдена, а имеет гораздо более глубокие корни в американской управленческой элите.

    Наш старый враг недавно занял место по правую руку от главы Госдепа Энтони Блинкена в связи с отставкой Вэнди Шерман, которая, по ряду версий, ушла с поста заместителя госсекретаря из-за нежелания разделять ответственность за внешнеполитические провалы нынешней администрации. Блинкен этому точно не рад: Шерман была его человеком, а амбициозная Нуланд из другого – клинтоновского – клана.

    И она почти наверняка хотела бы занять кресло нынешнего начальника, на которого – велик риск – президент Джо Байден спишет часть провалов и отправит в отставку в свете грядущих выборов.

    То есть для Нуланд сейчас важно как-то отличиться. Не исключено, что командировка в Нигер вообще была ее инициативой, в случае провала которой всегда можно сказать «но попробовать-то стоило». Что бы ни утверждали на CNN (где, вполне возможно, «болеют» за Блинкена), проект по урегулированию кризиса в пользу Запада важен и для США, где есть поводы нервничать из-за ситуации в Нигере, и для союзной им Франции, и лично для Нуланд – профильного борца с российским влиянием.

    При этом «урегулирование» не обязательно подразумевает успех сил ЭКОВАС или возвращение президента Базума. Переориентация нынешних мятежников на Вашингтон и Париж – тоже такой вариант, который всех на Западе устроит. А инструментарий у Нуланд для достижения цели есть. Да, это «печеньки».

    Не нужно питать иллюзий: для лидеров Африки – военных и гражданских, законных и не очень – торговля своей лояльностью на внешнем рынке является нормой и традиционным способом государственного обеспечения. Бусы не принимают.

    Дайте им денег, оружие, технологии, а они в ответ будут цитировать «Капитал» Карла Маркса, или воспоминания Шарля де Голля, или «Атлант расправил плечи» Энн Рэнд, или из Мао Цзэдуна что-нибудь – в зависимости от национальности купца.

    В том же Нигере вся история государственной независимости – это путь от одного военного переворота к другому. Свергнутый Базум – единственный, кто взял власть мирно, через выборы, но продлился период «политической стабильности» до смешного недолго.

    При этом Нигер был и до самого последнего времени оставался прозападной страной. Сейчас на Францию там вешают всех собак, пользуясь разочарованием населения во французском влиянии, но регион этот важный, желание в нем остаться у Парижа крайне велико. Следовательно, торг уместен.

    По-мещански выражаясь, Вашингтон и Париж могут на Нигер «скинуться», если это способно решить проблему. Сегодня там власть незаконная, а потом, после какого-нибудь «переходного периода», глядишь – опять законная.     

    Кстати, один из лидеров путчистов, начальник генштаба Нигера Мусса Салау Барму, учился в США и опекался американцами почти 30 лет. Он может стать как примером политика, который переориентирует свою страну на Вашингтон через голову Парижа, так и примером деятелей, которые, поднявшись на американской помощи, «мотнули шеей» и начали играть в свою игру. И тех и других в истории много.

    Перебить лот лояльности на нигерийском аукционе мог бы Китай, предложив путчистам альтернативного покровителя. Однако Пекин и Париж находятся сейчас в режиме ненападения: председатель Си Цзиньпин надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон станет его конфидентом в Евросоюзе, а француз даже старается – например, уговаривает европейцев не вмешиваться в конфликт США и КНР вокруг Тайваня.

    Поэтому у Нуланд есть шанс добиться своего. Ее появление где-либо отнюдь не гарантирует, что американцам будет сопутствовать успех, а не очередной провал. Но почти всегда означает тяжелую борьбу, которая не прекратится с появлением крови.

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