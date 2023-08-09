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Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США
WSJ: Один из лидеров переворота в Нигере сотрудничал с США
Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что Мусса Салау Барму остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, передает «Коммерсант».
Военные США, сообщает WSJ, почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в американской столице, после чего отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды*» и ИГИЛ* (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.
По информации издания, после того, как Муссу Салау Барму появился в эфире национального телевидения Нигера среди военных, совершивших переворот американское военное командование было обеспокоено.
Американские военные полагают, что сотрудничество с Муссой Салау Барму является лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ