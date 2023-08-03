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Белый дом высказался против применения силы в Нигере
Белый дом: США выступают сейчас за дипломатию по Нигеру, а не применение силы
Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что США верят в дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере, в то, что посреднические усилия могут быть успешными. И на это, по словам Кирби, Вашингтон направляет свою энергию, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в Нигере. Также он отметил, что не принималось никаких решений о дальнейшем сотрудничестве с Нигером в сфере безопасности.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.