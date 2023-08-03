Белый дом высказался против применения силы в Нигере

Белый дом: США выступают сейчас за дипломатию по Нигеру, а не применение силы

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Белого дома отметил, что США верят в дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере, в то, что посреднические усилия могут быть успешными. И на это, по словам Кирби, Вашингтон направляет свою энергию, передает ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в Нигере. Также он отметил, что не принималось никаких решений о дальнейшем сотрудничестве с Нигером в сфере безопасности.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.