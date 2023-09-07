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    7 сентября 2023, 19:00

    Украина лишила Госдеп финансового прагматизма

    Эксперты назвали последствия передачи денег российских бизнесменов Украине для США

    Украина лишила Госдеп финансового прагматизма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон впервые передал Украине средства, отобранные у российских бизнесменов. Речь идет о небольшой сумме – всего 5,4 млн долларов, однако последствия такого шага могут затронуть основы мировой экономики. В чем заключаются риски подобных действий и что этому может противопоставить Россия?

    В ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Такое решение было принято впервые. Речь идет о сумме 5,4 млн долларов. Предполагается, что деньги пойдут на «реинтеграцию и реабилитацию» ветеранов ВСУ.

    Ранее такую же сумму суд южного округа Нью-Йорка разрешил изъять Минюсту США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Утверждается, что бизнесмен «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность». Об этом сообщало агентство ТАСС.

    На инициативу Вашингтона отреагировали в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством. Он отметил, что «практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение».

    Между тем США заморозили свыше 500 млн долларов активов частных лиц, связанных с Россией. Речь идет о средствах предпринимателей, а также людей, которые, по версии Вашингтона, «помогают» Москве и «избегают санкционного режима». Кроме того, более чем 30 лицам предъявлены обвинения в нарушении санкций или финансовых махинациях. Некоторые из них были задержаны в третьих странах и могут быть экстрадированы в Америку.

    Решение о передаче конфискованных средств российских бизнесменов вызвало широкую дискуссию в экспертном сообществе и поставило несколько вопросов. Во-первых, почему Вашингтон все-таки решился на такой шаг? И во-вторых, какими будут его последствия? Снизят ли подобные действия в отношении частной собственности инвестиционную привлекательность США в глазах других стран?

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – отметил Дробницкий.

    «Передача средств российских бизнесменов Украине – это имиджевая история для администрации Байдена.

    Белый дом хочет показать, что не только США вкладывают средства в Украину, но и российские бизнесмены якобы платят «репарации» из своих замороженных активов. До государственных денег Вашингтон пока добраться не может, а вот частные средства он изъять вполне способен», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «В Вашингтоне есть понимание, что передача средств частных лиц может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности Америки. Однако Белый дом решил, что он может позволить себе обменять часть экономических выгод на политические. Все равно найдутся люди, которые готовы вкладывать деньги в США», – подчеркнул собеседник.

    «И все же, США создали действительно опасный прецедент. Можно сколько угодно говорить, что средства небольшие, поддержка символическая, а решение политическое. Но эти слова не убедят бизнесменов или целые страны, которые могут оказаться под санкциями. Хранить деньги в США или просто в долларах – опасно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более того, эта инициатива, судя по всему, была разработана не в финансовых институтах США, а в Белом доме и Госдепе, чьи специалисты слабовато разбираются в экономике. То есть их решение продиктовано сиюминутными политическими выгодами и свидетельствует о том, что у чиновников из администрации Джо Байдена и в Госдепе притупилось чувство финансового прагматизма», – резюмировал Ткаченко.

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