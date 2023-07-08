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8 июля, суббота | Последнее обновление — 06:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
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США заморозили связанные с Россией активы на 500 млн долларов
Заместитель генпрокурора США Монако сообщила о блокировке связанных с Россией активов на 500 млн долларов
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После начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
Монако заявила, что речь идет об активах «российских олигархов», а также лиц, которые, по версии США, «помогают» Москве и «избегают санкционного режима США». Также она сообщила, что более чем 30 лицам предъявлены обвинения в нарушении санкций или финансовых махинациях. Некоторых из этих людей задержали в третьих странах, их могут экстрадировать в США, передает РИА «Новости».
Напомним, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.
В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле
В апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их, передает «Коммерсант».
Кирби напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о секретных переговорах в апреле фейком.
Bloomberg: Оставшиеся в России компании из США существенно увеличили прибыль
Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.
Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.
Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
Захарова объяснила «секретные» переговоры Лаврова в США
Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дискуссию с политологами и общественными деятелями Захарова назвала в своем Telegram «обыкновенной». Такие встречи Лавров «регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий».
Дипломат пояснила, что речь идет о встрече министра с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, которые не занимают правительственных должностей в США.
Она подчеркнула, что секретных переговоров с американскими чиновниками у российского министра не было.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в апреле прошли секретные переговоры Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
В США заявили о блокировке 500 млн долларов «российских олигархов»
Замглавы Минюста США Монако: Вашингтон блокировал 500 млн долларов «российских олигархов»
Американское руководство заблокировало порядка 500 млн долларов «российских олигархов» после начала спецоперации на Украине, заявила первый замминистра юстиции США генпрокурор Лиза Монако.
Заблокированные 500 млн долларов принадлежат «российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российский режим», утверждает Монако, передает ТАСС.
По ее словам, американская прокуратура предъявила обвинения более чем 30 лицам за обход санкций в отношении России. Монако подтвердила, что США ведут охоту на россиян в третьих странах.
С помощью партнеров Вашингтона аресты прошли более чем в полдюжине стран, их планируется экстрадировать в США.
США сочли борьбу с Россией важнее угрозы «жителям Украины» от кассетных бомб
Замглавы Пентагона Кол счел угрозу «жителям Украины» от кассетных бомб менее важной, чем борьба с Россией
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Вашингтон считает, что угроза «жителям Украины» из-за использования кассетных бомб не перевешивает желания не допустить победы России, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
Кол признал, что «обеспокоен гуманитарными обстоятельствами». Однако, по версии США, «для гражданских на Украине» якобы будет «хуже, если победит Россия». «Так что это важно, чтобы они не победили», – приводит его слова РИА «Новости».
Кол сказал, что Киев получит современные кассетные боеприпасы с низким уровнем несрабатывания. При этом он подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не нарушает запрет Конгресса на экспорт таких вооружений – запрет касается экспорта более 1% имеющихся единиц. Как заявил Кол, «эти боеприпасы близки к 1%, но они не на этом уровне». Также, по словам представителя Пентагона, у главы американского государства Джо Байдена «есть полномочия снять ограничения» для «нужд нацбезопасности, что он и сделал в данном случае».
Указывается, что у США есть сотни тысяч кассетных бомб. Американская сторона не будет сообщать, какую часть получит Украина. Кол также заверил, что США намерены оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что от Киева получены «письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов». По его словам, Украина обещала «не использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением». Кроме того, Киев должен «протоколировать, где именно используют данные снаряды».
Пентагон и Госдеп сообщили, что в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов войдут 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица, боеприпасы для Patriot и HIMARS, комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники, стрелковое вооружение и свыше 28 млн патронов и гранат.
Напомним, Белый дом сообщил, что Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.
Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Байдена призвали не поддаваться «восточной периферии» НАТО
Guardian: Байден должен противостоять повестке, которую продвигает восточная периферия НАТО
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Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму «восточной периферии» НАТО по поводу хода украинского конфликта, говорится в статье главреда журнала The Nation Катрины ванден Хювел и экс-советника Госдепа Джеймса Кардена.
В материале, опубликованном британской газетой The Guardian, говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе «самые стойкие союзники Украины», к коим авторы причислили Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, будут оказывать на других членов альянса «огромное давление». Однако, по мнению ванден Хювел и Кардена, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы «основные государства НАТО» не поддались на этот глубоко неуместный энтузиазм «в отношении «победы» над Москвой», передает РИА «Новости».
В статье говорится, что такие мысли на Западе считаются «еретичными», однако дальнейшие боевые действия на Украине противоречат истинным интересам Соединенных Штатов. Авторы публикации напоминают, что нацбезопасность США в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ванден Хювел и Карден предостерегают от того, чтобы «периферия» подменяла американскую повестку собственной. Вместо линии, которая не отвечает интересам США, на саммите НАТО в Вильнюсе Вашингтону следует сосредоточиться на «реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности», говорится в статье. Такая архитектура, как поясняется в материале, позволит преодолеть старый разрыв между Востоком и Западом времен холодной войны, а не усугубить его. Именно отсутствие такой политики авторы статьи называют причиной, по которой настал «такой трагический момент».
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет завершить его, однако Запад настаивает на продолжении боевых действий и наращивает военные поставки киевскому режиму.
Как отмечал ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер, предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса.
Сенатор Климов: Вашингтон способствует международному терроризму
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Слова о «наименее опасных» кассетных боеприпасах – очередная словесная эквилибристика Вашингтона. Но искусно составленные обороты не изменят сути негуманных и аморальных действий Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы.
«США вновь прибегают к словесной эквилибристике. Их цель – оправдать собственные аморальные и негуманные действия. Человеку, чьих родственников или детей убьют в результате применения кассетных боеприпасов, будет все равно, как именно назывался снаряд, и насколько «безопасным» являлся его радиус поражения», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Поставки Соединенных Штатов калечат тысячи невинных граждан. Этого не скрыть завуалированными метафорами. Вашингтон способствует международному терроризму. Они долго и масштабно работали на начало украинского конфликта, а теперь пытаются победить Россию, совершенно не считаясь ни с какими последствиями», – резюмирует Климов.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы ВСУ. «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.
Новость о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов.
Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
МИД напомнил, как США называли применение кассетных бомб военным преступлением
Захарова напомнила о словах Псаки, назвавшей в 2022 году применение кассетных бомб военным преступлением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Об этом Псаки заявила в феврале 2022 года. Как отметила Захарова в Telegram, спустя полтора года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о передаче таких боеприпасов Украине.
Захарова также прокомментировала заявление президента США о том, что украинцам «нужны» кассетные боеприпасы. «Забыл добавить: особенно мертвым», – заявила она.
Напомним, Байден заявил, что у Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. Как указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, из-за действий США возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди»
NYT: Передачу Украине кассетных боеприпасов решили провести из-за нехватки обычных снарядов
Передачу Вашингтоном киевскому режиму кассетных боеприпасов решили провести потому, что обычных снарядов уже не хватает, утверждают собеседники New York Times.
Поставка кассетных боеприпасов может быть временной мерой, пока не нарастят производство обычных снарядов, это произойдет весной 2024 года, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.
До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указывал, что Вашингтон планирует передать Киеву кассетные боеприпасы, которые оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов и якобы представляют «минимальную угрозу для мирного населения».
Байден счел Украину неготовой к членству в НАТО
Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО
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Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, он «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».
По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – сказал он.
Байден утверждает, что в июне 2021 года на саммите в Женеве глава российского государства Владимир Путин хотел «получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». «Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», – заявил президент США.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.
Посол Антонов обвинил США в приближении мировой войны
Посол Антонов заявил о приближении мировой войны из-за провокаций США на Украине
Глубокая вовлеченность США в конфликт на Украине и без кассетных боеприпасов была очевидна, но нынешний уровень провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что США «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков», лишь «продлевают агонию киевского режима». Действия США ведут к «увеличению числа жертв», сказал он. По словам посла, «поражают жестокость и цинизм» Вашингтона, который «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».
Как указал Антонов, из-за действий США, которые решили не обращать внимания «на жертвы среди гражданского населения», возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», передает ТАСС.
По мнению Антонова, «кассетные боеприпасы – это жест отчаяния». Он считает, что США и «их сателлиты» осознали собственное «бессилие», но отказываются «признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы». Антонов подчеркнул. что накачка Украины оружием не помешает добиться целей специальной военной операции по «искоренению угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм».
Напомним, США собираются дать Украине кассетные боеприпасы. Украине грозит судьба Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля старых сражений все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
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