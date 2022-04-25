Европа учит богатых ценить гражданство России

Популярным среди богатых россиян мечтам получить паспорт одной из стран Евросоюза приходит конец. После долгих лет торговли «золотыми паспортами» в ЕС внезапно решили, что «европейские ценности не продаются». Как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России?

Российская спецоперация стала настоящим откровением для ряда представителей российской элиты. Она разрушила огромное количество мифов, укоренившихся в умах «европеизированных» россиян - и прежде всего миф о европейском правовом поле. Мифа о том, что в Европе закон якобы превыше всего.

Паспорт на продажу

Первым звоночком, конечно, стало решение европейских властей украсть лежавшую в их банках часть российских золотовалютных запасов. Речь идет о 300 миллиардах долларов – это больше, чем, например, ВВП Чехии.

Первоначально российские олигархи, обладающие счетами и собственностью в Европе, недооценили важность этого действа – возможно, посчитали, что речь идет лишь о изъятии российской государственной собственности, тогда как право частной собственности остается незыблемым. Однако на втором этапе западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты банальным образом арестовывались просто за то, что они принадлежали русским. А вишенка на торт была поставлена в конце марта-начале апреля, когда страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта».

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Под «золотыми паспортами» подразумевается существующая в ряде государств ЕС (и некоторых других стран) практика поощрения иностранных инвесторов. Если иностранец вложил в экономику страны определенное количество денег, то он получает вид на жительство. Который через какое-то время и при соблюдении ряда условий (например, при определенном сроке постоянного проживания) мог трансформироваться в постоянный паспорт и гражданство.

В разных странах были разные схемы. В Болгарии просили при определенных схемах около 500 тысяч евро, а в Нидерландах – 1,2 миллиона. В Ирландии нужно было заплатить 2 миллиона, да еще и доказать, что инвестор является «хорошим человеком». Соответственно, были и разные сроки получения гражданства – от полугода до 5-10 лет. Неизменным было одно – деньги, которые получали европейские государства от паспортизирующихся инвесторов. Очень большие деньги.

В целом за все время программы Европа получила более 20 миллиардов евро, выдав 130 тысяч паспортов. Россиян среди них оказалось не так много – около 4 тысяч, - но они оказались, пожалуй, самыми щедрыми из всех, вложив в экономику ЕС около 3 миллиардов евро.

Если брать по странам, то, например, за 10 лет в Португалии «золотые паспорта» получил 431 россиянин, вложив в экономику страны около 280 миллионов евро (а всего программа золотых виз принесла стране почти 5,6 миллиарда евро инвестиций – за 10,5 тысяч выданных видов на жительство). В Ирландии русским было выдано всего 3 «золотых паспорта», а на Мальте на долю граждан РФ пришлось более половины выданных «золотых паспортов» (входной платеж – от 1,1 миллиона долларов).

Еще одним любимым местом для сограждан стал Кипр. В целом по программе остров, где входной платеж начинался с 2,5 миллиона евро, выдал почти 6 с лишним тысяч паспортов, и примерно половину из них (2886) получили россияне.

Проснулись ценности

Вплоть до недавнего времени европейские власти нейтрально смотрели на эту практику. Речь ведь шла не только о притоке капитала, но и о «европеизации» туземных элит неевропейских государств – Китая, России, стран Ближнего Востока. Однако после начала спецоперации на Украине – когда выяснилось, что «европеизированные» российские элиты не оправдали западных надежд и не остановили Владимира Путина – отношение к ним сразу же поменялось. Ряд стран отказались выдавать «золотые паспорта» и визы россиянам.

Брюссель эту идею поддержал. «Мы собираемся принять меры для ограничения продажи гражданства – выдачи т.н. "золотых паспортов", - которые позволяют богатым русским, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе», - говорилось в февральском заявлении Европейского Союза. «Они просто уходят от санкций, размахивая своими симпатичными евросоюзовскими паспортами», - возмущается депутат Европарламента от Нидерландов София Ин'т Вельд.

И ладно бы Европа на этом остановилась – в конце концов, выдавать или не выдавать паспорта является ее суверенным правом. Однако Еврокомиссия пошла дальше – она призвала начать процедуру отбора уже выданных «золотых паспортов» у тех людей, которые подпали под санкции. То есть отзыва выданного гражданства – без всякого возврата вложенных средств, которые, естественно, просто замораживаются.

И объясняется это, конечно же, высокоморальными моментами, о которых вспомнили почему-то лишь в марте 2022 года.

«Европейские ценности не продаются, - заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс. – Мы считаем продажу гражданства через "золотые паспорта" незаконной, противоречащей европейскому праву и несущей серьезную угрозу нашей безопасности. Эта продажа открывает дверь для коррупции, отмывания денег и ухода от налогов».

«Право свободно путешествовать в шенгенской зоне является одним из наших величайших активов. И мы должны строго следить за тем, чтобы этим активом не злоупотребляли. Золотые виды на жительство, выданные россиянам и белорусам, попавшим под европейские санкции, должны быть отменены. Сейчас более чем когда-либо – перед лицом войны – мы должны сделать все возможное для того, чтобы гарантировать невозможность россиянам и белорусам, попавшим под санкциям и поддерживающим агрессивную войну Путина, купить свой путь в ЕС», - уверяет еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Четыре лишили, восемь в уме

Собственно, процесс уже пошел. На днях президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Кипра, призвал власти острова прекратить действие выданных золотых паспортов – за исключением тех, чьи владельцы смогут предоставить доказательства того, что они не наносили вред Украины. Сразу после этого президент острова Никос Анастасиадес отдал приказ об отмене гражданства для четырех россиян, которые попали в санкционные списки. Затем к ним были добавлены еще 17 фамилий – в основном членов семей указанных олигархов.

Паспортное раскулачивание продолжится и в других странах – и не обязательно лишь в странах ЕС. На Западе уже пишут о том, что как минимум 8 российских олигархов, на которых наложили санкции, участвовали в программе по получению британской «инвестиционной визы» (входной платеж – 2,6 миллиона долларов). Так что впереди нас ждут новые истории об изгнании некогда рукопожатных и желанных для европейских халдеев российских денежных мешков.

Казалось бы, отечественные бизнесмены должны сделать из этого преследования правильные выводы. Что вне пределов России они для всех чужие, что жить/учится/лечиться/работать нужно дома, где действуют четкие правила игры.

Однако эти правила, к сожалению, усваивают не все. Так, сейчас многие бизнесмены потянулись в Турцию – там можно получить «золотую визу» за инвестицию в 250 тысяч евро и через три месяца уже обрести «золотой паспорт». Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что их преследовать не будет, что Турция намерена соблюдать лишь те санкции, которые наложены в рамках ООН.

Вопрос, однако, в том, до каких пор Анкара (уже запретившая российским самолетам летать в Сирию) будет удерживаться в шпагате на двух внешнеполитических стульях. И сколько денег потеряют упрямые российские бизнесмены после турецкого падения. Сколько денег они должны потерять для того, чтобы в России наконец-то произошла национализация элит.