Какая культурка, такая и эмиграция

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Южная Осетия начинает парад присоединений к России

Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России REUTERS/Sergei Karpukhin
Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Какая культурка, такая и эмиграция

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы обойдемся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернемся. Потому что повзрослели и нам больше неинтересно. Подробности...

Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
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Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    Какая культурка, такая и эмиграция

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		31 марта 2022, 09:02

    С началом специальной военной операции на Украине из России выехало некоторое количество деятелей так называемой культуры: артистов, певцов, писателей, режиссеров, блогеров и проч. В этой связи мы, конечно, волнуемся, как они там без нас? И как мы тут без них? Давайте разбираться.

    Прежде всего, что значит «уехали»? Они сожгли российские паспорта? Отказались от российского гражданства? И сразу получили гражданство другого государства? Вряд ли. В лучшем случае у наших беглецов будет вид на жительство, а паспорт останется российский. Если у кого-то уже есть второй паспорт, значит, он озаботился этим сильно заранее: искал документы на свою еврейскую бабушку и подавал прошение. Но большинство выехало просто по туристическим визам, и когда срок пребывания за границей по визе закончится, их не очень вежливо попросят отправляться домой. Или придется проходить унизительную процедуру получения статуса беженца, доказывать, как именно лично тебе угрожает «режим», и встречаться в очередях с конкурентами-украинцами, возможно, вставать перед ними на колени, целовать сапоги и каяться во всех грехах России, начиная со времен Золотой Орды. 

    Уезжая, деятели старались громко хлопнуть дверью, но для самих себя наверняка оставили варианты отхода на прежние позиции. Ведь это не честная эмиграция начала XX века, когда, покидая Советскую Россию, люди вынужденно порывали все связи с Родиной. Сегодня есть туризм, возможность шляться туда-сюда, есть интернет и так далее. Я бы называл сегодняшнюю эмиграцию «гибридной», как и всё в наше время. Гибридные эмигранты планируют, как только всё уляжется, вернуться в Россию и потихоньку занять свои демонстративно покинутые места.

    Вернуться они, конечно, смогут: нет такого закона, чтобы не разрешить гражданину России приехать в Россию. А вот с местами может выйти облом. Мы все, особенно, люди творческие и популярные, считаем себя незаменимыми. Думаем, что без нас всё развалится. А покинутые коллеги и зрители-читатели будут безутешно плакать. Но опыт показывает, что незаменимых людей нет. Плакать будут очень недолго. А места займут удивительно быстро. И когда такой вот беглец вернётся и скажет: друзья, я снова с вами, радуйтесь! Где моё кресло, гримёрка и гонорар? Возникнет неловкая ситуация. Потому что в гримёрке уже другая звезда пудрится.

    Задумывая покинуть Родину всегда надо иметь в виду, что эмигрант автоматически спускается на одну или более ступеней в социальной и профессиональной иерархии, а может и вообще вылететь из профессии. Например, если ты здесь кинозвезда, то там ты получишь эпизодические роли в малобюджетных сериалах. Если здесь ты снимаешься в малобюджетных сериалах, то там ты будешь мыть посуду и протирать столы в фалафельной. Почти все твои достижения с пересечением границы обнуляются. А там, куда ты приедешь, есть свои люди в твоей профессии, которые всю жизнь развивались и не согласны отдать тебе свои позиции просто потому, что ты такой бедняжка, Россия тебя обидела.

    Фото: Eduardo Parra/Global Look Press

    Все это понимают, поэтому гибридные эмигранты покидают страну не по-настоящему. Они рассчитывают, что продолжат зарабатывать деньги, славу, успех, признание здесь, на российском рынке и у российской аудитории. Например, есть писатели, которые давно живут за границей и даже сменили гражданство, но не только пишут на русском языке, а и публикуются в России, здесь же продают свои книги и регулярно участвуют во всех российских литературных премиях. Думаю, теперь, после дня Z, их совесть и гражданские принципы не позволят им это делать. Хотя, нет. Не думаю. Писатели захотят продолжить публиковаться в России и получать российские премии, артисты и музыканты рассчитывают гастролировать в России, а блогеры думают продолжать транслировать свои блоги на российскую аудиторию и монетизировать её.  

    Может, это сработает. А может и нет. Ведь, чтобы оставаться за границей, теперь мало быть не русским, надо быть антирусским, и в каждом своём фильме, тексте, аккорде и взмахе дирижёрской палочкой яростно ненавидеть Россию и желать мучительной смерти всем русским людям. Полутона не катят. А здешняя аудитория по мере оздоровления может начать отказываться от принятия лучей зла и смерти в свой адрес. Потому что каждое общество хочет нормального к себе отношения. Понятно, критика нужна. Но звериная злоба неприятна. Русским не понравится смотреть и слушать тех, кто их предал, бросил, и, перебежав в стан врага, истерит и призывает на головы русских все кары небесные. Может так получиться, что единственной аудиторией беглецов от культуры станут такие же беглецы, эмигранты и немногие затаившиеся внутри России её ненавистники. Публика эта будет мельчать и беднеть, что немедленно скажется и на кошельках вчерашних звёзд. А что делать? Самой быстрой инфляции всегда подвергаются тридцать сребреников Иуды Искариота.

    Теперь о том, как же мы без них. Выживет ли наша культура после такого страшного удара, после такого обескровливания и обезвоживания? Ну, наверное, да. Выживет. Честно говоря, у нас для страны, в которой решены ещё не все задачи материального производства, было как-то многовато певцов, артистов и фэшн-блогеров. Если бы их стало хотя бы чуть поменьше, то это непременно оздоровило бы атмосферу. А снижение конкуренции в среде режиссёров, писателей, художников, а особенно, ликвидация мафиозных структур, присосавшихся к всяким фондам, позволит выйти на свет новым талантам.

    Да и старых талантов у нас осталось более чем достаточно. Кто-то уезжает, кто-то остаётся. Так всегда было. Можно, хоть и с натяжкой, провести аналогию с эмиграцией «белогвардейцев» из Советской России. Тогда, условно говоря, Бунин уехал, а Шолохов остался. И хотя нет смысла сравнивать, кто из двух гениев русской литературы более гениален, но вряд ли кто будет спорить, что Шолохов, оставшись, создавал более значимые произведения, чем Бунин, уехав. Потому что связь с Родиной, с языком, с народом важна для творца. При гибридной эмиграции не столько факт отъезда разрывает эту связь (можно ведь приехать в гости, есть интернет и так далее), сколько принятие догмы «Россия всегда виновата» и исповедание ненависти к России и к российскому народу, присоединение себя к врагам, которые хотят русским людям смерти, а России разрушения. Приняв умонастроение врага русских, невозможно оставаться русским писателем, композитором, режиссёром и даже блогером.

    К тому же, так ли велики наши потери? В 1922-м году уехал из Советской России (в 1927-м лишён права возвращаться) Фёдор Иванович Шаляпин. А в 2022-м году от нас уехала (а она вообще к нам приезжала?) Светлана Лобода. Там Шаляпин, тут Лобода. Какая культурка, такая и эмиграция.

    Несмотря на трудности момента, на трагедии, которые сопровождают военную операцию, для нас в России сейчас настало время возможностей. В том числе возможности произвести революцию в культуре. Пересмотреть основы современной русской литературы, театра, кинематографа. Переоценить и переосмыслить. И когда наши беглецы вернутся (а они захотят вернуться хотя бы к Новому Году, чтобы не упустить возможность попасть в «Голубой огонёк»), они не найдут нас прежних. Этот бесовский голубой огонёк, десятилетиями плясавший в наших головах, больше не нужен нам. Не нужна проза, написанная чернилами ненависти к русским и к СССР, не нужны их спектакли и фильмы, не нужны их голые задницы с воткнутыми перьями. И мы обойдёмся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернёмся. Потому что повзрослели и нам больше не интересно.

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