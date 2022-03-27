Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

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27 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:48  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Польша решила надавить на Калининград

В Польше захотели поднять вопрос о принадлежности Калининградской области Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион, и нелестно высказались о самом генерале. Что думают об информационных атаках Польши в самом Калининграде? Подробности...
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Как помочь жителям Донбасса и Украины

Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину Михаил Терещенко/ТАСС
С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Как и чем неравнодушные люди могут помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если случится худшее – коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В районах, контролируемых ВС России, продолжается активная зачистка разрозненных групп ВСУ и нацбатов, наводится порядок в тылу. Отдельного внимания заслуживает история со Славутичем, где мэр города пошел на сотрудничество с российскими военными. Подробности...
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Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		27 марта 2022, 13:30

    Сейчас за границами нашей страны одномоментно находится столько шедевров отечественного и мирового искусства, что они могли бы составить очень мощный, мирового уровня, музей, в котором была бы 5-я по количеству в мире коллекция императорских яиц Фаберже, бесценное «скифское золото» с массой уникумов стоимостью в несколько сот миллионов долларов, умопомрачительная картинная галерея с россыпью первейших имен мировой истории искусств: Тициан и Пикассо, Малевич и Кандинский, Моне и Ренуар, Родченко и Гоген, Матисс и Розанова, Шагал и Боннар, Филонов и Сезанн, Врубель и Ван Гог и множество других.

    Стоимость сокровищ в данном музее исчислялась бы миллиардами и миллиардами долларов. «Девочка на шаре» Пикассо, центральное произведение самого ценимого «розового периода», стоит не одну сотню миллионов долларов. Супрематический Малевич, самый ценимый во всем его творении, стоит многие десятки миллионов долларов за картину. Ранний Шагал, до 1925 года, до эмиграции, тоже относится к числу невероятно дорогих. И так можно долго говорить об этом как бы музее. Который в эти непростые дни оказался вне России.

    В филиале Русского музея в испанской Малаге сейчас «зависли» 4 выставки. Каждая полна перлами русского искусства. В итальянском Милане две выставки, на которых представлены 25 произведений старого европейского искусства. В других городах Италии «гастролируют» шедевры Пикассо и Кандинского. В Южной Корее сейчас находится исключительной художественной ценности коллекция русского авангарда (85 полотен) из региональных музеев России.

    В лондонском Музее Виктории и Альберта экспонируется не менее исключительная коллекция Фаберже из Музеев Кремля, Эрмитажа, Минералогического музея им. Ферсмана и музея-заповедника «Павловск». Ну, и всеобщее внимание приковано к Морозовской коллекции в Париже, которая, по некоторым оценкам, взята в заложники. Это исключительное собрание! Это самый настоящий канон импрессионизма и пост-импрессионизма. Вещам оттуда буквально цены нет.

    Как, вообще, такое возможно? Если случится худшее – коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. И вообще возникает масса вопросов.

    Фото: Riccardo Milani/Reuters

    Все ли выездные выставки были необходимыми? Очевидно, что на зарубежных гастролях своих шедевров музеи зарабатывают столь чаемую внебюджетку, но вольное обращение с общенародным достоянием – это не музейный междусобойчик. И нельзя позволять музеям по-снобистски и высокомерно исключать эти вопросы из сферы общественного обсуждения. Большая часть выездных выставок, перечисленных выше, отдает обычной коньюнктурщиной. Идет эксплуатация заезженных тем – русский авангард, Фаберже и т.п.

    Совершенно оправданным был бы вывоз картин с новыми, сенсационными аттрибуциями. Не менее важно показывать и продвигать в мире малоизвестные и недооцененные пласты истории отечественного и мирового искусства. Но это сложная и небыстрая музейная работа. Гораздо легче «подторговывать» Малевичем или яйцами Фаберже. Ответственная же, государственническая, выставочная политика требует от наших музеев очень серьезной работы. А с этим пока плохо.

    А что со страховыми стоимостями гастролирующих картин? Если случится непоправимое, во сколько будут оценены наши потери? Сколько первостатейных шедевров музей может одновременно вывозить? До того момента, как вернулась выставка русского авангарда из Амстердама, эрмитажный Главный штаб был буквально осиротевшим. Только вдумайтесь – сразу отсутствовали основные шедевры эрмитажной коллекции Фаберже (копия императорских регалий и яйцо-часы Ротшильда), центральный экспонат зала русского авангарда («Черный квадрат» Малевича), множество шедевров импрессионизма и пост-импрессионизма из Морозовской коллекции. И все это одномоментно! Так можно?

    Почему наши музеи вывозят свои шедевры за границу не в режиме паритетного межмузейного обмена? Это же азбука. Множество раз проносило, а сейчас не пронесло. Пора уже понять, что Запад – это зона риска. На Западе по правилам играют только некие безвоздушные существа, живущие в либеральных фантазиях наших музейщиков. На Западе играют без правил. Им не занимать решимости. Во имя целесообразности они сделают что угодно, нарушат любые правила. И им будет плевать на сентиментальные иллюзии наших наивных (надеюсь, только наивных) музейщиков

    Необходима межмузейная координация на страновом уровне одномоментного выезда за границу наших музейных сокровищ. И это вопрос национальной безопасности. Без малейших преувеличений. Необходимо сокращение конъюнктурных выездов наших сокровищ. Такие массивы памятников, как Морозовская коллекция, созвездие шедевров русского авангарда в региональных музеях (и в региональных столицах, и в малых городах) потенциально могут привлекать в страну туристические потоки. Стоит ли нам осуществлять за копейки эдакий услужливый музейный сервис для западной публики? Может, пора поработать над тем, чтобы эта публика приезжала к нам, и тратила больше?

    В эти дни бросилась в глаза какое-то подчиненное положение наших музейщиков по отношению к западным. Наши музеи просят! Как же нам сегодня не хватает в музейной отрасли таких мощных фигур, как Ирина Антонова. Напористых, знающих себе цену. До чего же мы несуверенны в отношениях со своими западными визави!

    Очевидно, нам просто необходима государственная и прежде всего государственническая политика в музейной отрасли. Нам нужны активные, наступательные, дерзкие, патриотичные, не питающие ни малейших иллюзий в отношении Запада, музейные руководители. Не услужливые туземцы-работники музейного сервиса для западных господ, а настоящие бойцы, люди, которые готовы играть по-крупному.

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