Вики-война только начинается

Давайте по-честному: я не верю в то, что у нас в России в обозримое время будет построено нечто, подобное Википедии. Не по зубам нашим умельцам такая серьезная и длинная работа. Википедия – это и агрегатор некоторых знаний и заблуждений, и глобальный интерактивный и опенсорсовый проект, и игровое пространство, и самый настоящий институт, и место сборки, формирования социальных и символических капитализаций, и подмостки для демократического спектакля, и поляна для самых настоящих символических войн.

Создание чего-то подобного требует времени, терпения, очень четко и ясно артикулированной, определенной цели, знания истинной природы сегодняшнего человека, нового варвара, вышедшего на историческую арену, понимания того, как работает символическая экономика, экономика символического обмена. Самое главное – строительство такого рода институциональных проектов требует невероятной убежденности в собственной правоте, решимости и железной воли. А еще нужны серьезные и очень эффективно используемые ресурсы при безнаказанном праве на ошибку. А теперь подумайте, какие люди, или людские общности, или институты, подходят под такое описание или обладают вышеперечисленными качествами. Ответ: никакие.

У нас вообще пока не очень способны к долгосрочным институциональным инвестициям. Наши цели в гуманитарной сфере очень краткосрочные. Долгосрочные мы просто не умеем считывать и просчитывать. И даже не совсем понимаем, зачем все это нужно.

Но даже если представить себе, что вдруг, каким-то чудесным образом у нас получится отечественный аналог Википедии, то это, скорее всего, будет сугубо подобный, аналогичный, такой же по своему институциональному синтаксису продукт. И он тоже станет ареной для символического, семантического, исторического, идеологического противостояния, так как внутренних иных по отношению к нашей пока еще только подразумеваемой самости очень много. И если даже мы сможем суверенизировать онлайновую кодификацию знания, весь остальной мир, в который мы так любим смотреться как в зеркало, будет окормлять Википедия, а потому нам все равно придется там присутствовать. От вики-войн не удастся уклониться.

По-настоящему победить Википедию можно только создав нечто новое, революционное, сверхактуальное. Но в наши новации в этой области я не очень верю. Пока. А потому нужно учиться плавать в этом бассейне, выдающем симулякр знания. Хочу поделиться своим опытом вики-существования и вики-наблюдений.

– Не должно быть ни малейших иллюзий. Википедия довольно жестко и строго цензурируется. Знаю это по личному опыту. Причем вики-цензура находится вне общественного обсуждения. Его просто нет. Еще теплится миф о Википедии, как месте обитания эдакого свободного знания. Весь этот романтизм эпохи раннего интернета сегодня уже неуместен. Вики-пространство – это жесткое, дисциплинарное пространство. И вики-дисциплинарность только усиливается. И будет усиливаться. Разговоры о вики-свободе – это для бедных.

– Википедия – это не место жительства знания. Очень важно понимать, что энциклопедия не порождает, не генерит знание. Она лишь кодифицирует знание, она кодифицирует и заблуждения. Если «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера в сам момент своей публикации фиксировала свою законченность и готовность к суду современников и потомков, то Википедия – текучая. Большинство ее пользователей не знает о кухне ее перманентного редактирования, ее постоянной текучести. Википедия – это слепок сиюминутного представления сиюминутного общества о себе и мире. Википедия – это не об описываемом, а о тех, кто описывает и кто ею пользуется.

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– Вообще Википедия – это не про знание, а про управление. Это такой странный симулякр, один из пунктов какой-то огромной, всемирной, общечеловеческой сделки по сливу человеческого ради сомнительного и преходящего удобства.

– Википедия – важная часть складывающейся эргономики знания. Мы живем во времена торжества эргономики. Мы живем во времена дискредитации, изгнания способности к усилию, усилию познания, преодоления. Торжествует цивилизационная леность. Википедия – это фабрика по производству экстенсивной информированности. Википедия – это важный поглотитель, пожиратель внимания человека, это один из наиважнейших акторов зародившейся экономики человеческого внимания. Эргономика сущностно противоположна усилию познания, поиска. Знание принципиально, глубинно неудобно. Википедия – это тормоз возможного развития, это такой замкнутый круг, в движении по которому человек, имитируя активное движение, всегда будет ходить по кругу.

– Википедия – это важная оптовая база для соцсетевой розницы, для этого забавного эрзаца соцсетевой дискуссии – перестрелки пруфами, эдакого обмена ссылками. Википедия – поставщик этих дискуссионных клонов-пруфов – по сути дискредитирует далеко не часто случающееся у простого человека усилие дискуссии, поиска смысла, познания. Эта неплохая энергия, по сути, сливается, уходит в песок.

– Вообще Википедия кое в чем абсолютно и обезоруживающе честна. Здесь сброшены все маски. Здесь знание собирается по законам власти. Здесь знание подается как власть. Википедия, повторюсь, это вообще про власть. Здесь нет места для порождающих знание-вызов одиночек. Здесь большие, многочисленные и ресурсо-обеспеченные всегда правы. Еще раз. Википедия – это институт победы над развитием. Википедия – это институт, предполагающий невозможность развития. Кстати, именно в вики-пространстве не кажется невозможной ситуация, когда в итоге история редакций и поправок приведет к торжеству положения о том, что дважды два равняется пяти.

– Что уже можно увидеть в институционном рисунке, портрете Википедии? Примат англоязычного сегмента. Википедия – один из столпов англосаксонского господства, англосаксонского империализма.

– Википедия – памятник уже институциализированному бессилию грядущего вынутого из семьи и других общностей человека перед лицом институтов. Игра сыграна. Мы проиграли. Мы бессильны. Теперь уже без иллюзий и шансов. Очень важно избавиться от последних ренессансных и старопросвещенческих иллюзий. Все даже хуже, чем многие из нас думают.

Но после такого скептического пассажа я хотел бы призвать к тому, чтобы думать о реализации вики-политик. Все-таки сговорившись, сгуртовавшись, можно повоевать. Да, в вики-пространстве есть шансы только у больших полков и батальонов. Мы, русские, большие. Может, не всегда солидарные, но большие. У нас есть шансы отбиться. Есть примеры вики-мобилизаций. Кстати, пример такой нам выдала постмайданная Украина, на которой на вики-райтерство мобилизовывалось, например, музейное сообщество. По сути, там реализовался эдакий вики-налог на культурные институции.

Вообще, в вики-пространстве нет ничего непоправимого. Но если будут осуществлены реальные вики-политики. Постоянные, системные, по всему культурному, историческому фронту. Я бы не рекомендовал затягивать. Иначе совсем скоро Малевич окажется польским художником, а что может случиться с Ильей Репиным – об этом лучше и не думать. Ну и множество подобных сюрпризов у нас впереди.