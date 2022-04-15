Вики-война только начинается

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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Так добывают литий REUTERS/Agustin Marcarian
Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить? Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Россия создает уникальную авиационную технологию

Лопатки авиадвигателя устроены сложнейшим образом uecrus.com
На фоне постоянных санкций против самых важных промышленных отраслей России наша страна внедряет собственные новейшие технологии. На этот раз речь идет о новом способе производства ключевой детали современных авиадвигателей. Что именно предложено нового и почему это критически важно для всей авиационной отрасли? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Вики-война только начинается

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Википедия – один из мощнейших инструментов влияния на общество. Надо честно признать: свою Википедию мы в ближайшее время не создадим. А значит – надо правильно использовать существующую. Подробности...

Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
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Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Финны и шведы собрались в НАТО

Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

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Главный заложник Зеленского

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вики-война только начинается

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		15 апреля 2022, 09:00

    Давайте по-честному: я не верю в то, что у нас в России в обозримое время будет построено нечто, подобное Википедии. Не по зубам нашим умельцам такая серьезная и длинная работа. Википедия – это и агрегатор некоторых знаний и заблуждений, и глобальный интерактивный и опенсорсовый проект, и игровое пространство, и самый настоящий институт, и место сборки, формирования социальных и символических капитализаций, и подмостки для демократического спектакля, и поляна для самых настоящих символических войн.

    Создание чего-то подобного требует времени, терпения, очень четко и ясно артикулированной, определенной цели, знания истинной природы сегодняшнего человека, нового варвара, вышедшего на историческую арену, понимания того, как работает символическая экономика, экономика символического обмена. Самое главное – строительство такого рода институциональных проектов требует невероятной убежденности в собственной правоте, решимости и железной воли. А еще нужны серьезные и очень эффективно используемые ресурсы при безнаказанном праве на ошибку. А теперь подумайте, какие люди, или людские общности, или институты, подходят под такое описание или обладают вышеперечисленными качествами. Ответ: никакие.

    У нас вообще пока не очень способны к долгосрочным институциональным инвестициям. Наши цели в гуманитарной сфере очень краткосрочные. Долгосрочные мы просто не умеем считывать и просчитывать. И даже не совсем понимаем, зачем все это нужно.

    Но даже если представить себе, что вдруг, каким-то чудесным образом у нас получится отечественный аналог Википедии, то это, скорее всего, будет сугубо подобный, аналогичный, такой же по своему институциональному синтаксису продукт. И он тоже станет ареной для символического, семантического, исторического, идеологического противостояния, так как внутренних иных по отношению к нашей пока еще только подразумеваемой самости очень много. И если даже мы сможем суверенизировать онлайновую кодификацию знания, весь остальной мир, в который мы так любим смотреться как в зеркало, будет окормлять Википедия, а потому нам все равно придется там присутствовать. От вики-войн не удастся уклониться.

    По-настоящему победить Википедию можно только создав нечто новое, революционное, сверхактуальное. Но в наши новации в этой области я не очень верю. Пока. А потому нужно учиться плавать в этом бассейне, выдающем симулякр знания. Хочу поделиться своим опытом вики-существования и вики-наблюдений.

    Фото: Valentin Wolf/<br>imageBROKER/<br>Global Look Press

    – Не должно быть ни малейших иллюзий. Википедия довольно жестко и строго цензурируется. Знаю это по личному опыту. Причем вики-цензура находится вне общественного обсуждения. Его просто нет. Еще теплится миф о Википедии, как месте обитания эдакого свободного знания. Весь этот романтизм эпохи раннего интернета сегодня уже неуместен. Вики-пространство – это жесткое, дисциплинарное пространство. И вики-дисциплинарность только усиливается. И будет усиливаться. Разговоры о вики-свободе – это для бедных.

    – Википедия – это не место жительства знания. Очень важно понимать, что энциклопедия не порождает, не генерит знание. Она лишь кодифицирует знание, она кодифицирует и заблуждения. Если «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера в сам момент своей публикации фиксировала свою законченность и готовность к суду современников и потомков, то Википедия – текучая. Большинство ее пользователей не знает о кухне ее перманентного редактирования, ее постоянной текучести. Википедия – это слепок сиюминутного представления сиюминутного общества о себе и мире. Википедия – это не об описываемом, а о тех, кто описывает и кто ею пользуется.

    – Вообще Википедия – это не про знание, а про управление. Это такой странный симулякр, один из пунктов какой-то огромной, всемирной,  общечеловеческой сделки по сливу человеческого ради сомнительного и преходящего удобства.

    – Википедия – важная часть складывающейся эргономики знания. Мы живем во времена торжества эргономики. Мы живем во времена дискредитации, изгнания способности к усилию, усилию познания, преодоления. Торжествует цивилизационная леность. Википедия – это фабрика по производству экстенсивной информированности. Википедия – это важный поглотитель, пожиратель внимания человека, это один из наиважнейших акторов зародившейся экономики человеческого внимания. Эргономика сущностно противоположна усилию познания, поиска. Знание принципиально, глубинно неудобно. Википедия – это тормоз возможного развития, это такой замкнутый круг, в движении по которому человек, имитируя активное движение, всегда будет ходить по кругу.

    – Википедия – это важная оптовая база для соцсетевой розницы, для этого забавного эрзаца соцсетевой дискуссии – перестрелки пруфами, эдакого обмена ссылками. Википедия – поставщик этих дискуссионных клонов-пруфов – по сути дискредитирует далеко не часто случающееся у простого человека усилие дискуссии, поиска смысла, познания. Эта неплохая энергия, по сути, сливается, уходит в песок.

    – Вообще Википедия кое в чем абсолютно и обезоруживающе честна. Здесь сброшены все маски. Здесь знание собирается по законам власти. Здесь знание подается как власть. Википедия, повторюсь, это вообще про власть. Здесь нет места для порождающих знание-вызов одиночек. Здесь большие, многочисленные и ресурсо-обеспеченные всегда правы. Еще раз. Википедия – это институт победы над развитием. Википедия – это институт, предполагающий невозможность развития. Кстати, именно в вики-пространстве не кажется невозможной ситуация, когда в итоге история редакций и поправок приведет к торжеству положения о том, что дважды два равняется пяти.

    – Что уже можно увидеть в институционном рисунке, портрете Википедии? Примат англоязычного сегмента. Википедия – один из столпов англосаксонского господства, англосаксонского империализма.

    – Википедия – памятник уже институциализированному бессилию грядущего вынутого из семьи и других общностей человека перед лицом институтов. Игра сыграна. Мы проиграли. Мы бессильны. Теперь уже без иллюзий и шансов. Очень важно избавиться от последних ренессансных и старопросвещенческих иллюзий. Все даже хуже, чем многие из нас думают.

    Но после такого скептического пассажа я хотел бы призвать к тому, чтобы думать о реализации вики-политик. Все-таки сговорившись, сгуртовавшись, можно повоевать. Да, в вики-пространстве есть шансы только у больших полков и батальонов. Мы, русские, большие. Может, не всегда солидарные, но большие. У нас есть шансы отбиться. Есть примеры вики-мобилизаций. Кстати, пример такой нам выдала постмайданная Украина, на которой на вики-райтерство мобилизовывалось, например, музейное сообщество. По сути, там реализовался эдакий вики-налог на культурные институции.

    Вообще, в вики-пространстве нет ничего непоправимого. Но если будут осуществлены реальные вики-политики. Постоянные, системные, по всему культурному, историческому фронту. Я бы не рекомендовал затягивать. Иначе совсем скоро Малевич окажется польским художником, а что может случиться с Ильей Репиным – об этом лучше и не думать. Ну и множество подобных сюрпризов у нас впереди.

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