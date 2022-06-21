Российская публика лучше российских творцов

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Газовая истерика Германии напугала всю Европу

Газпром ждет от Германии решения технических проблем «Северного потока-1» Григорий Сысоев/РИА Новости
Крупнейшая в Европе экономика и крупнейший покупатель российского газа – Германия – сама себя загнала в серьезный энергетический кризис. Поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60% не по вине Газпрома. Но немецкие «зеленые» вместо решения проблемы с властями Канады кинулись обвинять Россию и жечь больше угля. Судя по всему, Европу ждет тяжелейшая зима с послевоенных времен. Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Французы отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Неудачный визит Макрона в Киев разозлил французов Ludovic Marin/REUTERS
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютный контроль над парламентом. Теперь президенту Пятой республики придется делиться властью. Кто может стать партнером Макрона по новой коалиции? О каких тенденциях во французском и западном обществе говорят текущие результаты выборов? И как на них повлияли Россия и Украина?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российская публика лучше российских творцов

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание. Подробности...

Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Евгений Фатеев

    Российская публика лучше российских творцов

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		21 июня 2022, 11:46

    В дни СВО некоторые ее противники стали говорить о том, в ком или в чем для них воплощается настоящая Россия, новая Россия, Россия будущего. Вообще, многие начали играть в разделение и противопоставление нас, которые поддержали свою армию, и «их», которые возвысили свой голос против и уехали из страны. Стране предлагается горевать, потому что только «они» могли что-то создавать, придумывать, а следовательно, и вести страну в некое правильное и очень светлое будущее. Но это, мягко говоря, не так. Не потому, что они уехали, а потому, что они в принципе не способны что-то создать.

    Огромной трагедией нашего креативного городского класса за последние 20 лет как раз является то, что ничего толкового, по-настоящему яркого, оригинального он придумать не сумел, и, скорее всего, не сумеет. Самое грустное – в 21 веке столичная молодая культурная поросль пошла по той же дороге, по которой шли их сверстники 60-80-х годов прошлого столетия. Она пошла по пути «фарцы».

    Для меня «фарца» – это глубинный архетип русской культуры в ее позднесоветском изводе. Его суть – абсолютная апологетика Запада, абсолютная неспособность к интеллектуальной и творческой суверенности, абсолютное эпигонство. В рамках культуры «фарцы» нужно успевать. Нужно просто оказаться первым в копировании западного – нужно первым услышать недешевые и не всем доступные пластинки, нужно всеми правдами и неправдами прикинуться по последней моде, нужно раньше других прочитать и просмотреть журналы о западной культуре и первым подвести глаза, как это делали первые герои западной «новой волны» – и так до бесконечности.

    Собственно, к деланию поп-культуры, рок-музыки, и вообще ни к какому творчеству все это никакого отношения не имело и не имеет до сих пор. Все это относилось и относится, скорее, к этнографии советских городов, к истории столичного и не только мещанства, к феномену героического потребления в позднесоветскую эпоху. Это не создание культуры, это, скорее, стиль активного, деятельного потребления продуктов западной поп- и не только культуры. Наши позднесоветские рок-звезды собственно творцами не были. И со временем это становится все более очевидным. Это была активная, деятельная, но публика. Это был поп-культурный косплей, художественная самодеятельность.

    У такого стиля потребления есть одна очень важная родовая черта – неспособность к пониманию, осознанию формы – того, как устроено то, что они копируют. Именно поэтому наши фарцовщики от культуры не способны были сделать что-то формально оригинальное, новационное. Фарцовщик может очень стильно одеваться, с большим или меньшим вкусом даже комбинировать разные вещи, но он не сможет их придумать, тем более – сшить. Он просто не понимает, как это устроено и как это делается. Он не понимает, какая культура, ценностная матрица, и даже метафизика за всем этим стоит.

    Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

    Нет ничего плохого в том, чтобы любить западную поп-музыку, например. Почему нет? Это очень круто спаянный жанр, это гениально придуманная культурная игра. Плохо то, что мы не постигли этот жанр так глубоко, что могли бы на каком-то этапе погружения освоить его и даже присвоить, создав по-настоящему крутые новации и сделав настоящие открытия, которые вполне могли бы увлечь весь мир. Ничего этого мы не сделали. Наши фарцовщики от культуры не смогли увлечь даже собственную страну. Когда они перестанут светиться в СМИ – их просто забудут.

    Абсолютно то же происходило и происходит с нашим креативным классом в первое двадцатилетие 21 века. Трагедия наших «креативных» горожан состоит в том, что никакие они не творцы. Это те же самые фарцовщики, которые абсолютно не способны создать в избранных ими жанрах что-то по-настоящему суверенное и оригинальное. Бесит ведь не то, что наши фарцовщики от культуры поголовно кинулись читать рэп, бесит то, что они не создали в этом жанре ничего нового. Максимум, на что они способны – это создание неких русских транскрипций и адаптаций, эдаких локализаций для транснационального и международного. И все. И даже это они, кстати, ленятся хорошо делать.

    Вообще, этому архетипу культурной «фарцы» свойственен какой-то дремучий и жуткий дилетантизм. Наши фарцовщики от культуры, кажется, просто не способны к профессионализму, к погружению в ремесленную, техническую часть избранного и копируемого культурного жанра. Если говорить о наших позднесоветских фарцовщиках от рок-шансона, то они за все время своего пребывания в этом жанре даже не научились круто играть на музыкальных инструментах! Это удивительно, но это так!

    То же самое и с нашими представителями креативных индустрий. Настоящих профессионалов и мастеров до ужаса мало. Есть единицы, но нет рынка. Что уж говорить о создании чего-то по-настоящему оригинального, по гамбургскому счету, чего-то стоящего? Тут нашим зеленоволосым и оранжевокедным дилетантам вообще нечем похвастаться. Не создано ничего оригинального в области социального творчества – ни одного вирусного поведенческого паттерна и потребительского фрейма, ни одного способа социального агрегирования. Вообще ничего. Ни одного крутого, драйвового, массового и успешного суверенного бренда, ни одной маркетинговой новации. Толком не родился ни один стиль – ни в архитектуре, ни в индустрии моды, ни в чем. Не появилось ни одной международной артистической репутации. Полный швах творится с русской кухней и тайп-дизайном, поп-музыкой и созданием по-настоящему новационных сериалов. Практически ничего. Есть пустенькое и хиленькое эпигонство. Разумеется, за крайне немногочисленными исключениями из этого грустного пока еще правила.

    Так что стоит ли грустить о том, что какие-то из наших туземных «креаклов» свалят из страны? Это очень грустно признавать, но нет. Страна, по сути, мало что потеряет, кроме, быть может, каких-то милых (до поры) деталей городского быта. К сожалению.

    Абсолютная проницаемость нашего культурного ландшафта не породила практически ничего. Это было потерянное двадцатилетие для наших креативных индустрий. Это если по-честному и по гамбургскому счету. Может, некоторая, пусть и вынужденная, автаркия окажется более плодотворной? Может, некоторое погружение в себя, некоторая нотка провинциализма нам сейчас не помешают? Время, конечно, покажет, но нам действительно сейчас необходимо погрузиться в себя, остановиться в этом нашем безумном и бездумном эпигонстве. Может, и в культуре нам нужно сосредоточиться, не только в политике и экономике?

    Пожалуй, самое главное из того хорошего, что может с нами произойти в текущих обстоятельствах – это исчезновение некого фейкового рынка из всевозможных фондов и прочих институций, которые финансово подпитывали этот холостой ход значительной части нашего культурного производства. Это очень хорошо, потому что многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой, с нашими потребителями символического. И это далеко не тот «пипл», который «хавает», придуманный нашими фарцовщиками от культуры ради оправдания собственной бездарности. Там все гораздо сложнее и прекраснее. Уверен, очень скоро обнаружится, что отечественная публика гораздо лучше отечественных творцов. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание.

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