России нужен спортивный суверенитет

Взгляд
4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
Разделы

Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации REUTERS/Zohra Bensemra
Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась? Подробности...
Перейти в раздел…

На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
Перейти в раздел…

России нужен спортивный суверенитет

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно. Подробности...

Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы РФ
Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 9 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Bloomberg: Убытки Exxon Mobil от выхода из «Сахалина–1» могут составить 4 млрд долларов
    Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области Литва и Латвия понижают уровень дипотношений с Россией В России заявили о возможном расширении торговли с Индией в нацвалютах В Крыму начал работу крупный российский банк
    Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче Путин утвердил ответные визовые меры для «недружественных стран» Россия нацелилась на создание нетрадиционных видов вооружений Разработчик игры World of Tanks объявил об уходе из России и Белоруссии
    Китайцы предостерегли Финляндию и Швецию от вступления в НАТО Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области Тбилиси назвал «оскорблением» обвинения Киева в поставках санкционной продукции в РФ Ежемесячная аудитория ВКонтакте впервые превысила 100 млн пользователей

    Главная тема


    В Венгрии и Сербии победил русский интерес

    «сложно заменить»


    В Германии заявили о невозможности отказа от российского газа

    отмена ограничений


    Россия возобновила авиасообщение с 52 дружественными странами

    внимание, фейк


    Киевский пропагандист Арестович выдал зверства «Азова» за действия России

    Видео

    постановка Киева


    Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

    поставки вооружений


    На что способна Украина с новой военной помощью Запада

    военный альянс


    Как НАТО разрушает Европу

    антироссийские санкции


    Немцы выбирают между газом и Украиной

    аренда самолетов


    Рубль спасет российскую авиацию

    разные позиции


    Алексей Токарев: Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

    война фейков


    Герман Садулаев: Украинцы ведут постановочную войну

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?
    Евгений Фатеев

    России нужен спортивный суверенитет

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		4 апреля 2022, 17:15

    Нас отставили от большого спорта. Спорт высших достижений – это очень значимая составляющая нашей сегодняшней гордости. Он является и сублимацией некоего геополитического противостояния, и важной ярмаркой государственного тщеславия. Нам сегодняшним очень важен спорт – он поставляет нам конвертируемые поводы для гордости. Пусть типовые, пусть не эксклюзивные, пусть из олимпийского супермаркета, но все же.

    А теперь нас этой ярмарки на неопределенное время лишили. А что теперь будет? А будет медийная турбулентность. Спортсмены, каждый как сможет, начнут принимать свои «индивидуальные» решения. Кто-то откажется выступать без флага, кто-то поедет на соревнования под нейтральным флагом, а кто-то и сменит гражданство и пристроится в сборную какой-нибудь другой страны. Все это будет истово, страстно обсуждаться. Воцарится общенациональный срач.

    Мне кажется, наши враги очень хорошо поняли, что спорт – наша ахиллесова пята. Спорт – один из основных поставщиков нашей общей гордости. И этот важный канал сегодня контролируют наши враги.

    Безусловно, сегодня большой спорт к собственно спорту и здоровому образу жизни никакого отношения не имеет. Это, прежде всего, весьма специфичное развлечение, гладиаторские бои. Система международных соревнований от олимпиад до чемпионатов разных уровней – это, кроме всего прочего, серьезная фабрика по производству признания, поставке поводов к гордости, топлива для честолюбия больших и малых общностей, обеспечитель условий для социальных лифтов, больших национальных и транснациональных мотиваций.

    Мы здесь критично и стратегически зависимы от внешних институтов, созданных не нами и контролируемых не нами. Глобально эти институты являются проводниками больших интересов. И точно не наших. Если мы преуспеем в следовании правилам, то правила изменят. Тут не должно быть никаких сомнений. В области спорта у нас много чего написано за все хорошее против всего плохого. Но это про какой-то другой, несуществующий, идеальный спорт, который про «здоровье» и прочее.

    Там все очень просто, на самом деле. Во-первых, затаскивать в страну по максимуму спортивные события, как драйверы развития регионов. Замечу, и драйверы, и одновременно рычаги влияния на нас. Во-вторых, создавать качественную спортивную инфраструктуру, систему спортивного образования по олимпийскому рубрикатору. Замечу, в сегодняшней ситуации отлучения нас от большого спорта может оказаться, что вся наша спортивная машина произведет спортсменов для других стран или нейтрального флага. Может, нам пора задуматься о национальной спортивной политике, целью которой станет, прежде всего, достижение спортивного суверенитета? Это особенно важно в сегодняшнем гипермедийном мире.

    Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Что касается большого спорта, то не исключено, что он сейчас будет важнее, чем во времена холодной войны. Но в холодной войне все-таки были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна обязательно состоять из следующих пунктов:

    – Олимпийские виды спорта должны стать лишь одной из спортивных отраслей России, причем, не самой главной, но у нас уже есть хорошая олимпийская подотрасль, пусть будет, но свет на ней клином не должен сходиться.

    – Пора на государственном уровне признать банкротство международного олимпийского движения, предавшего идеалы его создателя, что должно повлечь:

    – отказ от показа олимпиад на больших каналах, задвигание их в спортивные специализированные каналы на правах, равных с пляжным волейболом или бросанием шин;
    – начало систематической и долгосрочной работы по созданию альтернативного олимпийскому, чистого, прозрачного, волонтерского, нового олимпизма.

    – В качестве абсолютного приоритета нам необходимо формирование пула из нескольких лиг национально значимых видов спорта с суверенной инфраструктурой признания, качественным рынком и серьезной монетизацией. Это могут быть новые виды спорта или русские транскрипции уже известных (например, американский футбол – это американская транскрипция рэгби).

    – Нам просто необходима целая программа спортивного институционного девелопмента; нам нужно придумывать свои виды спорта, создавать новые спортивные субкультуры. Навскидку вспоминается не слишком большой список придуманных нами видов спорта. Да и с ними не все в порядке. Самбо мы так и не сумели за все время его существования вывести в число олимпийских видов спорта. На каком-то этапе наши власти, кажется, даже не понимали значимость этого. В последнее время усилия по олимпизации самбо активизировались, и даже забрезжила надежда, но сейчас нам хорошо показали, кто главный на олимпийском празднике жизни. С русским хоккеем такая же петрушка. Более того, я уже в нашей стране постоянно сталкиваюсь с тем, что мы сами уже называем его на шведский манер «бенди».

    Различные национальные виды спорта, как те же городки, мы так и не транскрибировали для современности, не проапгрейдили под сегодняшнего человека, оставив их в гетто этнографии.

    Нам просто необходим драйв институционного творчества. Именно здесь лежит огромное поле для социального творчества, для создания чего-то по-настоящему нового. Да, нам будет трудно. У нас нет такой традиции. Мы вообще не сильны на ниве учреждения новых рынков, на ниве созидания добавленной стоимости, а в спорте тоже есть и свое «сырье», и свои товары с добавленной стоимостью. Даже в СССР этому не научились, отдав на внешний аутсорс эту пресловутую инфраструктуру признания. И не только в спорте. Например, в кино для творца в позднем СССР венецианский лев был гораздо важнее даже признания отечественной публики, кассовых сборов. В том числе и при помощи внешней инфраструктуры признания СССР и прикончили. А значит не такие невинные это вещи.

    Сегодня суверенитет – это очень серьезное бремя. У суверенитета есть серьезная цена. Но суверенитет открывает невероятные возможности. Суверенитет дарит новые и важные поводы к стоимости, к умножению стоимости, к усложнению общества и экономики. Важно начать учиться строить свои поводы к стоимости, постигать философию добавленной стоимости, осваивать искусство создания рынков и цен. Самое важное – избежать обычной дурацкой, туземно-аборигенной административной кампанейщины. За работу?

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •