России нужен спортивный суверенитет

Нас отставили от большого спорта. Спорт высших достижений – это очень значимая составляющая нашей сегодняшней гордости. Он является и сублимацией некоего геополитического противостояния, и важной ярмаркой государственного тщеславия. Нам сегодняшним очень важен спорт – он поставляет нам конвертируемые поводы для гордости. Пусть типовые, пусть не эксклюзивные, пусть из олимпийского супермаркета, но все же.

А теперь нас этой ярмарки на неопределенное время лишили. А что теперь будет? А будет медийная турбулентность. Спортсмены, каждый как сможет, начнут принимать свои «индивидуальные» решения. Кто-то откажется выступать без флага, кто-то поедет на соревнования под нейтральным флагом, а кто-то и сменит гражданство и пристроится в сборную какой-нибудь другой страны. Все это будет истово, страстно обсуждаться. Воцарится общенациональный срач.

Мне кажется, наши враги очень хорошо поняли, что спорт – наша ахиллесова пята. Спорт – один из основных поставщиков нашей общей гордости. И этот важный канал сегодня контролируют наши враги.

Безусловно, сегодня большой спорт к собственно спорту и здоровому образу жизни никакого отношения не имеет. Это, прежде всего, весьма специфичное развлечение, гладиаторские бои. Система международных соревнований от олимпиад до чемпионатов разных уровней – это, кроме всего прочего, серьезная фабрика по производству признания, поставке поводов к гордости, топлива для честолюбия больших и малых общностей, обеспечитель условий для социальных лифтов, больших национальных и транснациональных мотиваций.

Мы здесь критично и стратегически зависимы от внешних институтов, созданных не нами и контролируемых не нами. Глобально эти институты являются проводниками больших интересов. И точно не наших. Если мы преуспеем в следовании правилам, то правила изменят. Тут не должно быть никаких сомнений. В области спорта у нас много чего написано за все хорошее против всего плохого. Но это про какой-то другой, несуществующий, идеальный спорт, который про «здоровье» и прочее.



Там все очень просто, на самом деле. Во-первых, затаскивать в страну по максимуму спортивные события, как драйверы развития регионов. Замечу, и драйверы, и одновременно рычаги влияния на нас. Во-вторых, создавать качественную спортивную инфраструктуру, систему спортивного образования по олимпийскому рубрикатору. Замечу, в сегодняшней ситуации отлучения нас от большого спорта может оказаться, что вся наша спортивная машина произведет спортсменов для других стран или нейтрального флага. Может, нам пора задуматься о национальной спортивной политике, целью которой станет, прежде всего, достижение спортивного суверенитета? Это особенно важно в сегодняшнем гипермедийном мире.

Что касается большого спорта, то не исключено, что он сейчас будет важнее, чем во времена холодной войны. Но в холодной войне все-таки были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна обязательно состоять из следующих пунктов:

– Олимпийские виды спорта должны стать лишь одной из спортивных отраслей России, причем, не самой главной, но у нас уже есть хорошая олимпийская подотрасль, пусть будет, но свет на ней клином не должен сходиться.

– Пора на государственном уровне признать банкротство международного олимпийского движения, предавшего идеалы его создателя, что должно повлечь:

– отказ от показа олимпиад на больших каналах, задвигание их в спортивные специализированные каналы на правах, равных с пляжным волейболом или бросанием шин;

– начало систематической и долгосрочной работы по созданию альтернативного олимпийскому, чистого, прозрачного, волонтерского, нового олимпизма.

– В качестве абсолютного приоритета нам необходимо формирование пула из нескольких лиг национально значимых видов спорта с суверенной инфраструктурой признания, качественным рынком и серьезной монетизацией. Это могут быть новые виды спорта или русские транскрипции уже известных (например, американский футбол – это американская транскрипция рэгби).

– Нам просто необходима целая программа спортивного институционного девелопмента; нам нужно придумывать свои виды спорта, создавать новые спортивные субкультуры. Навскидку вспоминается не слишком большой список придуманных нами видов спорта. Да и с ними не все в порядке. Самбо мы так и не сумели за все время его существования вывести в число олимпийских видов спорта. На каком-то этапе наши власти, кажется, даже не понимали значимость этого. В последнее время усилия по олимпизации самбо активизировались, и даже забрезжила надежда, но сейчас нам хорошо показали, кто главный на олимпийском празднике жизни. С русским хоккеем такая же петрушка. Более того, я уже в нашей стране постоянно сталкиваюсь с тем, что мы сами уже называем его на шведский манер «бенди».



На эту тему

Различные национальные виды спорта, как те же городки, мы так и не транскрибировали для современности, не проапгрейдили под сегодняшнего человека, оставив их в гетто этнографии.

Нам просто необходим драйв институционного творчества. Именно здесь лежит огромное поле для социального творчества, для создания чего-то по-настоящему нового. Да, нам будет трудно. У нас нет такой традиции. Мы вообще не сильны на ниве учреждения новых рынков, на ниве созидания добавленной стоимости, а в спорте тоже есть и свое «сырье», и свои товары с добавленной стоимостью. Даже в СССР этому не научились, отдав на внешний аутсорс эту пресловутую инфраструктуру признания. И не только в спорте. Например, в кино для творца в позднем СССР венецианский лев был гораздо важнее даже признания отечественной публики, кассовых сборов. В том числе и при помощи внешней инфраструктуры признания СССР и прикончили. А значит не такие невинные это вещи.

Сегодня суверенитет – это очень серьезное бремя. У суверенитета есть серьезная цена. Но суверенитет открывает невероятные возможности. Суверенитет дарит новые и важные поводы к стоимости, к умножению стоимости, к усложнению общества и экономики. Важно начать учиться строить свои поводы к стоимости, постигать философию добавленной стоимости, осваивать искусство создания рынков и цен. Самое важное – избежать обычной дурацкой, туземно-аборигенной административной кампанейщины. За работу?