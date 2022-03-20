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Российский боксер Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы
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Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у финна Оскари Меца техническим нокаутом в первом раунде.
Аванесян выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре того же года россиянин во второй раз победил Лехаррагу – техническим нокаутом в первом раунде, а затем еще трижды защитил пояс, выиграв у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде, а также у британцев Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде и Лайма Тэйлора техническим нокаутом во втором раунде, передает ТАСС.
В послужном списке 33-летнего россиянина теперь 29 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.
Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке. Он занимает шестое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), третье – Всемирного боксерского совета (WBC), 12-е – WBA и 11-е – Международной боксерской федерации (IBF).
30-летний Мец потерпел первое поражение на профессиональном ринге, также на его счету15 побед (пять нокаутом).
Напомним, 8 января спортсмен из Новосибирска Арест Саакян умер спустя десять дней комы после полученного удара на ринге в Тольятти.
На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лукашенко назвал более опасное оружие, чем ядерное
В ходе интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное.
По словам главы страны, речь идет о биологическом и кибероружии.
«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Человечество эту опасность еще не осознало, особенно кибероружие. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить, а главное мы не готовы его бояться», – заявил глава республики в ходе интервью японскому телеканалу TBS, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.
Названы сроки возвращения западных компаний в Россию
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Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, выразил мнение заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.
«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, по мнению Миловидова, возвращению иностранных компаний будет способствовать дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России.
«На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», – отметил он.
Эксперт добавил, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным. Например, на место ушедшей Samsung может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России.
«Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», – подчеркнул он.
По мнению Миловидова, в Вашингтоне и в Брюсселе отдают себе в этом отчет, именно поэтому «американцы хотят, чтобы Китай так или иначе поддержал антироссийские санкции».
«Потому что они прекрасно понимают, что Китай – это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну», – резюмировал заместитель директора ИМЭМО.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Опубликовано видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.
Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.
Напомним, что в феврале российская армия провела плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно совершили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Рогозин: Стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда
Стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Он будет законсервирован навсегда», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
Рогозин добавил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом».
Также он добавил, что ракетные двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США, будут использоваться в новой ракете «Союз-6».
Ранее Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС.
Рогозин: США рассматривают возможность отключения России от GPS
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
По словам главы госкорпорации, «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, а она продолжит работать.
Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Генерал ВДВ объяснил тактику российских войск в ходе спецоперации на Украине
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Никакого «блицкрига» на Украине российская сторона не предполагала, хоть это и было вполне осуществимо, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привел», – рассказал эксперт в интервью газете «ВЗГЛЯД».
По его словам, задача заключалась в том, чтобы оказать помощь ДНР, провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. Именно эти задачи Россия сейчас успешно выполняет, продвигаясь вперед, заявил он.
Военная тактика включает в себя определенные методы противодействия противнику, все исходя из обстановки.
«Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить», – рассказал эксперт.
Он отметил важность сохранить жизни мирных жителей при продвижении российских войск через густонаселенные районы. Именно поэтому есть замедление наступательного порыва на юго-востоке Украины, где есть большая группировка украинской армии, прикрывающаяся гражданским населением, говорит Шпак.
Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле
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Во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости, объяснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важных объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолеты», – рассказал генерал.
При этом Шпак добавил, что «не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).
По его словам, операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. «Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20», – сказал он.
По словам генерала, все случилось неожиданно для украинских военных. «А это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить», – отметил он.
Также Шпак объяснил, почему операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных. «Там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолеты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов», – сказал он.
Генерал добавил, что Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. «То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники», добавил он.
По словам Шпака, операция оказалась уникальной, как раз «в стилистике ВДВ». «Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника», – заметил он.
Резюмируя, генерал отметил прекрасный результат операции. «Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!», – заключил Шпак.
Войска ДНР освободили Угледар
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
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