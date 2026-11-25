Reuters: Китай и Индия закупили рекордные объемы российской нефти

Tекст: Катерина Туманова

Китай и Индия вышли на рекордные объемы импорта российской нефти в текущем году. Увеличение поставок позволило закрыть дефицит на рынке, вызванный войной в Иране, пишет Reuters.

По данным аналитической компании Vortexa Analytics, средний объем морских поставок российской нефти в эти две страны к середине ноября достиг 3,4 млн баррелей в сутки.

Этот показатель превысил значения прошлого года на 530 тыс. баррелей. Увеличенные объемы закупок позволили Москве нарастить нефтяные доходы.

Министерство экономического развития России ожидает роста экспорта нефти в 2026 году на 6%, до 244,7 млн тонн, или 4,9 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем аналитики прогнозируют снижение поставок в Китай и Индию в 2027 году по мере восстановления добычи на Ближнем Востоке. На сегодня на долю этих двух государств приходится более 80% всего экспорта российской сырой нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию.

В сентябре Игорь Сечин заявил о рекордной доле российской нефти в общем объеме импорта Китая.

Летом индийская пресса сообщила о достижении импорта нефти из России отметки в 2,8 млн баррелей в сутки.