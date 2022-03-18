Путин назвал цинизмом отстранение российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине является верхом цинизма.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине, пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы, люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания», – сказал Путин.

Далее он отметил, что Россия не раз становилась свидетелем сомнительного предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций.

«Видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена (инициатора организации современных Олимпийских игр), размывались некогда священные принципы спорта», – констатировал глава государства, выступая с видеообращением на торжественной церемонии открытия в Ханты-Мансийске Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Также глава страны указал на проблему политически ангажированной диктатуры допинговой бюрократии в мировом спорте, передает ТАСС.

«Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращенную толерантность, справедливость – в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте – в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии», – указал российский лидер.

Напомним, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ отстраненные российские спортсмены исполнили гимн России в Паралимпийской деревне.

Позже Россия решила провести зимние игры «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев, которые пройдут 18–21 марта в Ханты-Мансийске.

Глава государства подчеркнул, что паралимпийцы очень долго и упорно готовились к соревнованиям. «Мы решили организовать свои соревнования, открытые для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности», – сказал президент.

Он выразил уверенность, что на соревнованиях в Ханты-Мансийске атлеты докажут, что они лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые. «Мы гордимся вами. Желаю всем вам больших успехов и ярких побед», – заключил Путин.

Отмечается, что в регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет. Климат в этот период также подходит для соревнований.