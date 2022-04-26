Россияне могут позволить себе расточительность

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки Пресс-центр МВД ПМР
На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...

История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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«Донбасский котел» как новый Сталинград

Антироссийская цензура от киргизов

Обсуждение: 16 комментариев

Как Макрон уничтожил Ле Пен

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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    Евгений Фатеев

    Россияне могут позволить себе расточительность

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		26 апреля 2022, 17:53

    Знаете, почему у нас не очень приживаются многие новомодные инициативы? Экологические, гендерные и прочие. Большинство у нас воспринимает их стилистически, как нечто внешнее, как моду, как маркеры продвинутости и причастности к чему-то «всемирному» и «актуальному». Мы на ниве всего этого немножко дикари. Мы играем в эдакое карго. По нашим просторам носятся туземно-аборигенные карго-экологи, карго-урбанисты, карго-феминистки и прочие смешные, но далеко не безобидные персонажи.

    Мы в этом деле являемся классическим примером задуренных колонизаторами дикарей. Мы не совсем понимаем то глубинное, что стоит за призывами не летать на самолетах, подтирать задницу минимумом туалетной бумаги и поедать насекомых. Мы не понимаем эти судорожные попытки западников вырваться из клинча избыточного потребления в ситуации все большего ограничения ресурсной базы. Все более проблемной, почти невозможной, становится эта полу-тысячелетняя чудовищная и жуткая в своей несправедливости и алчности эксплуатация Западом всего остального мира.

    Сегодня трогательные и милые, голландцы и бельгийцы еще совсем недавно творили такое в своих колониях, что не снилось и Гитлеру. Вот эта вся колониальная торговля за фантики и бусы может со временем выровняться, стать более равноправной. Западу уже трудно. Он ищет идеологемы, которые легитимизируют ограничение избыточного потребления. Западу необходимо научиться контролировать уже ненужные людские массы сытых горожан. У Запада очень много наисложнейших проблем. Западу нужно разбираться со своими постколониальными комплексами. Его догоняют смертные грехи. Запад сейчас окукливается в своем собственном уютном, но жутком частном аду. Причем у него все только начинается. И неизвестно, чем там все это закончится.

    Но нам это зачем? Но нам зачем обезьянничать? Зачем мы это делаем? Только потому, что так завещают голливудские звезды и звездочки? Какая глупость! Это не наша война. Это не наши проблемы. Они не произрастают из глубин нашей жизни, нашей истории. Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно роскошной стране. Мы можем себе позволить выпасть из матрицы тупой эффективности. Мы можем позволить себе чистое био-земледелие. Не маркетинговое «био», а настоящее, кондовое, вкусное. Без зацикленности на урожайности с гектара. И такое земледелие может вполне уживаться с этим жутким, ориентированным на экспорт производством, скорее, не еды, а ее обманки.

    Мы можем позволить себе одевать наших женщин в настоящие меха. И натуральный мех – это большая роскошь, а не признак провинциализма и барства, как нас убеждали в последнее время. Причем, мы можем потреблять мех, не убивая популяции пушного зверя. Мы можем себе это позволить. Мы можем позволить себе централизованное отопление. Мы можем позволить себе гулять по квартире в футболке, когда за окном тридцатиградусный мороз. Мы ведем продолжительное интерьерное существование, нам необходимо отапливать обитаемые внутренние среды. И там должен быть континуум тепла, не точки тепла, а эфир тепла. Кругом возможно тепло. Мы умеем производить тепло. И если иногда мы эмитируем тепло в атмосферу, то ничего страшного.

    Мы можем позволить себе быть расточительными с пресной водой. У нас ее много. Да и не настолько уж мы расточительны. Но мы можем позволить себе обильные ванны и множество других частных мелочей. Мы можем себе позволить ежедневный душ, в отличие от многих! И мы не употребим воду в ущерб другим. У нас достаточно своей воды. Мы можем позволить себе настоящее животноводство и даже охоту. Мы можем позволить себе мясо и рыбу, произведенные не в концлагерях для куриц и лосося, свиней и коров. Нас не так много, а потому мы не съедим всех. Это очень важно. Мы, русские, не сможем съесть всех. Мы можем позволить себе не забыть о том, как выглядят и каковы на вкус – настоящая форель, и речная, и морская, камчатский краб, немного поджарая, но самая настоящая курица и прочее.

    Мы можем позволить себе несуетность частного существования. У наших людей не обязательно воровать время. Наших людей не нужно заражать временной недостаточностью. Мы можем позволить себе еще много чего другого! Россия – страна, в которой можно вести, в самом глубоком, истинном, смысле, роскошное, true-существование. Мы можем позволить себе роскошь настоящего, трушного, естественного, человечьего. Так давайте понимать это. Давайте с чистой совестью охотиться и поедать икру, дарить меха и золото и принимать самые разнообразные ванны.

    Наша страна – удивительный человеческий ковчег, ковчег человеческого слишком человеческого. Поверьте, очень скоро очень многие захотят к нам. Захотят из неолиберального концлагеря. Всяческие экономические, культурные, ментальные, цивилизационные и медийные пузыри имеют свойство лопаться. А после того, как они лопаются, приходит холодный и резкий блеск реальности. А тут мы. А у нас хорошо. А у нас тепло и сухо. А у нас чаек с мороза, варенье, всякие солености-копчености-вялености-сушёности. А у нас уютно. И люди как люди. И наша страна – место жительства реальности. Только не той реальности, которая угроза,  а реальности, когда прирученной, когда покоренной… Мы научились в ней существовать. Мы научились с ней сосуществовать в придуманных мирах.

    И еще. Вообще, консерватизм, империя, государство – это тоже роскошь, это тоже довольно дорогие игрушки. Но мы тоже можем себе их позволить. Более того, империя – это роман с местом. Империя – это бесконечный роман с пространством. И в этом пространстве пространств всем найдется место. Именно здесь поместятся все частности и подробности мира. В отличие от мелочных и суетных, лавочных и жестоких демократий, в империях возможно сосуществование даже противоположностей. Империи великодушны. Империи играют по-крупному. В империях могут сосуществовать очень разные уклады. Именно на имперский ковчег принесут свои усталые и повзрослевшие души поборники свободы. Только империи нужно поработать, пораскинуть мозгами и выдать имперские редакции таких продуктов интеллектуального масс-маркета, как «свобода», «толерантность» и прочее.

    А так у нас всё есть. Нет одного. Осознания своих преимуществ. Всего лишь. Столь малое – столь трудное. Нашу обращенность вовне необходимо уравновесить толикой здоровой провинциальности, погруженности в себя. Нас только усилит нотка умной автаркии. Прежде всего интеллектуальной. Дураки опознают это утверждение, как призыв к чучхе. Пусть их. На то они и дураки. Не будем обращать на них свое внимание. Нальем лучше чаю, посидим, покумекаем, все обсудим, поймем и начнем работать.

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