Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытаются выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Польша начала мстить советским солдатам на кладбищах

Снос советских памятников в Польше стал приоритетом внутренней политики государства @ipngovplEng
Польские борцы с советским наследием использовали спецоперацию России на Украине как повод возобновить войну с памятниками воинам Красной армии. Местный институт национальной памяти обещает уничтожить все оставшиеся в стране мемориалы советским солдатам. Под угрозой оказываются даже памятники на военных кладбищах, которые ранее были защищены от «декоммунизации». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...

Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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    Алексей Зензинов

    Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		23 апреля 2022, 12:30

    Безумие и позор. Вот два имени тому, что творят сегодня в той части земли, что считает себя – и только себя – цивилизованной, прогрессивной, демократичной, единственной защитницей прав и свобод. Безумие и позор. Под запретом балалайки и Чайковский.

    В шведском городе Упсале, известном своим университетом, старейшем в Скандинавии, отменили концерт одной группы. Музыканты хотели дать его в поддержку Украины, но не учли извивов тонкой малороссийской души. Ведь часть исполнителей играет на балалайках и само присутствие на сцене этих инструментов – символический акт в поддержку «русского агрессора». Дальше – ещё чудесатее.

    Базирующаяся в Женеве Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (WFIMC) исключила из своего состава Международный конкурс имени Петр Ильича Чайковского. Руководители федерации считают, что российский режим использует конкурс «в качестве инструмента пропаганды».

    Грозное заявление сделала дирекция Каннского кинофестиваля, который пройдёт в мае 2022-го: «Мы не будем приветствовать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством». Впрочем, маленький, почти ничтожный шанс России всё же оставили – запрет отменят, «если военные действия закончатся на условиях, которые удовлетворят украинский народ».

    Ещё до начала специальной военной операции дальновидные израильтяне отменили гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Театр должен был дважды показать спектакль «Война и мир», но можно ли в нынешней геополитической ситуации выносить на афишу такое название, да ещё с русской фамилией автора? Безрезультатно закончились переговоры о предполагаемых гастролях балета Большого театра в Королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. Есть потери и на внутреннем рынке культурных ценностей: российские зрители не увидели назначенную на конец марта в Большом театре премьеру балета «Искусство фуги» на музыку Иоганна Себастьяна Баха – хореограф-постановщик Алексей Ратманский уехал из России.

    Фото: Агентство «Москва»

    Попрощалась с Большим театром и прима-балерина Ольга Смирнова. Причин две, и обе веские. Во-первых, переход в труппу Голландского национального балета, во-вторых, «стыдно за Россию». Ольга Смирнова, по её собственному признанию, на четверть украинка, но за нэньку-Украину, убивающую детей Донецка и Луганска, ни разу не постыдилась.

    Есть ещё уехавшие, но не простившиеся. Им тоже стыдно, но публично заявлять об этом чувстве они не спешат. Их много не только среди звёзд шоу-бизнеса, которые стаями отправлялись в тёплые края, а потом вспоминали, где же на самом деле находится животворящий источник, дающий и вдохновение, и питание – в нелюбимой, но отходчивой, а главное, не скупой России.

    Оперные дивы тоже бывают склонны к метаниям. Певица Анна Нетребко сначала никак не могла выжать из себя осуждения российских военных, потом нужные слова нашлись, но, по мнению разорвавшего контракт с Нетребко директора «Метрополитен-оперы» Питера Гелба, певица недостаточно «дистанцировалась от Путина». В России сочли, что она взяла фальшивую ноту – Новосибирский театр оперы и балета отменил запланированный на 2 июня концерт Нетребко.

    Музыка, балет, опера, драматический театр, кинематограф – кто ещё займёт место в окопе? Зарубежные авторы отказываются работать с российскими издателями. Пока из наиболее известных писателей только Стивен Кинг не будет передавать в Россию права на издание нового романа, но нет сомнения, что очень скоро определиться – с кем ты и за кого – потребуют у всех литераторов, чьи книги у нас в стране знают и читают. Особенно это коснётся детской литературы – она закладывает в человеке характер и убеждения. Подвести её под санкции нашим противникам не менее важно, чем разрушить промышленность или разорить банки.

    Что будет дальше? Как долго Запад готов идти путём безумия и позора? Спецоперация закончится, а санкции останутся – хотя бы потому, что смириться с победой России Америка и её союзники-сателлиты не смогут. И раскол между нами и ими будет не просто военно-политическим, финансово-экономическим или культурным. Мы расходимся цивилизационно, а, значит, нужно будет создавать заново международные организации и мировую (пусть пока лишь для одной части мира) валюту, создавать новые СМИ и правила их работы, новую дипломатию, новые международные соревнования, фестивали и конкурсы – творческие, технические, спортивные. Вместо вызывающей недоверие к своей беспристрастности «нобелевки» должна появиться новая престижная премия, получить которую будут считать за честь авторитетнейшие учёные, писатели и общественные деятели.

    У России на первых порах будет мало союзников, но чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Конечно, это задача не одного-двух и, может быть, даже не десяти лет. Впрочем, замечая, как стремительно происходят перемены, которые раньше бы заняли значительно больше времени, можно предположить: мы уже на пороге нового мира, но пока не решаемся сделать первый шаг.

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