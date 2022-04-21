Российских либералов принуждают стать русскими

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21 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Россия нашла способ защитить экспорт нефти

Зачем России стратегический нефтяной резерв Егор Алеев/ТАСС
Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране. Исторически стратегический запас черного золота создавали импортеры, наученные горьким опытом эмбарго со стороны ОПЕК в 70-х годах. Однако ситуация в мире кардинально изменилась: теперь санкции бьют по одному из крупнейших экспортеров нефти – России. Как подземные хранилища защитят торговлю российской нефтью за рубеж? Подробности...
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Друг Байдена подбивает его к реальной войне с Россией

Когда Байден попытался почеловать 13-летнюю дочь Кунса — Маргарет, она уклонилась Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
В ближайшем окружении президента США теперь есть политик, прямо склоняющий его к вводу американских войск на Украину, то есть – к войне с Россией. Кто такой Крис Кунс? Почему он так делает? И каковы шансы на то, что Джо Байден может прислушаться к этому влиятельному человеку, глубоко убежденному в собственной правоте?  Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...

Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения. Подробности...
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Историческая ссора США и саудитов

Сенатор США за войну с Россией

Вторая фаза спецоперации началась

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
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    Зачем часть Украины решила присоединиться к ДНР

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    Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
    Елена Кондратьева

    Российских либералов принуждают стать русскими

    Елена Кондратьева
    журналист
    		21 апреля 2022, 09:10

    «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка», – пишут российские либералы на Запад своим духовным и ранее финансовым донорам. Санкции лишили их того же, чего лишили всех россиян. Но либералы никогда не стремились ассоциировать себя с Россией и разделять ее путь. Напротив, они так старательно высовывали фигу из кармана, что были уверены: в нужный момент Запад разберет, где свои, а где чужие. И уж, конечно, призовет своих, обогреет и признает.

    Поэтому исключение из Совета Европы стало очередным ударом в спину. Возможность подать иск в ЕСПЧ была важной формой протеста для правозащитников, НКО и широкой оппозиции. С Россией судились и Навальный, и Ходорковский. И вдруг такой жесткий отлуп: проблемы российских либералов Европу больше не волнуют.

    Шокированы были даже те, кто всегда знал, что он Западу не родной, но надеялся – все дорогие игрушки и щедрые политические авансы были вызваны искренней любовью и принятием. Оказалось, их брали под опеку ради выгоды и черной работы в поле. И теперь все вложения придется вернуть, причем самым фатальным для опекаемых способом. Докажи, что ты хороший мальчик. Митинг за маму, бунт за папу, посидеть в СИЗО за бабушку, намотаться на гусеницы за дедушку. Однако витальность российских оппозиционеров заставила дернуть стоп-кран. Либералы неожиданно не захотели на гусеницы.

    «Отдайте им Путина! Не меня! Путина!» – кричат они по Оруэллу. Они не готовы к коллективной ответственности – и это справедливо. Нет и не может быть никакой разделенной ответственности, если ты далек от принятия решений. Все разговоры об этом не более чем манипуляция. Манипуляция грубая и однозначная, сектантская: ты виноват, иди и искупи свою вину. Нет, написать в соцсетях, что ты против Путина, недостаточно. Извиниться по-ахеджаковски или оправдываться по-чулпанхаматовски тоже.

    Уезжаешь из страны из несогласия с ее политикой? Совсем не то. Во-первых, занимаешь места украинских беженцев, во-вторых, выражай свой протест с пользой не для себя, а для опекунов, революционируй в России, а не пей полусладкое в Грузии. Так революция не делается. Экономический прессинг коснулся всех в России без разбора на политическую позицию. Задел он и политических дауншифтеров, сдавших дедушкины квартиры в Москве и спешно съехавших за границу. Оказалось, что получать деньги на жизнь от сдачи жилья затруднительно – российские платежные системы заблокированы.

    Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Российские либералы уже до скрипа намыли хрустальные стаканы, наследство от бабушки-партаппаратчицы, освободив место от пыли для «баварского». Но дядя Сэм не то что не стал их рекрутировать, он их просто не заметил. Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Судьба и Родина едины. Коллективная ответственность, коллективная расплата.

    Несколько лет назад я была во Вьетнаме. Солнце, море, экскурсия в места боевых действий с извилистыми лазами, где вьетнамцы партизанили против американцев, копеечные креветки, сваренные в кокосовом молоке, калеки, рожденные без рук и ног после применения американского химического оружия, русские песни из динамиков. А на пляже – горы американцев. Это про коллективную ответственность и чувство вины, которое сейчас навешивают на всех и каждого. Вот же либеральные моральные авторитеты – убили и искалечили миллионы по всему миру, но не давят из себя Ахеджакову, а безмятежно загорают. Попутно читая мораль тем, до кого добраться не получилось.

    При этом характерно, что Россия не признает коллективной ответственности для Украины. Не призывает мирное население ответить за то, что творила их власть последние восемь лет. Даже тех, кто смачно ржал над меню с «жареными колорадами». Даже тех, кто отправлял трудовую гривну в помощь нацбатальонам, убивавшим Донбасс. Гуманитарные коридоры – для всех гражданских без исключения. Возможность бескровно сдаться – для всех военных, включая морпехов с острова Змеиный, которых киевская власть предпочла бы видеть зверски убитыми, но не ушедшими с российскими войсками.

    А вот Украина дает мастер-класс, как работать с коллективной ответственностью уже в отношении своих сограждан. Чтобы втянуть в конфликт с Россией как можно больше населения, ВСУ блокируют гуманитарные коридоры, не выпуская из городов мирных жителей. Кроме того, гражданских постоянно призывают жертвовать в пользу украинской армии – деньги, одежду, медикаменты. Тысячи людей волонтерят для ВСУ – организуют питание бойцам, закупают бинты, шьют термоодежду и маскировочные сетки. И это при том, что украинская армия утоплена в западных деньгах. Киев нуждается не в волонтерах, а в подельниках, ловко манипулируя общественным сознанием и с помощью психологии толпы создавая у мирных граждан чувство сопричастности.

    Этот контраст неприятен российским либералам, привыкшим жить другими контрастами. Когда черным был Кремль, а белым – Белый дом. Когда хотелось считаться европейцами и кривить рот при упоминании широких народных масс, живущих между холодильником и телевизором. Когда с иронией вешали себе значок «иностранный агент», подмигивая Западу.

    Теперь же те, кто никогда не хотел быть русским, неожиданно перестали быть кем-то еще.

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