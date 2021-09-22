Немодный русский дух профессора Сыромятникова

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Антироссийские санкции убивают украинские книги

Украинская книга теряет читателя РИА Новости
На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Немодный русский дух профессора Сыромятникова

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Пермский профессор будто все эти годы готовился к войне. И встретил ее с холодной головой и железной волей, заперев дверь и продолжив читать лекцию. Вопрос только в том, насколько эти качества востребованы в современном сытом и безопасном мире. Подробности...
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Кто первым выйдет из Минских соглашений

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Минские соглашения умерли и даже уже гниют. Однако никто – ни Украина, ни Россия, ни Европа – этого не признает. И все делают вид, что этот труп еще можно воскресить. Подробности...
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Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик приобретают совсем иное значение. Подробности...
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Зеленский устраняет опасного конкурента

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Елена Кондратьева

    Немодный русский дух профессора Сыромятникова

    Елена Кондратьева
    журналист
    		22 сентября 2021, 16:15

    Хладнокровный профессор из Перми, не позволивший студентам сорвать занятие по литературе из-за нападения стрелка, неожиданно стал ключевой фигурой споров о русском духе и русской душе.

    Пока очевидно душевнобольной нападающий отстреливал людей, профессор Сыромятников демонстрировал полную отрешенность от происходящего, продолжая читать лекцию и посмеиваясь над плачущими студентами, прятавшимися под партами. Теперь студенты и поддерживающая их часть общества требует наказать Сыромятникова за нанесенную им психологическую травму. Других травм никто из них не получил.

    Зато в интернете уже несколько дней полыхают страницы, градус спора о том, герой Сыромятников или тиран, только повышается. И дело вовсе не в личности самого профессора (хотя он весьма колоритен со своей биографией и библиографией), а в столкновении двух педагогических систем. Условно «советской» и «европейской», спартанского и мягкого подхода, различных пропорций кнута и пряника в воспитании человека.

    Оба лагеря достаточно монолитны и единообразны. В стане сторонников Сыромятникова, возводящих профессора в герои нашего времени, преобладают мужчины средних лет с выраженной религиозной позицией. Они преимущественно государственники и патриоты, политические центристы.

    Противники моложе, среди них больше женщин. Они меньше верят в Бога, но уповают на либерализм, баррикады и права человека. Между этими лагерями не только мировоззренческий, но и поколенческий разлом.

    Фото: с личной страницы vk.com

    Последние 20 лет советская система воспитания существовала параллельно с европейской, постепенно сдавая позиции и отживая свое вместе с поколением-носителем. В нулевые миллениалы с удивлением узнали о детской и подростковой психологии, о травмах и их проработке, о пассивной агрессии, токсичности общения, триггерах, личных границах и теории привязанности. Узнали и стали неуправляемо практиковать на своих детях. Тех самых, которые сейчас учатся в вузах и чувствуют себя пострадавшими от действий профессора Сыромятникова.

    Дети миллениалов привыкли прислушиваться к своим чувствам и говорить о них, уважать чужое личное пространство и винить родителей в детских травмах. Это они (осмеянные предыдущим поколением) осуждают харассмент, борются с гендерным воспитанием, поддерживают ювенальную юстицию и продвигают тотальную толерантность. Они хотят, чтобы во время нападения стрелка их контейнировали – помогали пережить сильные эмоции и чувства, с ними говорили и поддерживали, а не отмороженно продолжали читать лекцию о совершенно несущественной в данный трагический момент литературе.

    Эти дети проживут гораздо дольше своих отцов, воспитанных в парадигме «мальчики не плачут» и умирающих в 50 лет от инфаркта из-за непосильной ответственности. Пьют они, кстати, тоже значительно меньше своих отцов, как и совершают деструктивных действий.

    На ваш взгляд

     
    Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?



    Обсуждение:  28 комментариев

    Сыромятников симпатичен поколению, для которого ориентир даже не Достоевский, а советская литература о свершениях, лишениях, общей цели и преодолении трудностей. Им стыдно говорить о деньгах и своем удовольствии, эгоизм и гедонизм для них ругательные слова. В воспитании своих детей они руководствуются принципами сытости, обутости-одетости и обученности. Всяческие душевные терзания есть признак слабости и допустимы разве что у девочек. Их цель не познать себя (как у их современных оппонентов), а восстановить страну после войны, а то и снова выиграть эту войну. И при таком целеполагании их спартанское, аскетичное воспитание вполне оправданно.

    Сыромятников и его лагерь будто все эти годы готовились к войне. И встретили ее с холодной головой и железной волей, заперев дверь и продолжив читать лекцию. Вопрос только в том, насколько эти качества востребованы в современном благополучном, сытом и в целом безопасном мире.

    Вероятно, креативный класс с хорошим образованием, уважением к личным границам и самопознанием сегодня более актуален, чем аскет с несгибаемой волей и мыслями о долге перед страной. С другой стороны, история еще недавно цивилизованной и сытой Украины демонстрирует, что воспитанием воли и укреплением тела и духа тоже нельзя пренебрегать: в один момент благополучная жизнь может обернуться войной, где умение чувствовать и коммуницировать всухую проигрывает умению держать себя в руках и стрелять.

    Условно советское поколение стремилось как можно быстрее повзрослеть, современное поколение отодвигает взросление и ответственность как можно дальше. Отсюда, кстати, их гиперобразованность – второе и третье образование, всевозможные курсы и тренинги позволяют максимально долго сохранять себя в статусе студента, а значит, не-взрослого, не несущего ответственность за свою жизнь. Их поддерживают модные психологи, всячески поощряя инфантилизм общества.

    Известный психолог, пропагандист теории привязанности и либеральной оппозиции Людмила Петрановская на примере трагедии в Перми утверждает, что необходимо запретить владение оружием людям до 23-24 лет. «Да, и в армию им тоже нельзя. Какой прок армии от почти детей?» – пишет психолог, обнуляя всю советскую историю пионеров-партизан и двадцатилетних героев.  

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