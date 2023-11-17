  • Новость часаВ московском метро произошла стрельба
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    @ Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

    17 ноября 2023, 11:14 Мнение

    Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    Елена Кондратьева Елена Кондратьева

    журналист

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist

    Неравнодушная общественность задалась вопросом, как заставить российскую женщину больше рожать. Коллективный разум выдал ряд неожиданных идей.

    Соцсети буквально захлебнулись интервью профессора Марии Ведуновой, доктора биологических наук, директора института биологии и биомедицины, заявившей, что «человечество сделало огромную ошибку, разрешив женщинам получать образование». Но, как всегда, самое интересное в словах профессора далеко не этот попсовый тезис (с которым трудно не согласиться в демографическом разрезе, ведь успешная женщина рожает гораздо меньше, чем домохозяйка-самоучка).

    Ведунова также говорит про женский эгоизм, что «мужчина для женщины – это очень обременительно. Приготовь, обеспечь, обустрой, за ухом почеши – это же куча времени, которую можно потратить на прекрасный бизнес-процесс». И опять же, не поспоришь.

    Но как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много и радостно рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть, вырастающие из одежды, болеющие, учащиеся и требующие «купи!» как минимум до 18 лет. При этом роль мужчины в рождении и становлении ребенка сами же мужчины и размывают. Судя по колонке Игоря Караулова, в появлении детей участвуют лишь женщина, государство, Бог и немного пропаганда.

    Сегодня феминистки в споре об абортах кричат о попрании государством прав женщин на образование и распоряжение собственным телом, но реальным пострадавшим в гонке деторождения окажется мужчина. Именно мужчине придется оплачивать и тащить на себе все радости подъема демографии.

    Государство не сентиментально.  Оно не стремится обеспечивать розовые пяточки и заливистый детский смех. Иначе не закрывали бы «окна жизни» (они же «бэби-боксы»), куда можно было анонимно и безнаказанно подкинуть ненужного родителям, но нужного государству младенца. Перераспределение лишних детей в пользу морозилок и выгребных ям происходит не только за счет полной асоциальности таких матерей, но и за счет отсутствия доступной альтернативы.

    Разумеется, можно родить и отказаться от младенца в чистой палате роддома. Только вместе с обезболиванием и свежими простынями мать, не желающая нести бремя материнства, получит счет от государства. Она будет обязана выплачивать алименты за содержание ее ребенка в детском доме до совершеннолетия либо усыновления. То есть, отказываясь от ребенка из-за стесненных материальных обстоятельств, женщина все равно обязана материально вкладываться в ребенка, который даже по документам уже к ней не относится. Если не платить алименты, получишь уголовку. Потому что государству не нужна новая финансовая обуза, если ее можно на кого-то переложить.

    И тут логично вспомнить, что намного удобнее изымать средства у тех, у кого они есть, нежели у тех, у кого их нет. Так мы возвращаемся к равноправному участнику процесса размножения – мужчине, ставшему отцом. Только через него государство может реально воздействовать на женщину.

    Как показывает опыт, религиозные рычаги в нашем обществе не сильно работают. Родители, по опросам массово исповедующие традиционные религии (и осуждающие аборты), практикуют аборты не реже атеистов. Знаю массу мужчин, осуждающих, к примеру, «грех гомосексуализма», но отправивших под нож не одного своего нерожденного ребенка.

    То же самое и с женщинами. Кроме страха божьего матери нужно нечто более земное, например, килограмм говядины не реже раза в неделю. Давайте о банальном – женщина без высшего образования, рожающая с 19 лет, и сидящая в третьем декрете подряд самостоятельно никакой говядины детям не купит. Курицу раз в месяц – осилит, да. И кого она там вырастит на этой раз-в-месяц-курице? Не солдата, не слесаря, не каменщика, не будущую многодетную мать, вырастит она слабосильную нагрузку на государственную социалку. А государству оно надо? Государству нужны солдат, каменщик, многодетная мать и уплата налогов. Вопрос, за чей счет государство получит новых налогоплательщиков? Своего счета у государства вообще-то нет, бюджет – результат работы миллионов граждан.

    Мужчины, если сейчас вы радуетесь, что пришли за женщинами – с их феминизмом, жаждой потребления, амбициями и абортами, то стоит радоваться быстрее. Вторым шагом, ограничив права женщин, заберут и ваши права. Если для появления новых граждан государству необходимо прикрутить женщину к дому, то и мужчину прикрутят к рожающей женщине. До совершеннолетия всех детей.

    Если государство всерьез возьмется за решение демографической проблемы, мало не покажется никому. И легче всех отделаются бездетные – им вменят всего лишь налог. Хуже всего придется мужчинам. Никакой запрет абортов и материнский капитал не мотивируют женщину без работы, образования и, как следствие, дохода, рожать больше одного ребенка. А вот гарантированное государством «каждой бабе по мужику» – вполне. Запретят аборты – запретят и разводы.

    Первая ласточка – предложение депутатов Госдумы увеличить пошлину за официальное расторжение брака (и отказ от пошлины за его заключение). Или сам институт брака потеряет актуальность, получив замену на что-то более практичное (например, государственный ДНК-тест и установление отцовства в спорных ситуациях через суд), гарантирующее полную вовлеченность отца в воспитание.

    Самое время сказать: «а зачем запрещать развод, я же с женой развожусь, детей не бросаю, алименты буду платить?». Идея алиментов в России дискредитировала себя долгом в 156 млрд рублей, которые гордые отцы совокупно не доплатили своим «розовым пяточкам».

    Даже женщина без высшего образования способна понять, что при такой системе взимания алиментов ей придется кормить своих семерых по лавкам курицей, купленной мамой с пенсии, весь месяц, до новой пенсии.  Аборт она сделает в подворотне спицами, лишится в лучшем случае матки и закроет тему деторождения раз и навсегда, но не повесит себе на шею лишний рот, если государство не гарантирует ей личного кормильца пока смерть не разлучит их.

    Значит, государству придется придумать какой-то более карательный способ принудить мужчину содержать своих детей. Не только финансово. Не каждый мужчина способен заработать столько, сколько нужно детям. Поэтому тем, кто звезд с неба не хватает, придется вкладываться личным трудом – садик, школа, кружки, врачи – все это отъедает огромную часть жизни включенного родителя. Когда работающий мужчина будет это делать, государство не интересует. Оно должно получить на выходе нового члена общества – здорового, работоспособного, имеющего хотя бы среднее образование.

    Это многодетная женщина с бесконечными больничными работодателю совершенно не интересна. А вот многодетный отец, иссыхающий под ярмом кредитов – идеальный работник. На него и наорать, и на выходные перерабатывать, и прочие радости рабовладельца испытать можно. Куда он денется, когда завтра платеж по ипотеке, у Васи пальцы из валенок торчат, Маше нужен логопед, Коле репетитор, да еще и есть хотят каждый день.

    Впрочем, есть один момент, который не решить запретом разводов и финансовым порабощением мужчины. Это мужская смертность. Отец, взваливший на себя все бремя ответственности за растущую в стесненных условиях семью, смертен гораздо раньше, чем отец, регулярно посещающий спортзал и море.

    Запретить отцам умирать пока не получится, но может у наших профессоров и депутатов появятся оригинальные идеи на этот счет.

    Другие материалы автора


    Главное
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»
    Спецпредставитель США намекнула Киеву о прекращении финансовой поддержки
    МИД указал на сохранение Кэмероном деструктивной линии в отношениях с Россией
    У биографа Путина в Германии начались проблемы из-за гонорара из России
    Собака Майи Санду укусила президента Австрии
    «АвтоВАЗ» решил возобновить выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
    Оставленная родными в Мексике пенсионерка приехала в Воронеж

    Германия теряет экономическое лидерство в Европе

    Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Китай сохранили курс на эскалацию

    В Сан-Франциско состоялись переговоры лидеров США и КНР. Западный мир ждал разрядки в отношениях двух стран, однако сторонам так и не удалось договориться по ключевым вопросам. Кроме того, Байден вновь подтвердил, что считает Си Цзиньпина диктатором. Как теперь будут развиваться отношения Вашингтона и Пекина и как результаты этих переговоров повлияют на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............