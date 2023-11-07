В Общественной палате раскритиковали идею платить женщинам за отказ от аборта

Члены ОП Пожигайло и Агре объяснили, почему нельзя финансово поощрять отказавшихся делать аборт женщин

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, которые отказались делать аборт и родили ребенка. Он пояснил, что после рождения малыш передастся на попечение государству. Такими мерами предполагается уменьшить количество абортов в России.



«Любой вопрос всегда имеет две стороны: логическую и этическую. Идея поощрять женщину, которая приняла решение родить ребенка, хорошая, но формально дать деньги – значит купить. Конкретно эта идея плохая, потому что в этом случае как раз Хамзаев говорит о том, что государство готово купить ребенка. Покупка человека с этической точки зрения – просто катастрофа. Если мы будем решать вопрос демографии покупкой государством детей – это цинизм высшей степени, так ставить вопрос нельзя», – говорит первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Более того, он опасается, что такая мера спровоцирует большое число обманов: сначала женщины откажутся делать аборт и получат деньги, а после родов заявят, что готовы оставить ребенка себе, ведь это их полное право. Но даже если денежное вознаграждение будет положено только после рождения малыша и передаче его государству, то, согласно Конституции РФ, биологическая мать все равно будет иметь право вернуть своего ребенка в течение пяти лет, ровно как и при суррогатном материнстве.

Сокращать количество абортов в стране, по мнению собеседника, следует другими способами. Например, запретить экспорт абортивных материалов. «Я уже поднимал данный вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным. Абортивные материалы еще десять лет назад утилизировались и никому не были нужны, но сейчас они ценятся тем, что с их помощью делают различные препараты, в том числе для продления жизни. Этот материал в России стоит 10 тыс. долларов, если ребенок правильно вынут в три месяца, а за границей – 25 тыс. долларов. Возникает очень плохой бизнес», – делится член ОП. Он полагает, что Россия, запретив экспорт абортивных материалов, сможет сократить количество абортов на 20%.

Также эксперт отмечает, что женщинам, думающим об аборте, следует оказывать психологическую поддержку, либо посоветовать им встречу со священником, который мог бы «отговорить ее от этой идеи». «Мы говорили с главврачами, которые проходили через это. Из десяти собирающихся на аборт женщин, которым говорили, что их ребенка усыновят, восемь женщин детей оставляли себе. Поэтому нужно делать так, чтобы эта история не превращалась в плохой бизнес», – объясняет Пожигайло.

Член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Агре также считает идею депутата неудачной. По ее мнению, большинство россиянок, которые идут на аборт, попросту не имеют достаточно финансов, чтобы содержать себя и малыша. По ее словам, государству необходимо создать условия, при которых после рождения ребенка женщина повысит свой уровень благосостояния, а не понизит его.

В июне прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что 36% россиян считают, что женщина имеет право сделать аборт при любых обстоятельствах, когда она сама того хочет.

Между тем в ряде регионов предлагают запретить склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Соответствующий законопроект в прошлом месяце внес в Тамбовскую облдуму губернатор региона, передает «Коммерсант». А в начале ноября текущего года данный закон был принят в Тверской области.